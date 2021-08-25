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30元吃得到！一篇入袋「2021米其林餐盤」121家名單，搶看台北台中未來之「星」

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／米其林官網
圖／米其林官網

《2021台北台中米其林指南》完整名單今（25）正式出爐，每年除了有摘星餐廳與提前公佈的「必比登推薦」，被評價為「供應美味菜餚的餐廳」的「米其林餐盤」更是內行人的必收清單。

本屆餐盤共有台北有14家餐廳新入選、台中則有2家，雙城加總共121家餐廳獲得餐盤評價，與去年間數一致，美食類別包含平價街頭小吃、台菜、海鮮、法式、泰國料理應有盡有，最低30元吃得到。

英才大麵焿。圖／米其林官網
英才大麵焿。圖／米其林官網

值得一提的是，以下清單有可能隨時一躍入選星級推介，像是今年一舉拿下年輕主廚大獎及一星殊榮的台中「澀sur」餐廳，正是去年的餐盤推介之一。大家先一起超前部署養成系未來之「星」，期待疫後一家一家開吃吧。

台北｜餐盤推薦（共90家，含14家新上榜）

格登炸雞
地址：台北市大安區通化街39巷50弄35號
價位、料理特色：30 - 150 TWD • 街頭小吃

阿男麻油雞
地址：台北市中正區中華路二段311巷34號
價位、料理特色：70 - 150 TWD • 街頭小吃

山內雞肉
地址：台北市中正區中華路二段307巷20之3號
價位、料理特色：70 - 150 TWD • 街頭小吃

東發號
地址：台北市松山區饒河街94號
價位、料理特色：60 - 100 TWD • 街頭小吃

麻糬寶寶
地址：台北市松山區饒河街111號前
價位、料理特色：30 - 60 TWD • 街頭小吃

福州世祖胡椒餅
地址：台北市松山區饒河街249號
價位、料理特色：55 TWD • 街頭小吃

阿輝麵線
地址：台北市士林區大南路52之1號
價位、料理特色：30 - 140 TWD • 街頭小吃

景美米粉湯
地址：台北市文山區景美街119號
價位、料理特色：40 - 195 TWD • 街頭小吃

圓環邊蚵仔煎
地址：台北市大同區寧夏路46號
價位、料理特色：70 - 240 TWD • 街頭小吃

雅意Artbrosia空間。圖／君品酒店提供
雅意Artbrosia空間。圖／君品酒店提供

雅意（新進）
地址：台北市大同區承德路一段3號6樓
價位、料理特色：1,680 - 3,080 TWD • 義大利菜

八和（新進）
地址：台北市安和路一段102巷4號
價位、料理特色：
價位、料理特色：3,000 - 6,000 TWD • 燒烤

馨亞（新進）
地址：台北市士林區天母東路80號
價位、料理特色：3,000 - 6,000 TWD • 燒烤

總裁藝文空間（新進）
地址： 台北市中山區新生北路三段62巷24號
價位、料理特色：880 - 2,860 TWD • 時尚歐陸菜

Embers（新進）
地址：台北市大安區仁愛路四段122巷24號
價位、料理特色：2,500 TWD • 創新菜

Holt （新進）
地址：台北市松山區民生東路三段113巷6弄11號
價位、料理特色：1,700 - 2,580 TWD • 創新菜

沐目（新進）
地址：台北市大安區敦化南路1段190巷54號1樓
價位、料理特色：1,980 - 2,500 TWD • 創新菜

南村（新進）
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄10號
價位、料理特色：1,000 - 2,000 TWD • 臺灣菜

心潮飯店（新進）
地址：台北市信義區忠孝東路五段68號2樓
價位、料理特色：500 - 1,000 TWD • 臺灣菜

美福乾式熟成牛排館（新進）
地址：台北市內湖區民善街128號2樓
價位、料理特色：1,680 - 7,000 TWD • 牛排屋

山秋（新進）
地址：台北市中山區中山北路一段83巷38號
價位、料理特色：2,500 - 5,000 TWD • 壽司

月夜岩（新進）
地址：台北市中山區雙城街25巷9號
價位、料理特色：3,000 - 10,000 TWD • 日本菜

筌（新進）
地址：台北市大安區安和路一段78巷37號
價位、料理特色：2,000 - 7,000 TWD • 日本菜

陽明春天 (士林)。圖／米其林官網
陽明春天 (士林)。圖／米其林官網

陽明春天（士林）（新進）
地址：台北市士林區菁山路119-1號
價位、料理特色：1,280 - 2,280 TWD • 素食

想想廚房
地址：台北市中山區松江路69巷13號
價位、料理特色：1,000 - 1,200 TWD • 印度菜

田園海鮮
地址：台北市中山區八德路二段
價位、料理特色：600 - 1,500 TWD • 海鮮

雞家莊 (長春路)
地址：台北市中山區長春路55號
價位、料理特色：600 - 800 TWD • 臺灣菜

Robin's 鐵板燒
地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號2樓(晶華酒店)
價位、料理特色：2,250 - 5,900 TWD • 鐵板燒

