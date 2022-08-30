全台唯二！連續五年摘守二星的餐廳「祥雲龍吟」、「請客樓」 堅守二星的味道居然是這個？

《2022台北台中台南高雄米其林指南》於今日完美落幕，在食客們的討論聲中，除了呼聲最高的「頤宮」眾望所歸，連續五年摘得米其林三星外，還有全台唯二兩家也是連續五年獲得米其林二星的優質餐廳，這兩家分別是「祥雲龍吟」及「請客樓」。米其林摘星不易，但能蟬聯五年的餐廳，究竟有哪些過人之處呢？

祥雲龍吟-日本懷石料理

這家位於大直的二星餐廳「祥雲龍吟」選用台灣在地的頂級食材，在有多年豐富經驗的料理長稗田良平（RYOHEI HIEDA）的日式料理手法下，賦予台灣食材新生命，從食材選用、備料到出餐都不馬虎，同時傳遞日料職人精神，再加上店家特有的細膩服務，讓來此用餐的饕客們都能感受店家用心的極緻體驗。雖然店家稱自家菜式屬日式懷石，但卻能讓饕客們享受到現代與創意的融合，稱之為「台魂日料」並不為過。

圖／取自祥雲龍吟FB

圖／取自祥雲龍吟FB

圖／取自祥雲龍吟FB

請客樓-川揚料理、蘇杭麵食

台北喜來登大飯店「請客樓」為高質感中餐廳，以招牌小菜打破五星級飯店的昂貴印象，聰明配菜享受高貴不貴的米其林美食。不同於其他餐廳，「請客樓」名聞遐邇的招牌竟是「小菜」！或許不起眼卻實具技巧，像是考驗刀工的「鮮露豆腐絲」，得將豆腐切得如髮絲般細膩，再淋上醬油跟特調雞油，淡雅豆香中帶點鹹香。而「請客樓」主廚林菊偉善於使用台灣食材入菜，希望吃遍台灣道地小吃，為創作新菜尋找靈感，同時也在道地四川料理中注入新巧思，以川揚菜為基礎融合台灣味，勁辣入味的菜品，都是熟客百吃不厭的菜色。

圖／取自台北喜來登大飯店官網

圖／取自台北喜來登大飯店官網

圖／取自台北喜來登大飯店官網

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