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即將揭曉！《2021台北台中米其林指南》雙城摘星餐廳名單13:30公布

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／米其林提供
圖／米其林提供

《2021台北台中米其林指南》即將於今（8月25日）下午13:30正式揭曉，去年首度擴大陣容的「雙城」米其林指南加倍豐富了摘星榜單，搭配必比登、餐盤等逾百家餐廳，引導各地饕客嘗鮮特色美食。除了熟知的獎項，2021年特別增設具環保永續指標的「米其林綠星獎」及鼓勵外場人員服務精神的「米其林指南服務大獎」，另有「米其林年輕主廚大獎」亦會同步公布。

米其林星級美食餐廳首屆共有20家上榜、2019年有24家，2020年初次新增台中榜單共30家上榜。在這波疫情下，上榜亦像是餐飲業的另一道曙光，能夠成功與疫情共存的店家更會是本屆更大的贏家。2021年究竟花落誰家？敬請鎖定udn旅遊頻道的「摘星餐廳即時名單」更新。

《台北台中米其林指南 2021》星級美食餐廳名單

三星餐廳

二星餐廳

一星餐廳

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「2021米其林必比登」完整名單嘗鮮指南！台北58間、台中33間上榜

米其林 必吃 饕客

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