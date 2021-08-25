首入米其林綠星獎 陽明春天：15年努力終於獲肯定

《2021台北台中米其林指南》今天公布，台北就有5家餐廳新進一星，侯布雄法式餐廳從一星升為二星，還有陽明春天蔬食創作料理榮獲首次頒發的綠星獎，頤宮餐廳經理歐宛臻獲得服務大獎。

「非常榮幸得獎，對我來說是很大鼓勵，也是對頤宮團隊很大肯定」歐宛臻感謝所有與她並肩作戰的團隊，以及鼓勵、支持她的主管，能在工作之餘能夠越來越好，也謝謝愛護頤宮的客人，「有了你們讓頤宮越來越好」，頤宮秉持原始初衷，帶給顧客最美好的服務體驗。

陽明春天陳老闆受訪時表示，這次得獎相當意外，前幾天被告知有活動，但不知道是得獎，15年來的努力終於獲得肯定，就是做為被社會期待的友善企業，經營的初衷不變。雖然餐廳在疫情之後受到衝擊，餐飲從業人員都走過最辛苦的一年，但獲獎後還是會以平常心看待，繼續做該做的事情。

陳老闆說，在公布入選名單後，餐廳電話就響不停，但其實在疫情期間，為了能服務客人，在北市大安區內有另外開設「陽明春天讀蔬會」提供外帶服務，把餐桌料理變成冷凍包，讓上班族也能夠輕易吃到美味的佳餚。

升上二星的侯布雄法式餐廳公關許小姐表示，疫情期間餐廳受到很大的衝擊，生意少了5成以上，又因為餐廳在百貨公司，沒辦法暫停營運，每天都要開店，所以特別設計外帶菜單，生意比想像中好很多，推出的參盒迴響不錯，公司行號時常訂購。

許小姐說，疫情趨緩後開放內用，顧客都有回流，詢問訂位的人變多，這2天還有大團客，在米其林公布名單後，今天的電話也都被打爆，常常滿線，期待升上二星後，能夠有更多客人願意光顧。