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16家新進榜美食小吃！ 2024米其林指南「126家必比登推介完整名單」出爐 異國料理、清粥小菜都上榜

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
2024台北台中台南高雄米其林-必比登推介完整店家名單。圖／取自© MICHELIN官網
2024台北台中台南高雄米其林-必比登推介完整店家名單。圖／取自© MICHELIN官網

《台灣米其林指南2024》完整餐廳入選名單則將於2024年8月27日發布，而美食前哨站的《米其林指南2024》必比登推介，小吃美食完整名單已於今天8月20日同步在MICHELIN Guide官網與APP公布完整名單，本屆共有126間店家入選。

「必比登推介店家」意者為「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，表示消費者能以1000元以下的價位，品嚐到有水準的3道料理，以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單。今年台北共43家、台中27家、台南共31家、高雄有25家獲得必比登推薦，較上屆稍減少10家名單。

此屆倍受矚目的新入選必比登推介，台北新進榜6家最多、台中新進榜2家、台南新進榜3家、高雄新進榜5家。快來看看米其林2024必比登推介的完整美食名單，老饕們的口袋清單又需要再度更新囉！

【2024台北台中台南高雄米其林指南 必比登推介名單】

【台北】（43家，新進榜6家）

臺北新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網
臺北新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網

●麵鋪(新進)
地址：台北市信義區虎林街232巷75號
電話：02-27598727

●Pàng(新進)
地址：台北市大安區文昌街181號

●心潮飯店(新進)
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓
電話：02 27239976

●軟食力(新進)
地址：台北市中山區民權東路二段135巷30弄21號
電話：02-25029543

●小品雅廚(新進)
地址：台北市中山區中原街130號
電話：02-25929924

●黃記魯肉飯(新進)
地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號
電話：02-25958396

