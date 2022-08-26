入選最多城市！台南27間經典小吃.傳統台菜獲2022必比登推介

【旅奇傳媒/編輯部整理】一年一度美食界盛事《米其林指南》必比登推介於8月23日發布，台南今年首次納入評鑑城市，有27間美食店家入選必比登推介，是擁有最多新入選必比登推介的城市，無論是傳承多代的知名小吃、或者展示在地新鮮食材的美饌、遵循古法又融合的新意的台菜料理以及店家的熱情招呼與豐沛能量，都讓米其林評審留下深刻印象，充分感受台南歷史古都的魅力。

台南市長黃偉哲表示，台南為美食之都，近400年各式文化交織下的創造獨特料理手法與飲食特色，受到國際肯定，美國《CNN》電視台以美食界的王者讚譽台南，而華爾街日報美食作家將台南喻為世界美食博物館。為備戰今年米其林指南評鑑，市府觀旅局從去(110)年起辦理一系列相關活動，其中亦有以必比登項目為主題辦理2場必比登小食分享會，透過台北台中上榜的業者頭家，引領在地業者更加認識必比登項目。

▲受奈良美智老師及野老朝雄老師讚不絕口的築馨居招牌東坡肉。 圖：台南市政府觀光旅遊局旅遊服務科／提供

台南市政府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，必比登推介是以新台幣1,000元以下，能吃到優質三道料理（不含飲料）之業者為對象，台南以平價美食出眾，在入選的27間店家，其中有19間小吃、2間粥品、1間麵食，包含多樣傳承數十載的知名小吃，如虱目魚料理、豬心冬粉、米糕、飯桌仔、八寶冰、土魠魚羹、牛肉湯、羊肉湯、小卷米粉、碗粿、鹹粥、擔仔麵等。而以台灣菜入選的阿美飯店、築馨居、東香台菜海味料理、博仁堂、府城食府(安平)等五間餐廳別具特色，在餐廳環境、食材選用、料理手法上下足功夫，讓饕客從裡到外感受台南的台菜風情。

▲長盈海味屋－清炒魚腱。 圖：台南市政府觀光旅遊局旅遊服務科／提供

入選餐廳業者「筑馨居」老闆周榮堂表示，感謝米其林評審對傳統台菜的肯定，疫情以來防疫、缺工等大環境對台菜餐廳經營相當辛苦，對台菜的堅持能得到肯定非常感動，也很感謝台南市觀旅局的鼓勵與協助。

「東香台菜海味料理」總鋪師蔡瑞成表示，這幾年來不斷吸收新知不斷改變總算沒有白費，也沒讓府城經典台菜漏氣，只要堅持一件事去做好就對了，謝謝米其林的肯定，也感謝台南市觀旅局的協助和努力，未來的路還很長，為了台南的美食地位，餐飲同業要繼續打拚堅持下去。

▲阿美飯店－砂鍋鴨。 圖：台南市政府觀光旅遊局旅遊服務科／提供

「長盈海味屋」謝佳歆表示，謝謝這次能得到國際級必比登的肯定，也希望更多人能認識台南的美食及虱目魚的美味，讓更多國內外遊客可以來長盈海味屋體驗美食，認識台南北門區這個美麗的地方。

「博仁堂」周建文表示，很開心受到米其林的肯定，台南美食文化之都已根深，藥行轉型成為的藥膳，對藥食材的堅持，是我們會繼續努力的方向，特別感謝台南市政府、觀旅局的協助，讓我們被看見。

「府城食府」董事長李日東表示，府城食府從裝潢到餐點都融入台南在地風情、匯集道地的美食及文化，希望可以讓到訪的貴賓都能感受到濃濃的府城風情，感謝大家的厚愛及認可，府城食府未來必會持之以恆，堅持提供高品質的台菜料理及服務，歡迎大家來台南品嚐一趟美食之旅。

除了今年入選店家，在台南不起眼的小店都藏著驚人的美味，37區各式好味都值得大家探索，創造屬於自己的台南美食地圖，觀旅局也會持續輔導與推廣，將彙整之前台南米其林占星嘉年華活動所收集到的台南各大菜小吃，結合今年度入選2022米其林指南之業者，將占星嘉年華活動平台調整以供國內外觀光客參考及增加府城各區美食宣傳曝光度之台南美食平台。繼續朝下一階段將台南美食觀光推向國際的目標邁進。請大家拭目以待，來台南大啖美食。

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