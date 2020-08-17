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台中米其林必比登「滬舍餘味」酥脆生煎點心超誘惑 晚點再減肥！
「我們去吃點心吧」，熱騰騰的現蒸、現煎的各式麵點上桌了，香氣濃郁肉汁飽滿是這麼讓人難以抗拒，看在夏日想節食減醣的吃貨眼中該怎麼忍，減肥計畫？只能晚點再說！
這家讓人想晚點減肥的店家，是位於台中南屯的「滬舍餘味」，底脆內嫩的生煎包、現蒸現點小籠包跟燒賣等麵食，都是招牌美味，價格也是平易近人，原本在網路就累積了不少好評，台中「滬舍餘味」近日更獲選為《台北台中米其林指南2020》的「必比登推介」店家，吸引更多舊雨新知來店解饞。
網友分享，來到「滬舍餘味」首先必點的當然是招牌生煎包，有鮮肉生煎跟翡翠生煎兩種，其中特別的翡翠生煎內餡包著滿滿蔬菜，生煎包底脆皮Q彈、入口噴汁。除了中規中矩的招牌小籠包，好看好拍的「蝦仁雞脯燒賣」是鐵粉必點，蝦仁頂在燒賣上現蒸，像一朵朵小花盛開般上桌，在座食客無不想夾一個嚐嚐，吃過的網友形容燒賣肉餡帶汁，在嘴裡融合協調的滋味。
而品嘗上海點心時，店家精選搭配湯品也不能錯過，銅板價的油豆腐細粉鴨血湯、咖哩牛肉湯都有粉絲支持，軟糯美味的上海粽不會油膩，保有十足鮮味，吃的是懷舊風情。
「滬舍餘味」官方簡介提到，老闆是一位中醫師，因為思念外公手做的上海點心，每日忙碌工作之餘費心研究生煎包的作法，希望能夠重現兒時回憶的好滋味，並挑選溫體豬搭配在地食材，經過多次嘗試終於做出最接近外公滋味道地點心，也獲得許多台中在地吃貨好評。店家營業時間與公休資訊可上粉專查詢。
哪裡吃
滬舍餘味
台中市南屯區公益路二段537號
鮮肉生煎、 翡翠生煎 (可以綜合)
小份5個 90/ 中份8個140/ 大份10個170
小籠包140
油豆腐細粉鴨血湯 50
蝦仁雞脯燒賣 (8個)210
售價僅供參考，請以現場店家實際公布為準
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