30元吃得到！一篇入袋「2021米其林餐盤」121家名單，搶看台北台中未來之「星」

《2021台北台中米其林指南》完整名單今（25）正式出爐，每年除了有摘星餐廳與提前公佈的「必比登推薦」，被評價為「供應美味菜餚的餐廳」的「米其林餐盤」更是內行人的必收清單。

本屆餐盤共有台北有14家餐廳新入選、台中則有2家，雙城加總共121家餐廳獲得餐盤評價，與去年間數一致，美食類別包含平價街頭小吃、台菜、海鮮、法式、泰國料理應有盡有，最低30元吃得到。

英才大麵焿。圖／米其林官網

值得一提的是，以下清單有可能隨時一躍入選星級推介，像是今年一舉拿下年輕主廚大獎及一星殊榮的台中「澀sur」餐廳，正是去年的餐盤推介之一。大家先一起超前部署養成系未來之「星」，期待疫後一家一家開吃吧。

台北｜餐盤推薦（共90家，含14家新上榜） 格登炸雞地址：台北市大安區通化街39巷50弄35號價位、料理特色：30 - 150 TWD • 街頭小吃 阿男麻油雞地址：台北市中正區中華路二段311巷34號價位、料理特色：70 - 150 TWD • 街頭小吃 山內雞肉地址：台北市中正區中華路二段307巷20之3號價位、料理特色：70 - 150 TWD • 街頭小吃 東發號地址：台北市松山區饒河街94號價位、料理特色：60 - 100 TWD • 街頭小吃 麻糬寶寶地址：台北市松山區饒河街111號前價位、料理特色：30 - 60 TWD • 街頭小吃 福州世祖胡椒餅地址：台北市松山區饒河街249號價位、料理特色：55 TWD • 街頭小吃 阿輝麵線地址：台北市士林區大南路52之1號價位、料理特色：30 - 140 TWD • 街頭小吃 景美米粉湯地址：台北市文山區景美街119號價位、料理特色：40 - 195 TWD • 街頭小吃 圓環邊蚵仔煎地址：台北市大同區寧夏路46號價位、料理特色：70 - 240 TWD • 街頭小吃 雅意Artbrosia空間。圖／君品酒店提供 雅意（新進）

地址：台北市大同區承德路一段3號6樓價位、料理特色：1,680 - 3,080 TWD • 義大利菜 八和（新進）

地址：台北市安和路一段102巷4號價位、料理特色：價位、料理特色：3,000 - 6,000 TWD • 燒烤 馨亞（新進）

地址：台北市士林區天母東路80號價位、料理特色：3,000 - 6,000 TWD • 燒烤 總裁藝文空間（新進）

地址： 台北市中山區新生北路三段62巷24號價位、料理特色：880 - 2,860 TWD • 時尚歐陸菜 Embers（新進）

地址：台北市大安區仁愛路四段122巷24號價位、料理特色：2,500 TWD • 創新菜 Holt （新進）

地址：台北市松山區民生東路三段113巷6弄11號價位、料理特色：1,700 - 2,580 TWD • 創新菜 沐目（新進）

地址：台北市大安區敦化南路1段190巷54號1樓價位、料理特色：1,980 - 2,500 TWD • 創新菜 南村（新進）

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄10號價位、料理特色：1,000 - 2,000 TWD • 臺灣菜 心潮飯店（新進）

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓價位、料理特色：500 - 1,000 TWD • 臺灣菜 美福乾式熟成牛排館（新進）

地址：台北市內湖區民善街128號2樓價位、料理特色：1,680 - 7,000 TWD • 牛排屋 山秋（新進）

地址：台北市中山區中山北路一段83巷38號價位、料理特色：2,500 - 5,000 TWD • 壽司 月夜岩（新進）

地址：台北市中山區雙城街25巷9號價位、料理特色：3,000 - 10,000 TWD • 日本菜 筌（新進）

地址：台北市大安區安和路一段78巷37號價位、料理特色：2,000 - 7,000 TWD • 日本菜 陽明春天 (士林)。圖／米其林官網 陽明春天（士林）（新進）

