16家新進榜美食小吃！ 2024米其林指南「126家必比登推介完整名單」出爐 異國料理、清粥小菜都上榜

《台灣米其林指南2024》完整餐廳入選名單則將於2024年8月27日發布，而美食前哨站的《米其林指南2024》必比登推介，小吃美食完整名單已於今天8月20日同步在MICHELIN Guide官網與APP公布完整名單，本屆共有126間店家入選。

「必比登推介店家」意者為「物有所值」的美食餐廳及街頭小吃，表示消費者能以1000元以下的價位，品嚐到有水準的3道料理，以親民形象值得成為大家嚐鮮美食的朝聖名單。今年台北共43家、台中27家、台南共31家、高雄有25家獲得必比登推薦，較上屆稍減少10家名單。

此屆倍受矚目的新入選必比登推介，台北新進榜6家最多、台中新進榜2家、台南新進榜3家、高雄新進榜5家。快來看看米其林2024必比登推介的完整美食名單，老饕們的口袋清單又需要再度更新囉！

【2024台北台中台南高雄米其林指南 必比登推介名單】

【台北】（43家，新進榜6家） 臺北新入選必比登推介的店家。圖／取自© MICHELIN官網 ●麵鋪(新進) 地址：台北市信義區虎林街232巷75號

電話：02-27598727 ●Pàng(新進) 地址：台北市大安區文昌街181號 ●心潮飯店(新進) 地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓

電話：02 27239976 ●軟食力(新進) 地址：台北市中山區民權東路二段135巷30弄21號

電話：02-25029543 ●小品雅廚(新進) 地址：台北市中山區中原街130號

電話：02-25929924 ●黃記魯肉飯(新進) 地址：台北市中山區中山北路二段183巷28號

電話：02-25958396 ●阿城鵝肉（中山） 地址：台北市中山區吉林路105號 ●昶鴻麵點 地址：台北市萬華區華西街15號，電話：0982-187604 ●雞家莊(長春路) 地址：台北市中山區長春路55號 ●鍾家原上海生煎包 地址：台北市士林區小東街38號，電話：02-88612713 ●大橋頭老牌筒仔米糕 地址：台北市大同區延平北路三段41號，電話：02-25944685 ●鼎泰豐（信義路） 地址：台北市大安區信義路二段194號 ●都一處（信義） 地址：台北市信義區仁愛路四段506號 ●好朋友涼麵 地址：台北市士林區大南路31號，電話：02-28811197 ●清真中國牛肉麵食館（大安） 地址：台北市大安區延吉街137巷7弄1號 ●杭州小籠湯包（大安） 地址：台北市大安區杭州南路二段53之5號 ●小酌之家 地址：台北市中山區吉林路420號 ●HUGH desset dining 地址：台北市大同區重慶北路三段136巷56號 ●雄記蔥抓餅 地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷2號，電話：0932-948003 ●隱食家 地址：台北市雙城街28巷8號 ●人和園 地址：台北市中山區中山北路二段112號2樓 ●金賞軒 地址：台北市松山區敦化北路155巷111號 ●老山東牛肉家常麵店 地址：台北市萬華區西寧南路70號B1之15室 ●小小樹食(大安路) 地址：台北市大安區大安路一段116巷17號一捷運忠孝復興站 ●賣麵炎仔 地址：台北市大同區安西街106號 ●茂園 地址：台北市中山區長安東路二段185號，電話：02-27528587 ●雙月食品（青島東路） 地址：台北市中正區青島東路6-2號，電話：02-33938953 ●榮榮園 地址：台北市大安區信義路四段25號，電話：02-27038822 ●番紅花印度美饌 地址：台北市士林區天母東路38之6號，電話：02-28714842 ●磐石坊 地址：台北市大安區樂利路15號1樓 ●祥和蔬食（中正） 地址：台北市中正區鎮江街1巷1號，電話：02-23570377 ●欣葉小聚 地址：台北市南港區經貿二路166號1樓，電話：02-27851819 ●松竹園 地址：台北市陽明山永公路546號 ●泰姬 地址：台北市大安區市民大道四段48巷1號，電話：02-87730175 ●巷子龍家常菜 地址：台北市大安區四維路25號 ●天下三絕 地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號，電話：02-27416299 ●醉楓園小館 地址：台北市松山區八德路三段8巷5號，電話：02-25779528 ●無名推車燒餅 地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄，電話：無 ●小王煮瓜 地址：台北市萬華區華西街17之4號，電話：02-23707118 ●吾旺再季 地址：台北市中正區中華路二段313巷29號，電話：0930-406677 ●一甲子餐飲 地址：台北市萬華區康定路79號，電話：02-23115241 ●源芳刈包 地址：台北市萬華區華西街17-2號，電話：02-23810249 ●元味料理 地址：台北市大同區華陰街227巷2號

