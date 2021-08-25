30元吃得到！一篇入袋「2021米其林餐盤」121家名單，搶看台北台中未來之「星」
《2021台北台中米其林指南》完整名單今（25）正式出爐，每年除了有摘星餐廳與提前公佈的「必比登推薦」，被評價為「供應美味菜餚的餐廳」的「米其林餐盤」更是內行人的必收清單。
本屆餐盤共有台北有14家餐廳新入選、台中則有2家，雙城加總共121家餐廳獲得餐盤評價，與去年間數一致，美食類別包含平價街頭小吃、台菜、海鮮、法式、泰國料理應有盡有，最低30元吃得到。
值得一提的是，以下清單有可能隨時一躍入選星級推介，像是今年一舉拿下年輕主廚大獎及一星殊榮的台中「澀sur」餐廳，正是去年的餐盤推介之一。大家先一起超前部署養成系未來之「星」，期待疫後一家一家開吃吧。
台北｜餐盤推薦（共90家，含14家新上榜）
格登炸雞地址：台北市大安區通化街39巷50弄35號價位、料理特色：30 - 150 TWD • 街頭小吃
阿男麻油雞地址：台北市中正區中華路二段311巷34號價位、料理特色：70 - 150 TWD • 街頭小吃
山內雞肉地址：台北市中正區中華路二段307巷20之3號價位、料理特色：70 - 150 TWD • 街頭小吃
東發號地址：台北市松山區饒河街94號價位、料理特色：60 - 100 TWD • 街頭小吃
麻糬寶寶地址：台北市松山區饒河街111號前價位、料理特色：30 - 60 TWD • 街頭小吃
福州世祖胡椒餅地址：台北市松山區饒河街249號價位、料理特色：55 TWD • 街頭小吃
阿輝麵線地址：台北市士林區大南路52之1號價位、料理特色：30 - 140 TWD • 街頭小吃
景美米粉湯地址：台北市文山區景美街119號價位、料理特色：40 - 195 TWD • 街頭小吃
圓環邊蚵仔煎地址：台北市大同區寧夏路46號價位、料理特色：70 - 240 TWD • 街頭小吃
雅意（新進）
地址：台北市大同區承德路一段3號6樓價位、料理特色：1,680 - 3,080 TWD • 義大利菜
八和（新進）
地址：台北市安和路一段102巷4號價位、料理特色：價位、料理特色：3,000 - 6,000 TWD • 燒烤
馨亞（新進）
地址：台北市士林區天母東路80號價位、料理特色：3,000 - 6,000 TWD • 燒烤
總裁藝文空間（新進）
地址： 台北市中山區新生北路三段62巷24號價位、料理特色：880 - 2,860 TWD • 時尚歐陸菜
Embers（新進）
地址：台北市大安區仁愛路四段122巷24號價位、料理特色：2,500 TWD • 創新菜
Holt （新進）
地址：台北市松山區民生東路三段113巷6弄11號價位、料理特色：1,700 - 2,580 TWD • 創新菜
沐目（新進）
地址：台北市大安區敦化南路1段190巷54號1樓價位、料理特色：1,980 - 2,500 TWD • 創新菜
南村（新進）
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄10號價位、料理特色：1,000 - 2,000 TWD • 臺灣菜
心潮飯店（新進）
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓價位、料理特色：500 - 1,000 TWD • 臺灣菜
美福乾式熟成牛排館（新進）
地址：台北市內湖區民善街128號2樓價位、料理特色：1,680 - 7,000 TWD • 牛排屋
山秋（新進）
地址：台北市中山區中山北路一段83巷38號價位、料理特色：2,500 - 5,000 TWD • 壽司
月夜岩（新進）
地址：台北市中山區雙城街25巷9號價位、料理特色：3,000 - 10,000 TWD • 日本菜
筌（新進）
地址：台北市大安區安和路一段78巷37號價位、料理特色：2,000 - 7,000 TWD • 日本菜
陽明春天（士林）（新進）
地址：台北市士林區菁山路119-1號價位、料理特色：1,280 - 2,280 TWD • 素食
想想廚房地址：台北市中山區松江路69巷13號價位、料理特色：1,000 - 1,200 TWD • 印度菜
田園海鮮地址：台北市中山區八德路二段價位、料理特色：600 - 1,500 TWD • 海鮮