●阿城鵝肉（中山）
地址：台北市中山區吉林路105號

●昶鴻麵點
地址：台北市萬華區華西街15號，電話：0982-187604

●雞家莊(長春路)
地址：台北市中山區長春路55號

●鍾家原上海生煎包
地址：台北市士林區小東街38號，電話：02-88612713

●大橋頭老牌筒仔米糕
地址：台北市大同區延平北路三段41號，電話：02-25944685

●鼎泰豐（信義路）
地址：台北市大安區信義路二段194號

●都一處（信義）
地址：台北市信義區仁愛路四段506號

●好朋友涼麵
地址：台北市士林區大南路31號，電話：02-28811197

●清真中國牛肉麵食館（大安）
地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號

●杭州小籠湯包（大安）
地址：台北市大安區杭州南路二段53之5號

●小酌之家
地址：台北市中山區吉林路420號

●HUGH desset dining
地址：台北市大同區重慶北路三段136巷56號

●雄記蔥抓餅
地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號，電話：0932-948003

●隱食家
地址：台北市雙城街28巷8號

●人和園
地址：台北市中山區中山北路二段112號2樓

●金賞軒
地址：台北市松山區敦化北路155巷111號

●老山東牛肉家常麵店
地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室

●小小樹食(大安路)
地址：台北市大安區大安路一段116巷17號一捷運忠孝復興站

●賣麵炎仔
地址：台北市大同區安西街106號

●茂園
地址：台北市中山區長安東路二段185號，電話：02-27528587

●雙月食品（青島東路）
地址：台北市中正區青島東路6-2號，電話：02-33938953

●榮榮園
地址：台北市大安區信義路四段25號，電話：02-27038822

●番紅花印度美饌
地址：台北市士林區天母東路38之6號，電話：02-28714842

●磐石坊
地址：台北市大安區樂利路15號1樓

●祥和蔬食（中正）
地址：台北市中正區鎮江街1巷1號，電話：02-23570377

●欣葉小聚
地址：台北市南港區經貿二路166號1樓，電話：02-27851819

●松竹園
地址：台北市陽明山永公路546號

●泰姬
地址：台北市大安區市民大道四段48巷1號，電話：02-87730175

●巷子龍家常菜
地址：台北市大安區四維路25號

●天下三絕
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號，電話：02-27416299

●醉楓園小館
地址：台北市松山區八德路三段8巷5號，電話：02-25779528

●無名推車燒餅
地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄，電話：無

●小王煮瓜
地址：台北市萬華區華西街17之4號，電話：02-23707118

●吾旺再季
地址：台北市中正區中華路二段313巷29號，電話：0930-406677

●一甲子餐飲
地址：台北市萬華區康定路79號，電話：02-23115241

●源芳刈包
地址：台北市萬華區華西街17-2號，電話：02-23810249

●元味料理
地址：台北市大同區華陰街227巷2號

【台中】（27家，新進榜2家）

臺中新入選必比登推介。圖／取自© MICHELIN官網
臺中新入選必比登推介。圖／取自© MICHELIN官網

●繡球(新進)
地址：台中市西區中興街102號
電話：0975-892139

●裡小樓(新進)
地址：台中市西屯區西屯路二段293巷50號
電話：04-24525657

●阿坤麵
地址：台中市中區平等街142號，電話：0955-923877

●范記金之園
地址：台中市中區成功路170號，電話：04-22207388

●鳳記鵝肉老店
地址：台中市沙鹿區屏西路170號

●鮮魚鱻
地址：台中市北屯區北屯路75號，電話: 04-22351186

●富鼎旺
地址：台中市中區台灣大道一段560號，電話：04-22253188

●富狀元豬腳
地址：台中市西區美村路一段203號，電話：04-23013588

●富貴亭
地址：台中市中區三民路二段18巷31號，電話：04-2227-3001

●咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳
地址：台中市西區五權西四街13巷2號，電話：04-23783128

