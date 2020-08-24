【2020米其林】年度最潮！「米其林口罩套」深藍+星芒具美感又實用，口罩也要披星

《台北台中米其林指南2020》頒獎典禮今（24）日隆重登場，除了有30家餐廳成功摘星，現場還有獨家款「米其林指南口罩套」，讓全場貴賓一同用口罩參與「披星」過程。

記者陳睿中／攝影

主辦方本次專程設計了米其林指南版「口罩套」，以深藍色為基底的布套，上方搭配點點星光，右上角還有紅色米其林星星標識，打造出具潮流美感的口罩套。而重複使用的特性更是環保又實用，成為本日活動一大亮點。除了有交通部部長林佳龍親自戴上，拍攝星級餐廳大合照時，頒獎人、主廚皆一致換上這款特製米其林口罩套，形成一幅專屬2020的限定畫面。

記者陳睿中／攝影

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