晶華軒
地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號3樓 (晶華酒店)
價位、料理特色：800 - 4,000 TWD • 粵菜

辰園
地址：台北市中正區忠孝東路一段12號B1 (喜來登大飯店)
價位、料理特色：1,200 - 3,380 TWD • 粵菜

鈺善閣
地址：台北市中正區北平東路14號
價位、料理特色：698 - 4,998 TWD • 素食

笹鮨
地址：台北市中山區中山北路二段42巷6號
價位、料理特色：2,000 - 6,000 TWD • 壽司

旬採 (中山)
地址：台北市中山區中山北路二段50巷3號
價位、料理特色：1,200 - 6,600 TWD • 日本菜

國賓川菜廳
地址：台北市中山區中山北路二段63號12樓
價位、料理特色：1,000 - 2,500 TWD • 川菜

國賓粵菜廳
地址：台北市中山區中山北路二段63號2樓
價位、料理特色：800 - 1,800 TWD • 粵菜

真的好海鮮
地址：台北市大安區復興南路一段222號
價位、料理特色：880 - 3,000 TWD • 海鮮

Indulge
地址：台北市大安區復興南路一段219巷11號
價位、料理特色：380 - 1,500 TWD • 創新菜

橘色涮涮屋 (大安)
地址：台北市大安區大安路一段135號B1
價位、料理特色：780 - 4,200 TWD • 涮涮鍋

林家蔬菜羊肉爐
地址：台北市中山區吉林路327號
價位、料理特色：1,000 - 1,200 TWD • 火鍋

蘿莎娜小廚房
地址：台北市松山區八德路三段12巷52弄18號
價位、料理特色：350 - 3,000 TWD • 義大利菜

Thai & Thai
地址：台北市松山區敦化北路158號5樓 (文華精品)
價位、料理特色：900 - 2,000 TWD • 泰國菜

日本橋玉井
地址：台北市松山區復興北路313巷23號
價位、料理特色：320 - 1,690 TWD • 日本菜

但馬家涮涮鍋 (本館)
地址：台北市松山區敦化北路166號5樓 (文華精品)
價位、料理特色：1,280 - 7,600 TWD • 涮涮鍋

Bencotto
地址：台北市松山區敦化北路158號6樓 (文華東方酒店)
價位、料理特色：1,280 - 3,800 TWD • 義大利菜

Chou Chou早前因應疫情推出外帶法式餐盒。圖／Chou Chou提供。
Chou Chou早前因應疫情推出外帶法式餐盒。圖／Chou Chou提供。

Chou Chou
地址：台北市大安區忠孝東路四段170巷6弄22號
價位、料理特色：1,080 - 2,580 TWD • 法國菜

Tutto Bello
地址：台北市中山區雙城街25巷15號
價位、料理特色：2,500 - 5,200 TWD • 時尚義大利菜

驥園川菜
地址：台北市大安區敦化南路一段324號
價位、料理特色：500 - 1,500 TWD • 川菜

欣葉台菜 (創始店)
地址：台北市中山區雙城街34之1號
價位、料理特色：600 - 2,000 TWD • 臺灣菜

先進海產店
地址：台北市松山區延吉街23巷5號
價位、料理特色：600 - 800 TWD • 海鮮

五月雪客家私房珍釀
地址：台北市大安區敦化南路一段329巷16號
價位、料理特色：300 - 700 TWD • 客家菜

Yuu
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷33弄15號
價位、料理特色：3,800 - 6,800 TWD • 日本菜

