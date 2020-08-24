【2020米其林】台中＋台北8間新摘星餐廳　密探評語公開

《臺北臺中米其林指南2020》摘星餐廳名單今（24）日新鮮出爐，共有30家餐廳上榜，其中台北加台中共有8家新進星級餐廳，像是台北上屆一星得主「logy」本次晉升二星，國賓飯店內的「A Cut」首度由餐盤升級為一星，西班牙米其林二星餐廳El Molino de Urdániz首間海外分店「渥達尼斯磨坊」、已有十年歷史的「明壽司」今年皆首次摘下一星。

全新台中指南則有新加坡料理「JL Studio」獲得二星，「鹽之華」、「Forchetta」、「俺達的肉屋」喜奪一星評價。而究竟這些新面孔是如何獲得米其林評審員的喜愛，一起來看密探評語便知分曉。

台北

logy（二星）

Logy。圖／取自Logy粉絲團

米其林評審員的評語：承襲其東京姊妹店的裝潢風格，以混凝土灰黑色調搭配板前座位，予人沉穩且神秘之感。其無菜單套餐包含約十道菜，每兩個月更換一次。日籍主廚強調使用在地食材和亞洲元素，以日本料理手法呈現亞洲菜的多元風貌。例如拿手菜茶碗蒸，首次菜單融入了臺式風味，除了加入牛肉清湯，更以芹菜及當歸葉的冰沙提味。顧客必須於網路預約訂位。

A Cut（一星）

國賓A cut牛排館。圖／國賓提供

米其林評審員的評語：位處經典飯店地下一樓，名字上的 A 字寓意優質的食品與服務，也貼切地道出真實用餐體驗。鋪上藍綠色眩彩地氈的大廳舒適優雅，餐廳選用美國與澳洲為主的上等牛肉，其中推薦屬肋眼芯部位的 A Cut 牛排，在富有經驗的主廚處理下，軟嫩且肉香淋漓，令人口齒留香。前菜與甜點每季更換，讓常客每次光臨都有不同享受。

渥達尼斯磨坊（一星）

Molino de Urdániz。圖／Hotel Mvsa慕舍酒店臉書粉專

米其林評審員的評語：西班牙 El Molino de Urdániz 首間海外分店，由兩位於本店受訓的主廚共同領軍，並延續本店風格，以嚐味菜單帶領饕客上山下海。建議晚間光臨，十二道菜色交替穿插呈現陸上與海洋的食材滋味，並融入日式元素和新鮮香草，道道精巧細膩（首圖）。甜點之後，每天更有不同的隱藏版甜點，為饗宴寫上完美句點。

明壽司（一星）

明壽司。圖／取自明壽司粉絲專頁

米其林評審員的評語：開業超過十年，於2018年重新裝潢，用餐氣氛熱絡。然而料理特色始終如一，提供江戶前風格壽司，採用一致比例的紅醋和白醋製作醋飯。食材多源自日本，並以江戶前的做法，善用魚類放置時間作適度熟成。例如黑鮪魚會依情況放置四至五天。設有板前包廂，既可保有隱私，又能夠觀賞壽司製作過程。

台中

JL Studio（二星）

JL Studio。圖／取自JL Studio臉書粉絲專頁

米其林評審員的評語：以新加坡主廚的英文名字 Jimmy Lim 命名，他曾在多家歐陸餐廳工作，但其父親過去在獅城擁有一個供應當地美食的小販攤位，成為他烹飪靈感的來源。品嚐菜單結合了臺灣在地食材、法式料理技巧和東南亞飲食文化，菜色按季更換，以創新面貌呈現海南雞飯、沙爹和辣椒蟹等傳統佳餚。

鹽之華（一星）

鹽之華主廚黎俞君。圖/鹽之華提供

米其林評審員的評語：女主廚擁有三十年西餐與旅外學習經驗，為客人帶來精緻細膩的用餐體驗。七至九道菜的套餐，客人挑選主菜後，便可靜待饗宴啟程，菜色每天更換，令人充滿驚喜。其中果木炭烤乳鴿以自製炭爐，將 28 至 32 天的臺灣乳鴿烤製而成，富有風味。建議請侍酒師搭配佳釀。菜單可因應人數作特別安排，亦可預訂 Pithivier 等傳統法式糕點。

Forchetta（一星）

Forchetta。圖／取自Forchetta臉書粉絲專頁

米其林評審員的評語：曾於臺北經營十多年，其後遷到臺中，但仍然保留過往的風格。主廚醉心花藝，餐廳採用落地玻璃，透視戶外的盆栽與大樹，一片綠蔭令人心曠神怡。同時尊重時令及在地食材，會根據當天採買到的材料，變化出多款前菜。主菜則提供六種選擇，其中，鴨心與鴨胗佐鴨間稻燉飯糅合了臺灣與西方料理特色，值得一試。

俺達的肉屋（一星）

俺達の肉屋。圖／取自俺達の肉屋臉書專頁

米其林評審員的評語：餐廳名字解作「我們的肉屋」，是一家專賣和牛的燒肉店，提供飛驒牛、橄欖牛、神戶牛等品種。從日本進口原隻和牛之後，會由師傅手工分切，並採取乾式熟成冷藏。特別推薦盛合，即包含五種和牛部位的綜合拼盤，可以按人數調整至合適的份量。服務貼心，不僅有專人代烤，更可請店員介紹肉類特點和隱藏菜單。

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