雞家莊 (長春路)地址：台北市中山區長春路55號價位、料理特色：600 - 800 TWD • 臺灣菜
Robin's 鐵板燒地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號2樓(晶華酒店)價位、料理特色：2,250 - 5,900 TWD • 鐵板燒
晶華軒地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號3樓 (晶華酒店)價位、料理特色：800 - 4,000 TWD • 粵菜
辰園地址：台北市中正區忠孝東路一段12號B1 (喜來登大飯店)價位、料理特色：1,200 - 3,380 TWD • 粵菜
鈺善閣地址：台北市中正區北平東路14號價位、料理特色：698 - 4,998 TWD • 素食
笹鮨地址：台北市中山區中山北路二段42巷6號價位、料理特色：2,000 - 6,000 TWD • 壽司
旬採 (中山)地址：台北市中山區中山北路二段50巷3號價位、料理特色：1,200 - 6,600 TWD • 日本菜
國賓川菜廳地址：台北市中山區中山北路二段63號12樓價位、料理特色：1,000 - 2,500 TWD • 川菜
國賓粵菜廳地址：台北市中山區中山北路二段63號2樓價位、料理特色：800 - 1,800 TWD • 粵菜
真的好海鮮地址：台北市大安區復興南路一段222號價位、料理特色：880 - 3,000 TWD • 海鮮
Indulge地址：台北市大安區復興南路一段219巷11號價位、料理特色：380 - 1,500 TWD • 創新菜
橘色涮涮屋 (大安)地址：台北市大安區大安路一段135號B1價位、料理特色：780 - 4,200 TWD • 涮涮鍋
林家蔬菜羊肉爐地址：台北市中山區吉林路327號價位、料理特色：1,000 - 1,200 TWD • 火鍋
蘿莎娜小廚房地址：台北市松山區八德路三段12巷52弄18號價位、料理特色：350 - 3,000 TWD • 義大利菜
Thai & Thai地址：台北市松山區敦化北路158號5樓 (文華精品)價位、料理特色：900 - 2,000 TWD • 泰國菜
日本橋玉井地址：台北市松山區復興北路313巷23號價位、料理特色：320 - 1,690 TWD • 日本菜
但馬家涮涮鍋 (本館)地址：台北市松山區敦化北路166號5樓 (文華精品)價位、料理特色：1,280 - 7,600 TWD • 涮涮鍋
Bencotto地址：台北市松山區敦化北路158號6樓 (文華東方酒店)價位、料理特色：1,280 - 3,800 TWD • 義大利菜
Chou Chou地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄22號價位、料理特色：1,080 - 2,580 TWD • 法國菜
Tutto Bello地址：台北市中山區雙城街25巷15號價位、料理特色：2,500 - 5,200 TWD • 時尚義大利菜
驥園川菜地址：台北市大安區敦化南路一段324號價位、料理特色：500 - 1,500 TWD • 川菜
欣葉台菜 (創始店)地址：台北市中山區雙城街34之1號價位、料理特色：600 - 2,000 TWD • 臺灣菜
先進海產店地址：台北市松山區延吉街23巷5號價位、料理特色：600 - 800 TWD • 海鮮
五月雪客家私房珍釀地址：台北市大安區敦化南路一段329巷16號價位、料理特色：300 - 700 TWD • 客家菜
Yuu地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄15號價位、料理特色：3,800 - 6,800 TWD • 日本菜
L先生地址：台北市松山區民生東路四段131巷21號價位、料理特色：880 - 2,680 TWD • 時尚法國菜
JE Kitchen地址：台北市大安區光復南路346巷48號價位、料理特色：980 - 2,180 TWD • 時尚歐陸菜
Gēn Creative地址：台北市大安區敦化南路二段63巷24號價位、料理特色：1,300 - 1,500 TWD • 創新菜
蘭地址：台北市大安區安和路二段83號價位、料理特色：1,880 - 3,880 TWD • 時尚法國菜
隱丹廚地址：台北市大安區延吉街261號價位、料理特色：999 - 2,399 TWD • 時尚西班牙菜