●曙光居
地址: 臺中市西屯區大墩十八街104號，電話：0423292322

●可口牛肉麵
地址：台中市西屯區大墩路911號，電話：04-23299789

●好菜
地址：台中市西區模範街24巷1，電話：04-23052933

●老士官擀麵
地址：台中市清水區鎮南街81之12號

●羅家古早味
地址：台中市南屯區向上路三段65號；電話：04-23861557

●醉月樓
地址：台中市中區中山路20號，電話： 04-22271927

●木公麥面
地址: 台中市東區富貴街37號，電話：04 2360 7737

●牛稼莊
地址：台中市東勢區新豐街7號

●上海未名麵點
地址：台中市中區市府路69號，電話：04-22250377

●彭城堂
地址：台中市太平區宜昌路377號，電話：04-23511122

●夜間部爌肉飯
地址：台中市西區精誠路109號

●沁園春(中區)
地址：台中市中區台灣大道一段129號，電話：04-22200735

●沙卡
地址：台中市大雅區中山路大同巷9弄7號

●滬舍餘味(南屯)
地址：台中市南屯區公益路二段537號，電話：04-22586111

●馨苑(西區)
地址：台中市西區民生北路106號，電話：04-23029989

●台中肉員
地址：402台中市南區復興路三段529號，電話：04-22207138

●小初店
地址：台中市南屯區大業路243號

【台南】（31家，新進榜3家）

臺南新入選必比登推介。圖／取自© MICHELIN官網
臺南新入選必比登推介。圖／取自© MICHELIN官網

●麥謎食驗室(新進)
地址：台南市中西區青年路90號1樓

●添厚(新進)
地址：台南市中西區新美街125巷3號
電話：06 2229109

●葉桑生炒鴨肉焿(新進)
地址：台南市東區林森路二段216號
電話：06-2095895

●阿星鹹粥
地址：台南市中西區民族路三段289號

●阿文米粿
地址：台南市中西區保安路74號

●阿興虱目魚
地址：台南市中西區文賢路252號

●阿美飯店
地址：台南市中西區民權路二段98號

●黑琵食堂
地址：台南市七股區十份里海埔17之18號

●誠實鍋燒意麵(新進)
地址：台南市中西區西門路一段702巷12號

●田媽媽 長盈海味屋
地址：台南市北門區484號

●大勇街無名鹹粥
地址：台南市中西區大勇街85號

●東香臺菜海味料理
地址：台南市安南區安中路六段217號

●福泰飯桌第三代
地址:台南市中西區民族路二段219號

●好農家米糕
地址：台南市南區健康路二段66號

●西羅殿牛肉湯
地址：台南市北區公園南路98號

●黃家蝦捲
地址：台南市中西區西和路268號

●吃麵吧
地址：台南市中西區保安路159之1號

●開元紅燒土魠魚羹
地址：台南市北區開元路307號

●落成米糕
地址：台南市中西區民族路二段241號

●無名羊肉湯
地址：台南市中西區府前路二段144號

●博仁堂
地址：台南市中西區西門路二段300巷27號

●三好一公道當歸鴨
地址：台南市中西區府前路一段2號

●尚好吃牛肉湯
地址：台南市北區北安路一段6號

●鮮蒸蝦仁肉圓
地址：台南市東區裕農路609號

●小公園擔仔麵
地址：台南市中西區西門路二段321號

●葉家小卷米粉
地址：台南市中西區國華街二段142號

●謝掌櫃
地址：台南市安平區運河路23巷5號

●一味品
地址：台南市中西區國華街三段177號

●八寶彬圓仔惠
地址:台南市中西區國華街二段99號

●永通虱目魚粥
地址：台南市學甲區民權路60號

●筑馨居
地址：台南市中西區信義街69號

【高雄】（25家，新進榜5家）

高雄新入選必比登推介。圖／取自© MICHELIN官網
高雄新入選必比登推介。圖／取自© MICHELIN官網

●良佳豬腳(新進)
地址：高雄市三民區陽明路229號
電話：07-3925533

●賣塩順(新進)
地址：高雄市鼓山區青海路173號
電話：07-5530668

●小燉食室(新進)
地址：高雄市前鎮區廣西路226號
電話：0906-303309

●春蘭割包(新進)
地址：高雄市新興區復興一路5號
電話：07-2017806

●秀明豬心冬粉(新進)
地址：高雄市旗山區永平街41號
電話：07-6624625

● Apis Grill
地址：高雄市三民區褒揚東街80號

●牛老大涮牛肉(自強二路)
地址：高雄市前金區自強二路18號

●北港蔡三代筒仔米糕(鹽埕)
地址：高雄市鹽埕區河西路167號

●菜粽李粽店
地址：高雄市苓雅區成功一路159號

●昭明海產家庭料理
地址：高雄市前金區自強一路53號

●正宗鴨肉飯
地址：高雄市左營區裕誠路245號

●前金肉燥飯
地址：高雄市前金區大同二路26號

●橋仔頭黃家肉燥飯(橋頭)
地址：高雄市橋頭區橋南路106號

●侯記鴨肉飯
地址：高雄市三民區自強一路201號

●貳哥食堂
地址：高雄市鼓山區青海路145號

●湖東牛肉館
地址：高雄市湖內區中山路一段107號

●弘記肉燥飯舖
地址：高雄市左營區立文路96號

●阿香的廚房
地址：高雄市美濃區中山路二段635號

●舊市羊肉
地址：高雄市岡山區河華路111號

●老爺美食館 (鳳山)
地址：高雄市鳳山區海洋一路54-56號

●米院子油飯
地址：高雄市新興區南海街30號

●老新台菜 (九如二路)
地址：高雄市三民區九如二路227號

●廖記米糕(新進)
地址：高雄市橋頭區橋南路119號

●泰元thaiyuan
地址：高雄市前金區成功一路333號

●楊寶寶蒸餃
地址：高雄市楠梓區朝明路106號

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