地址：台北市士林區菁山路119-1號價位、料理特色：1,280 - 2,280 TWD • 素食 想想廚房地址：台北市中山區松江路69巷13號價位、料理特色：1,000 - 1,200 TWD • 印度菜 田園海鮮地址：台北市中山區八德路二段價位、料理特色：600 - 1,500 TWD • 海鮮 雞家莊 (長春路)地址：台北市中山區長春路55號價位、料理特色：600 - 800 TWD • 臺灣菜 Robin's 鐵板燒地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號2樓(晶華酒店)價位、料理特色：2,250 - 5,900 TWD • 鐵板燒 晶華軒地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號3樓 (晶華酒店)價位、料理特色：800 - 4,000 TWD • 粵菜 辰園地址：台北市中正區忠孝東路一段12號B1 (喜來登大飯店)價位、料理特色：1,200 - 3,380 TWD • 粵菜 鈺善閣地址：台北市中正區北平東路14號價位、料理特色：698 - 4,998 TWD • 素食 笹鮨地址：台北市中山區中山北路二段42巷6號價位、料理特色：2,000 - 6,000 TWD • 壽司 旬採 (中山)地址：台北市中山區中山北路二段50巷3號價位、料理特色：1,200 - 6,600 TWD • 日本菜 國賓川菜廳地址：台北市中山區中山北路二段63號12樓價位、料理特色：1,000 - 2,500 TWD • 川菜 國賓粵菜廳地址：台北市中山區中山北路二段63號2樓價位、料理特色：800 - 1,800 TWD • 粵菜 真的好海鮮地址：台北市大安區復興南路一段222號價位、料理特色：880 - 3,000 TWD • 海鮮 Indulge地址：台北市大安區復興南路一段219巷11號價位、料理特色：380 - 1,500 TWD • 創新菜 橘色涮涮屋 (大安)地址：台北市大安區大安路一段135號B1價位、料理特色：780 - 4,200 TWD • 涮涮鍋 林家蔬菜羊肉爐地址：台北市中山區吉林路327號價位、料理特色：1,000 - 1,200 TWD • 火鍋 蘿莎娜小廚房地址：台北市松山區八德路三段12巷52弄18號價位、料理特色：350 - 3,000 TWD • 義大利菜 Thai & Thai地址：台北市松山區敦化北路158號5樓 (文華精品)價位、料理特色：900 - 2,000 TWD • 泰國菜 日本橋玉井地址：台北市松山區復興北路313巷23號價位、料理特色：320 - 1,690 TWD • 日本菜 但馬家涮涮鍋 (本館)地址：台北市松山區敦化北路166號5樓 (文華精品)價位、料理特色：1,280 - 7,600 TWD • 涮涮鍋 Bencotto地址：台北市松山區敦化北路158號6樓 (文華東方酒店)價位、料理特色：1,280 - 3,800 TWD • 義大利菜 Chou Chou早前因應疫情推出外帶法式餐盒。圖／Chou Chou提供。 Chou Chou地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄22號價位、料理特色：1,080 - 2,580 TWD • 法國菜 Tutto Bello地址：台北市中山區雙城街25巷15號價位、料理特色：2,500 - 5,200 TWD • 時尚義大利菜 驥園川菜地址：台北市大安區敦化南路一段324號價位、料理特色：500 - 1,500 TWD • 川菜 欣葉台菜 (創始店)地址：台北市中山區雙城街34之1號價位、料理特色：600 - 2,000 TWD • 臺灣菜 先進海產店地址：台北市松山區延吉街23巷5號價位、料理特色：600 - 800 TWD • 海鮮 五月雪客家私房珍釀地址：台北市大安區敦化南路一段329巷16號價位、料理特色：300 - 700 TWD • 客家菜 Yuu地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄15號價位、料理特色：3,800 - 6,800 TWD • 日本菜 L先生地址：台北市松山區民生東路四段131巷21號價位、料理特色：880 - 2,680 TWD • 時尚法國菜 JE Kitchen地址：台北市大安區光復南路346巷48號價位、料理特色：980 - 2,180 TWD • 時尚歐陸菜 Gēn Creative地址：台北市大安區敦化南路二段63巷24號價位、料理特色：1,300 - 1,500 TWD • 創新菜 蘭地址：台北市大安區安和路二段83號價位、料理特色：1,880 - 3,880 TWD • 時尚法國菜 隱丹廚地址：台北市大安區延吉街261號價位、料理特色：999 - 2,399 TWD • 時尚西班牙菜 桌藏地址：台北市大安區和平東路二段76巷23弄9號價位、料理特色：1,500 - 2,980 TWD • 創新菜 香宮地址：台北市大安區敦化南路二段201號6樓 (香格里拉遠東國際大飯店)價位、料理特色：1,280 - 6,000 TWD • 粵菜 鮨七海地址：台北市信義區仁愛路四段452巷6號價位、料理特色：3,800 - 5,800 TWD • 壽司 Ephernité地址：台北市大安區安和路二段233號價位、料理特色：1,800 - 5,000 TWD • 時尚法國菜 50/50 Cuisine Française地址：台北市松山區富錦街448號價位、料理特色：1,480 - 3,700 TWD • 時尚法國菜 台南担仔麵地址：台北市萬華區華西街31之1號價位、料理特色：1,200 - 5,100 TWD • 海鮮 寶艾地址：台北市信義區松壽路2號2樓 (君悅酒店)價位、料理特色：1,880 - 7,100 TWD • 牛排屋 寒舍食譜地址：台北市信義區松仁路38號2樓 (寒舍艾美酒店)價位、料理特色：1,380 - 3,980 TWD • 粵菜 穆記牛肉麵地址：台北市信義區吳興街239號價位、料理特色：100 - 300 TWD • 麵食 頁小館地址：台北市中山區北安路595巷20弄4號價位、料理特色：600 - 1,600 TWD • 國際菜 N°168 Prime牛排館 (中山）地址：台北市中山區敬業四路168號4樓 (維多麗亞酒店)價位、料理特色：1,080 - 7,100 TWD • 牛排屋 景美鵝媽媽。圖／米其林官網 景美鵝媽媽地址：台北市文山區景美街37之3號價位、料理特色：80 - 300 TWD • 臺灣菜 義興樓地址：台北市文山區景文街121號價位、料理特色：250 - 600 TWD • 臺灣菜 興蓬萊台菜地址：台北市士林區中山北路七段55號價位、料理特色：500 - 700 TWD • 臺灣菜 The Restaurant地址：台北市北投區中山路32號 (三二行館)價位、料理特色：1,380 - 7,600 TWD • 時尚歐陸菜 蓬萊地址：台北市北投區中和街238號價位、料理特色：200 - 400 TWD • 臺灣菜 松園禪林-原心地址：台北市士林區菁山路101巷160號價位、料理特色：1,650 TWD • 創新菜 鮨增田。圖／米其林官網 鮨增田松山區敦化北路166號5樓 (文華精品)價位、料理特色：9,800 TWD • 壽司 梵燒肉地址：台北市大安區敦化南路一段235號2樓價位、料理特色：2,500 - 4,500 TWD • 燒烤 Baan地址：台北市大安區敦化南路一段233巷15號價位、料理特色：1,000 - 1,200 TWD • 泰國菜 鮨翁地址：台北市松山區敦化北路155巷110號價位、料理特色：5,000 TWD • 壽司 壽司芳地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄12號 申浦尚宴地址：台北市大安區信義路四段152號價位、料理特色：3,500 - 8,500 TWD • 日本菜 Chateau Zoe地址：台北市信義區逸仙路32巷7號價位、料理特色：1,000 - 4,000 TWD • 創新菜 Chope Chope Eatery地址：台北市信義區松高路19號4樓 (新光三越信義新天地A4館）價位、料理特色：1,300 - 2,800 TWD • 東南亞菜 Mirawan地址：台北市信義區松智路17號47樓 (微風南山)價位、料理特色：1,780 - 5,240 TWD • 時尚法國菜 The Ukai地址：台北市信義區松仁路100號46樓 (微風南山)價位、料理特色：2,500 - 7,500 TWD • 鐵板燒 讚地址：台北市士林區承德路四段192之1號B1價位、料理特色：1,580 - 6,900 TWD • 鐵板燒 鐵板教父地址：台北市中山區植福路215號價位、料理特色：800 - 5,000 TWD • 鐵板燒 Pasti Trattoria地址：台北市南港區中南街30號價位、料理特色：1,200 - 4,000 TWD • 義大利菜 巴黎廳1930x高山英紀地址：台北市中山區民權東路二段41號2樓 (亞都麗緻大飯店)價位、料理特色：1,200 - 6,000 TWD • 時尚法國菜 Ulv地址：台北市大安區敦化南路一段160巷18號價位、料理特色：650 - 4,000 TWD • 時尚歐陸菜 The Tavernist地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號12樓 (金普頓大安酒店)價位、料理特色：1,000 - 2,500 TWD • 時尚歐陸菜 Yoru地址：台北市中山區八德路二段332巷16號價位、料理特色：3,950 - 4,950 TWD • 時尚歐陸菜 Anima地址：台北市中山區中原街40號價位、料理特色：800 - 2,200 TWD • 時尚歐陸菜

