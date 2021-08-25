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2021米其林界「追星」地圖搶先收藏！台南、高雄2022參戰摘星

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／擷取自牡丹官網、地圖截圖
圖／擷取自牡丹官網、地圖截圖

《2021台北台中米其林指南》今（25日）透過線上直播正式公佈完整摘星餐廳名單，今年包含台北台中共34家餐廳摘星，而君品酒店「頤宮」在疫情衝擊下仍守住三星寶座，成功成為蟬聯4屆的贏家。

本屆二星評價則有8家餐廳，其中侯布雄法式餐廳成功升星，台北的Logy、RAW、態芮Tairroir、鮨天本、祥雲龍吟、請客樓及台中JL Studio維持星級，一星包含台北台中則多達25家餐廳。此外，今年首度增設的「米其林綠星獎」為表揚體現永續議題的指標性餐廳，得主由台北山海樓及陽明春天獲得，今天編輯特別為大家準備了34家摘星餐廳及米其林綠星獎的「追星」地圖，在家看地標排好行程未來就能預備出發。

令人驚喜的是，主辦方於尾聲宣佈，2022年米其林指南將會首度列入台南、高雄，打造4大天王摘星餐廳，代表未來的入榜名單能夠更全面展現全台美食，打造國外、在地饕客的美食指南。

點此看實用地圖原圖

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米其林 君品酒店

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