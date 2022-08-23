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白髮人送黑髮人…台南警曹瑞傑殉職 阿嬤一句話令人鼻酸

盤點必比登3間不敗牛肉麵！終於吃到正宗牛肉麵了 太香太過癮啦

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／永康牛肉麵官網、老山東牛肉家常麵店FB、清真中國牛肉麵食館提供
圖／永康牛肉麵官網、老山東牛肉家常麵店FB、清真中國牛肉麵食館提供

今日(8/23)米其林公布必比登推介名單引起各項超夯話題，顯然成為食客們的本日討論核心，至今已是米其林指南登台滿五周年，在米其林登台第一年就大放異彩的台灣代表美食「牛肉麵」入選名單中，有三家經典牛肉麵店仍屹立不搖，連續五年高掛榜上，分別是永康牛肉麵、清真中國牛肉麵食館，以及老山東牛肉家常麵店。

【永康牛肉麵】

在米其林指南中被描述為「千萬不要在飢腸轆轆時光臨此店」的排隊名店「永康牛肉麵」，有著饕客熟知的獨門吃法，將紅燒口味的牛肉與清燉的牛肉湯混合，不僅中和了紅燒的濃郁，還能嘗到清燉牛肉湯底的鮮甜原味，牛肉肉質軟嫩、入口即化，是排隊等待也值得的美味。

圖／永康牛肉麵官網
圖／永康牛肉麵官網

【清真中國牛肉麵食館（大安）】

創立於1957年的清真中國牛肉麵食館，選用新鮮溫體牛肉，慢燉24小時熬出牛大骨與牛肉的精華香甜，撲鼻的牛骨香氣濃厚而不膩口，可知湯頭的秘密在於熬湯不關火，以時間燉出店家特有的口味與口碑，來此吃上一碗牛肉麵的同時，不妨也試看看現做的東北斤餅配炒牛肉絲吧！

圖／清真中國牛肉麵食館提供
圖／清真中國牛肉麵食館提供

【老山東牛肉家常麵店】

老山東牛肉家常麵店已開業70多年，招牌手工水餃與半筋半肉牛肉麵是店內的不敗單品，特選中藥材與牛骨熬製的湯頭清香味美，配上刀切彈牙的手工麵條，紅燒湯汁緊緊巴在麵條表面，呼嚕嚕嗦光一碗麵啦！

圖／老山東牛肉家常麵店FB
圖／老山東牛肉家常麵店FB

牛肉麵

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