台中｜餐盤推薦（共31家，2家新上榜） 鮨戎（新進）

地址：台中市西區民生北路107號2樓價位、料理特色：2,600 - 4,500 TWD • 壽司 鳥苑地燒雞（新進）

地址：台中市西區忠明南路48號價位、料理特色：1,000 - 2,000 TWD • 日本菜 又見一炊煙。圖／又見一炊煙臉書專頁 又見一炊煙地址：台中市新社區中興嶺街一段107號價位、料理特色：1,280 TWD • 創新菜 英才大麵焿地址：台中市北區英才路215號價位、料理特色：30 - 100 TWD • 麵食 茂川肉丸。圖／米其林官網 茂川肉丸地址：台中市中區臺灣大道一段401號價位、料理特色：60 - 200 TWD • 麵食 游日本料理地址：台中市西屯區精誠路50巷12號價位、料理特色：680 - 3,000 TWD • 日本菜 老吳的西洋料理地址：台中市西區忠誠街26號價位、料理特色：380 - 1,780 TWD • 時尚法國菜 鮨鈴木幸介地址：台中市西區華美街392號價位、料理特色：2,200 - 5,000 TWD • 壽司 名人坊地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號4樓 (新光三越)價位、料理特色：400 - 4,000 TWD • 粵菜 KR Prime Steak地址：台中市西屯區市政北二路52號價位、料理特色：780 - 3,500 TWD • 牛排屋 富彩軒地址：台中市西屯區市政北二路60號3樓價位、料理特色：1,000 - 1,800 TWD • 粵菜 陽明春天 (士林)。圖／米其林官網 The Wang地址：台中市西屯區朝富路137號價位、料理特色：980 - 4,300 TWD • 牛排屋 響海鮮地址：台中市西屯區市政北二路356號價位、料理特色：800 - 2,200 TWD • 臺灣菜 頂園全鴨坊地址：台中市西屯區市政北二路305號價位、料理特色：350 - 800 TWD • 京菜, 江浙菜 極炙牛排館地址：台中市西屯區市政路77號24樓 (日月千禧酒店)價位、料理特色：1,650 - 3,780 TWD • 牛排屋 膳馨地址：台中市西區存中街21號價位、料理特色：300 - 600 TWD • 臺灣菜 潔地址：台中市西區存中街29號價位、料理特色：980 - 3,500 TWD • 日本菜 滿堂地址：台中市西區五權一街57號價位、料理特色：1,200 - 2,100 TWD • 創新菜 中山招待所地址：台中市西區五權西六街27號價位、料理特色：1,680 - 2,580 TWD • 時尚法國菜 脂‧板前炭火燒肉地址：台中市西區五權六街61巷1號價位、料理特色：1,300 - 2,500 TWD • 燒烤 一流海鮮美食館 (惠中路)地址：台中市南屯區惠中路三段30之6號價位、料理特色：600 - 1,200 TWD • 海鮮 銘心地址：台中市南屯區大觀路66號價位、料理特色：3,600 TWD • 壽司 麵廊地址：台中市南屯區公益路二段612號價位、料理特色：300 - 1,000 TWD • 麵食 与玥樓地址：台中市南屯區公益路二段783號價位、料理特色：500 - 2,000 TWD • 粵菜 千味海鮮地址：台中市南屯區文心南五路一段326之3號價位、料理特色：600 - 1,000 TWD • 臺灣菜 橡木炙烤牛排館地址：台中市南屯區益豐路四段699號價位、料理特色：1,050 - 7,200 TWD • 牛排屋 森鐵板燒地址：台中市南屯區益豐路四段502號價位、料理特色：1,050 - 7,200 TWD • 牛排屋 湄南河地址：台中市南屯區龍富十五路36號價位、料理特色：500 - 800 TWD • 泰國菜 金悅軒地址：台中市南屯區公益路二段213號價位、料理特色：600 - 1,600 TWD • 粵菜 品法地址：台中市南屯區永春東路1320號價位、料理特色：1,280 - 2,380 TWD • 時尚法國菜

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