L先生
地址：台北市松山區民生東路四段131巷21號
價位、料理特色：880 - 2,680 TWD • 時尚法國菜

JE Kitchen
地址：台北市大安區光復南路346巷48號
價位、料理特色：980 - 2,180 TWD • 時尚歐陸菜

Gēn Creative
地址：台北市大安區敦化南路二段63巷24號
價位、料理特色：1,300 - 1,500 TWD • 創新菜


地址：台北市大安區安和路二段83號
價位、料理特色：1,880 - 3,880 TWD • 時尚法國菜

隱丹廚
地址：台北市大安區延吉街261號
價位、料理特色：999 - 2,399 TWD • 時尚西班牙菜

桌藏
地址：台北市大安區和平東路二段76巷23弄9號
價位、料理特色：1,500 - 2,980 TWD • 創新菜

香宮
地址：台北市大安區敦化南路二段201號6樓 (香格里拉遠東國際大飯店)
價位、料理特色：1,280 - 6,000 TWD • 粵菜

鮨七海
地址：台北市信義區仁愛路四段452巷6號
價位、料理特色：3,800 - 5,800 TWD • 壽司

Ephernité
地址：台北市大安區安和路二段233號
價位、料理特色：1,800 - 5,000 TWD • 時尚法國菜

50/50 Cuisine Française
地址：台北市松山區富錦街448號
價位、料理特色：1,480 - 3,700 TWD • 時尚法國菜

台南担仔麵
地址：台北市萬華區華西街31之1號
價位、料理特色：1,200 - 5,100 TWD • 海鮮

寶艾
地址：台北市信義區松壽路2號2樓 (君悅酒店)
價位、料理特色：1,880 - 7,100 TWD • 牛排屋

寒舍食譜
地址：台北市信義區松仁路38號2樓 (寒舍艾美酒店)
價位、料理特色：1,380 - 3,980 TWD • 粵菜

穆記牛肉麵
地址：台北市信義區吳興街239號
價位、料理特色：100 - 300 TWD • 麵食

頁小館
地址：台北市中山區北安路595巷20弄4號
價位、料理特色：600 - 1,600 TWD • 國際菜

N°168 Prime牛排館 (中山）
地址：台北市中山區敬業四路168號4樓 (維多麗亞酒店)
價位、料理特色：1,080 - 7,100 TWD • 牛排屋

景美鵝媽媽。圖／米其林官網
景美鵝媽媽。圖／米其林官網

景美鵝媽媽
地址：台北市文山區景美街37之3號
價位、料理特色：80 - 300 TWD • 臺灣菜

義興樓
地址：台北市文山區景文街121號
價位、料理特色：250 - 600 TWD • 臺灣菜

興蓬萊台菜
地址：台北市士林區中山北路七段55號
價位、料理特色：500 - 700 TWD • 臺灣菜

The Restaurant
地址：台北市北投區中山路32號 (三二行館)
價位、料理特色：1,380 - 7,600 TWD • 時尚歐陸菜

蓬萊
地址：台北市北投區中和街238號
價位、料理特色：200 - 400 TWD • 臺灣菜

松園禪林-原心
地址：台北市士林區菁山路101巷160號
價位、料理特色：1,650 TWD • 創新菜

鮨增田。圖／米其林官網
鮨增田。圖／米其林官網

鮨增田
松山區敦化北路166號5樓 (文華精品)
價位、料理特色：9,800 TWD • 壽司

梵燒肉
地址：台北市大安區敦化南路一段235號2樓
價位、料理特色：2,500 - 4,500 TWD • 燒烤

Baan
地址：台北市大安區敦化南路一段233巷15號
價位、料理特色：1,000 - 1,200 TWD • 泰國菜

鮨翁
地址：台北市松山區敦化北路155巷110號
價位、料理特色：5,000 TWD • 壽司

壽司芳
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷19弄12號

申浦尚宴
地址：台北市大安區信義路四段152號
價位、料理特色：3,500 - 8,500 TWD • 日本菜

Chateau Zoe
地址：台北市信義區逸仙路32巷7號
價位、料理特色：1,000 - 4,000 TWD • 創新菜

Chope Chope Eatery
地址：台北市信義區松高路19號4樓 (新光三越信義新天地A4館）
價位、料理特色：1,300 - 2,800 TWD • 東南亞菜

Mirawan
地址：台北市信義區松智路17號47樓 (微風南山)
價位、料理特色：1,780 - 5,240 TWD • 時尚法國菜

The Ukai
地址：台北市信義區松仁路100號46樓 (微風南山)
價位、料理特色：2,500 - 7,500 TWD • 鐵板燒


地址：台北市士林區承德路四段192之1號B1
價位、料理特色：1,580 - 6,900 TWD • 鐵板燒

鐵板教父
地址：台北市中山區植福路215號
價位、料理特色：800 - 5,000 TWD • 鐵板燒

Pasti Trattoria
地址：台北市南港區中南街30號
價位、料理特色：1,200 - 4,000 TWD • 義大利菜

巴黎廳1930x高山英紀
地址：台北市中山區民權東路二段41號2樓 (亞都麗緻大飯店)
價位、料理特色：1,200 - 6,000 TWD • 時尚法國菜

Ulv
地址：台北市大安區敦化南路一段160巷18號
價位、料理特色：650 - 4,000 TWD • 時尚歐陸菜

The Tavernist
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號12樓 (金普頓大安酒店)
價位、料理特色：1,000 - 2,500 TWD • 時尚歐陸菜