桌藏地址：台北市大安區和平東路二段76巷23弄9號價位、料理特色：1,500 - 2,980 TWD • 創新菜
香宮地址：台北市大安區敦化南路二段201號6樓 (香格里拉遠東國際大飯店)價位、料理特色：1,280 - 6,000 TWD • 粵菜
鮨七海地址：台北市信義區仁愛路四段452巷6號價位、料理特色：3,800 - 5,800 TWD • 壽司
Ephernité地址：台北市大安區安和路二段233號價位、料理特色：1,800 - 5,000 TWD • 時尚法國菜
50/50 Cuisine Française地址：台北市松山區富錦街448號價位、料理特色：1,480 - 3,700 TWD • 時尚法國菜
台南担仔麵地址：台北市萬華區華西街31之1號價位、料理特色：1,200 - 5,100 TWD • 海鮮
寶艾地址：台北市信義區松壽路2號2樓 (君悅酒店)價位、料理特色：1,880 - 7,100 TWD • 牛排屋
寒舍食譜地址：台北市信義區松仁路38號2樓 (寒舍艾美酒店)價位、料理特色：1,380 - 3,980 TWD • 粵菜
穆記牛肉麵地址：台北市信義區吳興街239號價位、料理特色：100 - 300 TWD • 麵食
頁小館地址：台北市中山區北安路595巷20弄4號價位、料理特色：600 - 1,600 TWD • 國際菜
N°168 Prime牛排館 (中山）地址：台北市中山區敬業四路168號4樓 (維多麗亞酒店)價位、料理特色：1,080 - 7,100 TWD • 牛排屋
景美鵝媽媽地址：台北市文山區景美街37之3號價位、料理特色：80 - 300 TWD • 臺灣菜
義興樓地址：台北市文山區景文街121號價位、料理特色：250 - 600 TWD • 臺灣菜
興蓬萊台菜地址：台北市士林區中山北路七段55號價位、料理特色：500 - 700 TWD • 臺灣菜
The Restaurant地址：台北市北投區中山路32號 (三二行館)價位、料理特色：1,380 - 7,600 TWD • 時尚歐陸菜
蓬萊地址：台北市北投區中和街238號價位、料理特色：200 - 400 TWD • 臺灣菜
松園禪林-原心地址：台北市士林區菁山路101巷160號價位、料理特色：1,650 TWD • 創新菜
鮨增田松山區敦化北路166號5樓 (文華精品)價位、料理特色：9,800 TWD • 壽司
梵燒肉地址：台北市大安區敦化南路一段235號2樓價位、料理特色：2,500 - 4,500 TWD • 燒烤
Baan地址：台北市大安區敦化南路一段233巷15號價位、料理特色：1,000 - 1,200 TWD • 泰國菜
鮨翁地址：台北市松山區敦化北路155巷110號價位、料理特色：5,000 TWD • 壽司
壽司芳地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄12號
申浦尚宴地址：台北市大安區信義路四段152號價位、料理特色：3,500 - 8,500 TWD • 日本菜
Chateau Zoe地址：台北市信義區逸仙路32巷7號價位、料理特色：1,000 - 4,000 TWD • 創新菜
Chope Chope Eatery地址：台北市信義區松高路19號4樓 (新光三越信義新天地A4館）價位、料理特色：1,300 - 2,800 TWD • 東南亞菜
Mirawan地址：台北市信義區松智路17號47樓 (微風南山)價位、料理特色：1,780 - 5,240 TWD • 時尚法國菜
The Ukai地址：台北市信義區松仁路100號46樓 (微風南山)價位、料理特色：2,500 - 7,500 TWD • 鐵板燒
讚地址：台北市士林區承德路四段192之1號B1價位、料理特色：1,580 - 6,900 TWD • 鐵板燒
鐵板教父地址：台北市中山區植福路215號價位、料理特色：800 - 5,000 TWD • 鐵板燒
Pasti Trattoria地址：台北市南港區中南街30號價位、料理特色：1,200 - 4,000 TWD • 義大利菜
巴黎廳1930x高山英紀地址：台北市中山區民權東路二段41號2樓 (亞都麗緻大飯店)價位、料理特色：1,200 - 6,000 TWD • 時尚法國菜
Ulv地址：台北市大安區敦化南路一段160巷18號價位、料理特色：650 - 4,000 TWD • 時尚歐陸菜
