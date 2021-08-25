快訊

戰後百花齊放的日本：三島與東大全共鬪的激辯

這批照片用生命交換 知名戰地記者遭神學士分屍輾壓慘死

首入米其林綠星獎 陽明春天：15年努力終於獲肯定

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
陽明春天榮獲米其林綠星獎。圖／翻攝自陽明春天FB
陽明春天榮獲米其林綠星獎。圖／翻攝自陽明春天FB

《2021台北台中米其林指南》今天公布，台北就有5家餐廳新進一星，侯布雄法式餐廳從一星升為二星，還有陽明春天蔬食創作料理榮獲首次頒發的綠星獎，頤宮餐廳經理歐宛臻獲得服務大獎。

「非常榮幸得獎，對我來說是很大鼓勵，也是對頤宮團隊很大肯定」歐宛臻感謝所有與她並肩作戰的團隊，以及鼓勵、支持她的主管，能在工作之餘能夠越來越好，也謝謝愛護頤宮的客人，「有了你們讓頤宮越來越好」，頤宮秉持原始初衷，帶給顧客最美好的服務體驗。

陽明春天陳老闆受訪時表示，這次得獎相當意外，前幾天被告知有活動，但不知道是得獎，15年來的努力終於獲得肯定，就是做為被社會期待的友善企業，經營的初衷不變。雖然餐廳在疫情之後受到衝擊，餐飲從業人員都走過最辛苦的一年，但獲獎後還是會以平常心看待，繼續做該做的事情。

陳老闆說，在公布入選名單後，餐廳電話就響不停，但其實在疫情期間，為了能服務客人，在北市大安區內有另外開設「陽明春天讀蔬會」提供外帶服務，把餐桌料理變成冷凍包，讓上班族也能夠輕易吃到美味的佳餚。

升上二星的侯布雄法式餐廳公關許小姐表示，疫情期間餐廳受到很大的衝擊，生意少了5成以上，又因為餐廳在百貨公司，沒辦法暫停營運，每天都要開店，所以特別設計外帶菜單，生意比想像中好很多，推出的參盒迴響不錯，公司行號時常訂購。

許小姐說，疫情趨緩後開放內用，顧客都有回流，詢問訂位的人變多，這2天還有大團客，在米其林公布名單後，今天的電話也都被打爆，常常滿線，期待升上二星後，能夠有更多客人願意光顧。

相關新聞

30元吃得到！一篇入袋「2021米其林餐盤」121家名單，搶看台北台中未來之「星」

《2021台北台中米其林指南》完整名單今（25）正式出爐，每年除了有摘星餐廳與提前公佈的「必比登推薦」，被評價為「供應美味菜餚的餐廳」的「米其林餐盤」更是內行人的必收清單。 本屆餐盤共有台北有1

2021米其林／明年進台南、高雄！7間新1星 頤宮蟬聯3星

米其林今天公布《臺北臺中米其林指南 2021》完整名單，首次採線上發表外，也第一次頒布米其林綠星與最佳服務獎，同時宣布2...

2021米其林界「追星」地圖搶先收藏！台南、高雄2022參戰摘星

《2021台北台中米其林指南》今（25日）透過線上直播正式公佈完整摘星餐廳名單，今年包含台北台中共34家餐廳摘星，而君品酒店「頤宮」在疫情衝擊下仍守住三星寶座，成功成為蟬聯4屆的贏家。 本屆二星

歷屆最多！《2021台北台中米其林指南》34家摘星餐廳完整名單，「頤宮」4度蟬聯三星

《2021台北台中米其林指南》即將於今（8月25日）下午13:30正式揭曉，去年首度擴大陣容的「雙城」米其林指南加倍豐富了摘星榜單，搭配必比登、餐盤等逾百家餐廳，引導各地饕客嘗鮮特色美食。除了熟知的獎

2021米其林／侯布雄晉升二星 國內首位二星女主廚誕生

「台北台中米其林指南 2021」今天公布完整摘星名單，享譽全球的米其林餐廳侯布雄（L’ ATELIER de Joël ...

影／澀Sur林佾華奪米其林年輕主廚 獎項要當女友家聘禮

「2021台北台中米其林指南」今天下午揭曉，新進榜的台中無菜單現代料理餐廳「澀 Sur-」30歲主廚林佾華奪米其林指南年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。