Yoru
地址：台北市中山區八德路二段332巷16號
價位、料理特色：3,950 - 4,950 TWD • 時尚歐陸菜

Anima
地址：台北市中山區中原街40號
價位、料理特色：800 - 2,200 TWD • 時尚歐陸菜

台中｜餐盤推薦（共31家，2家新上榜）

鮨戎（新進）
地址：台中市西區民生北路107號2樓
價位、料理特色：2,600 - 4,500 TWD • 壽司

鳥苑地燒雞（新進）
地址：台中市西區忠明南路48號
價位、料理特色：1,000 - 2,000 TWD • 日本菜

又見一炊煙。圖／又見一炊煙臉書專頁
又見一炊煙。圖／又見一炊煙臉書專頁

又見一炊煙
地址：台中市新社區中興嶺街一段107號
價位、料理特色：1,280 TWD • 創新菜

英才大麵焿
地址：台中市北區英才路215號
價位、料理特色：30 - 100 TWD • 麵食

茂川肉丸。圖／米其林官網
茂川肉丸。圖／米其林官網

茂川肉丸
地址：台中市中區臺灣大道一段401號
價位、料理特色：60 - 200 TWD • 麵食

游日本料理
地址：台中市西屯區精誠路50巷12號
價位、料理特色：680 - 3,000 TWD • 日本菜

老吳的西洋料理
地址：台中市西區忠誠街26號
價位、料理特色：380 - 1,780 TWD • 時尚法國菜

鮨鈴木幸介
地址：台中市西區華美街392號
價位、料理特色：2,200 - 5,000 TWD • 壽司

名人坊
地址：台中市西屯區臺灣大道三段301號4樓 (新光三越)
價位、料理特色：400 - 4,000 TWD • 粵菜

KR Prime Steak
地址：台中市西屯區市政北二路52號
價位、料理特色：780 - 3,500 TWD • 牛排屋

富彩軒
地址：台中市西屯區市政北二路60號3樓
價位、料理特色：1,000 - 1,800 TWD • 粵菜

陽明春天 (士林)。圖／米其林官網
陽明春天 (士林)。圖／米其林官網

The Wang
地址：台中市西屯區朝富路137號
價位、料理特色：980 - 4,300 TWD • 牛排屋

響海鮮
地址：台中市西屯區市政北二路356號
價位、料理特色：800 - 2,200 TWD • 臺灣菜

頂園全鴨坊
地址：台中市西屯區市政北二路305號
價位、料理特色：350 - 800 TWD • 京菜, 江浙菜

極炙牛排館
地址：台中市西屯區市政路77號24樓 (日月千禧酒店)
價位、料理特色：1,650 - 3,780 TWD • 牛排屋

膳馨
地址：台中市西區存中街21號
價位、料理特色：300 - 600 TWD • 臺灣菜


地址：台中市西區存中街29號
價位、料理特色：980 - 3,500 TWD • 日本菜

滿堂
地址：台中市西區五權一街57號
價位、料理特色：1,200 - 2,100 TWD • 創新菜

中山招待所
地址：台中市西區五權西六街27號
價位、料理特色：1,680 - 2,580 TWD • 時尚法國菜

脂‧板前炭火燒肉
地址：台中市西區五權六街61巷1號
價位、料理特色：1,300 - 2,500 TWD • 燒烤

一流海鮮美食館 (惠中路)
地址：台中市南屯區惠中路三段30之6號
價位、料理特色：600 - 1,200 TWD • 海鮮

銘心
地址：台中市南屯區大觀路66號
價位、料理特色：3,600 TWD • 壽司

麵廊
地址：台中市南屯區公益路二段612號
價位、料理特色：300 - 1,000 TWD • 麵食

与玥樓
地址：台中市南屯區公益路二段783號
價位、料理特色：500 - 2,000 TWD • 粵菜

千味海鮮
地址：台中市南屯區文心南五路一段326之3號
價位、料理特色：600 - 1,000 TWD • 臺灣菜

橡木炙烤牛排館
地址：台中市南屯區益豐路四段699號
價位、料理特色：1,050 - 7,200 TWD • 牛排屋

森鐵板燒
地址：台中市南屯區益豐路四段502號
價位、料理特色：1,050 - 7,200 TWD • 牛排屋

湄南河
地址：台中市南屯區龍富十五路36號
價位、料理特色：500 - 800 TWD • 泰國菜

金悅軒
地址：台中市南屯區公益路二段213號
價位、料理特色：600 - 1,600 TWD • 粵菜

品法
地址：台中市南屯區永春東路1320號
價位、料理特色：1,280 - 2,380 TWD • 時尚法國菜

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