【台中】（27家，新進榜2家）

臺中新入選必比登推介。圖／取自© MICHELIN官網 ●繡球(新進) 地址：台中市西區中興街102號

電話：0975-892139 ●裡小樓(新進) 地址：台中市西屯區西屯路二段293巷50號

電話：04-24525657 ●阿坤麵 地址：台中市中區平等街142號，電話：0955-923877 ●范記金之園 地址：台中市中區成功路170號，電話：04-22207388 ●鳳記鵝肉老店 地址：台中市沙鹿區屏西路170號 ●鮮魚鱻 地址：台中市北屯區北屯路75號，電話: 04-22351186 ●富鼎旺 地址：台中市中區台灣大道一段560號，電話：04-22253188 ●富狀元豬腳 地址：台中市西區美村路一段203號，電話：04-23013588 ●富貴亭 地址：台中市中區三民路二段18巷31號，電話：04-2227-3001 ●咕嚕咕嚕原住民音樂餐廳 地址：台中市西區五權西四街13巷2號，電話：04-23783128 ●曙光居 地址: 臺中市西屯區大墩十八街104號，電話：0423292322 ●可口牛肉麵 地址：台中市西屯區大墩路911號，電話：04-23299789 ●好菜 地址：台中市西區模範街24巷1，電話：04-23052933 ●老士官擀麵 地址：台中市清水區鎮南街81之12號 ●羅家古早味 地址：台中市南屯區向上路三段65號；電話：04-23861557 ●醉月樓 地址：台中市中區中山路20號，電話： 04-22271927 ●木公麥面 地址: 台中市東區富貴街37號，電話：04 2360 7737 ●牛稼莊 地址：台中市東勢區新豐街7號 ●上海未名麵點 地址：台中市中區市府路69號，電話：04-22250377 ●彭城堂 地址：台中市太平區宜昌路377號，電話：04-23511122 ●夜間部爌肉飯 地址：台中市西區精誠路109號 ●沁園春(中區) 地址：台中市中區台灣大道一段129號，電話：04-22200735 ●沙卡 地址：台中市大雅區中山路大同巷9弄7號 ●滬舍餘味(南屯) 地址：台中市南屯區公益路二段537號，電話：04-22586111 ●馨苑(西區) 地址：台中市西區民生北路106號，電話：04-23029989 ●台中肉員 地址：402台中市南區復興路三段529號，電話：04-22207138 ●小初店 地址：台中市南屯區大業路243號

【台南】（31家，新進榜3家）

臺南新入選必比登推介。圖／取自© MICHELIN官網 ●麥謎食驗室(新進) 地址：台南市中西區青年路90號1樓

●添厚(新進) 地址：台南市中西區新美街125巷3號

電話：06 2229109 ●葉桑生炒鴨肉焿(新進) 地址：台南市東區林森路二段216號

電話：06-2095895 ●阿星鹹粥 地址：台南市中西區民族路三段289號 ●阿文米粿 地址：台南市中西區保安路74號 ●阿興虱目魚 地址：台南市中西區文賢路252號 ●阿美飯店 地址：台南市中西區民權路二段98號 ●黑琵食堂 地址：台南市七股區十份里海埔17之18號 ●誠實鍋燒意麵(新進) 地址：台南市中西區西門路一段702巷12號 ●田媽媽 長盈海味屋 地址：台南市北門區484號 ●大勇街無名鹹粥 地址：台南市中西區大勇街85號 ●東香臺菜海味料理 地址：台南市安南區安中路六段217號 ●福泰飯桌第三代 地址:台南市中西區民族路二段219號 ●好農家米糕 地址：台南市南區健康路二段66號 ●西羅殿牛肉湯 地址：台南市北區公園南路98號 ●黃家蝦捲 地址：台南市中西區西和路268號 ●吃麵吧 地址：台南市中西區保安路159之1號 ●開元紅燒土魠魚羹 地址：台南市北區開元路307號 ●落成米糕 地址：台南市中西區民族路二段241號 ●無名羊肉湯 地址：台南市中西區府前路二段144號 ●博仁堂 地址：台南市中西區西門路二段300巷27號 ●三好一公道當歸鴨 地址：台南市中西區府前路一段2號 ●尚好吃牛肉湯 地址：台南市北區北安路一段6號 ●鮮蒸蝦仁肉圓 地址：台南市東區裕農路609號 ●小公園擔仔麵 地址：台南市中西區西門路二段321號 ●葉家小卷米粉 地址：台南市中西區國華街二段142號 ●謝掌櫃 地址：台南市安平區運河路23巷5號 ●一味品 地址：台南市中西區國華街三段177號 ●八寶彬圓仔惠 地址:台南市中西區國華街二段99號 ●永通虱目魚粥 地址：台南市學甲區民權路60號 ●筑馨居 地址：台南市中西區信義街69號

【高雄】（25家，新進榜5家）