The Tavernist地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號12樓 (金普頓大安酒店)價位、料理特色：1,000 - 2,500 TWD • 時尚歐陸菜
Yoru地址：台北市中山區八德路二段332巷16號價位、料理特色：3,950 - 4,950 TWD • 時尚歐陸菜
Anima地址：台北市中山區中原街40號價位、料理特色：800 - 2,200 TWD • 時尚歐陸菜
台中｜餐盤推薦（共31家，2家新上榜）
鮨戎（新進）
地址：台中市西區民生北路107號2樓價位、料理特色：2,600 - 4,500 TWD • 壽司
鳥苑地燒雞（新進）
地址：台中市西區忠明南路48號價位、料理特色：1,000 - 2,000 TWD • 日本菜
又見一炊煙地址：台中市新社區中興嶺街一段107號價位、料理特色：1,280 TWD • 創新菜
英才大麵焿地址：台中市北區英才路215號價位、料理特色：30 - 100 TWD • 麵食
茂川肉丸地址：台中市中區臺灣大道一段401號價位、料理特色：60 - 200 TWD • 麵食
游日本料理地址：台中市西屯區精誠路50巷12號價位、料理特色：680 - 3,000 TWD • 日本菜
老吳的西洋料理地址：台中市西區忠誠街26號價位、料理特色：380 - 1,780 TWD • 時尚法國菜
鮨鈴木幸介地址：台中市西區華美街392號價位、料理特色：2,200 - 5,000 TWD • 壽司
名人坊地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號4樓 (新光三越)價位、料理特色：400 - 4,000 TWD • 粵菜
KR Prime Steak地址：台中市西屯區市政北二路52號價位、料理特色：780 - 3,500 TWD • 牛排屋
富彩軒地址：台中市西屯區市政北二路60號3樓價位、料理特色：1,000 - 1,800 TWD • 粵菜
The Wang地址：台中市西屯區朝富路137號價位、料理特色：980 - 4,300 TWD • 牛排屋
響海鮮地址：台中市西屯區市政北二路356號價位、料理特色：800 - 2,200 TWD • 臺灣菜
頂園全鴨坊地址：台中市西屯區市政北二路305號價位、料理特色：350 - 800 TWD • 京菜, 江浙菜
極炙牛排館地址：台中市西屯區市政路77號24樓 (日月千禧酒店)價位、料理特色：1,650 - 3,780 TWD • 牛排屋
膳馨地址：台中市西區存中街21號價位、料理特色：300 - 600 TWD • 臺灣菜
潔地址：台中市西區存中街29號價位、料理特色：980 - 3,500 TWD • 日本菜
滿堂地址：台中市西區五權一街57號價位、料理特色：1,200 - 2,100 TWD • 創新菜
中山招待所地址：台中市西區五權西六街27號價位、料理特色：1,680 - 2,580 TWD • 時尚法國菜
脂‧板前炭火燒肉地址：台中市西區五權六街61巷1號價位、料理特色：1,300 - 2,500 TWD • 燒烤
一流海鮮美食館 (惠中路)地址：台中市南屯區惠中路三段30之6號價位、料理特色：600 - 1,200 TWD • 海鮮
銘心地址：台中市南屯區大觀路66號價位、料理特色：3,600 TWD • 壽司
麵廊地址：台中市南屯區公益路二段612號價位、料理特色：300 - 1,000 TWD • 麵食
与玥樓地址：台中市南屯區公益路二段783號價位、料理特色：500 - 2,000 TWD • 粵菜
千味海鮮地址：台中市南屯區文心南五路一段326之3號價位、料理特色：600 - 1,000 TWD • 臺灣菜
橡木炙烤牛排館地址：台中市南屯區益豐路四段699號價位、料理特色：1,050 - 7,200 TWD • 牛排屋
森鐵板燒地址：台中市南屯區益豐路四段502號價位、料理特色：1,050 - 7,200 TWD • 牛排屋
湄南河地址：台中市南屯區龍富十五路36號價位、料理特色：500 - 800 TWD • 泰國菜
金悅軒地址：台中市南屯區公益路二段213號價位、料理特色：600 - 1,600 TWD • 粵菜
品法地址：台中市南屯區永春東路1320號價位、料理特色：1,280 - 2,380 TWD • 時尚法國菜
延伸閱讀：
．2021米其林界「追星」地圖搶先收藏！台南、高雄2022參戰摘星
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言