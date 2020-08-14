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30元銅板價「米其林」 台中必比登「阿坤麵」粗麵沾大明辣醬、水晶餃湯
「這就是我小時候吃的乾麵啊！」，一家在國小旁邊的超過50年的老店，外觀就像一般巷弄小吃，賣著一碗只要30塊錢的古早味乾麵、淋上老牌的大明辣椒醬，配一碗鐵粉必點的水晶餃或綜合湯，就是這樣的銅板美食，「阿坤麵」入選《台北台中米其林指南2020》的「必比登推介」，在巷弄內低調營業至今，努力保留著台中遊子最懷念的兒時滋味。
網友分享，「阿坤麵」對在地人來說，是屬於台中人的童年回憶、特色早點，不是因為入圍必比登的關係，而是走過路過就要來上一盤早已養成習慣了，部落客分享，必點的乾麵是用粗的黃麵製作，淋上特製肉燥、以及紅通通大明辣椒醬，粗麵滿滿沾上醬汁入口滑順涮嘴，不會覺得油膩，乾麵份量對女生來說不算少，吃巧又吃飽。
店內的另一個招牌是湯品，水晶餃(30元)個頭不小、外皮Q彈吃起來口感滿足，真材實料的40塊錢綜合湯也是粉絲最愛，一碗乾麵一碗湯的「套餐」只要銅板價60~70元，讓遊子魂牽夢縈的，就是這一味啦。
近日因為《台北台中米其林指南2020》「必比登推介」，舊雨新知紛紛前往「阿坤麵」用餐，早午餐時段遇到來客較多時，可能需要耐心排隊等候一下。
哪裡吃
阿坤麵
地址：台中市中區平等街142號
乾麵 30(小) 40(大)
水晶餃湯 30
綜合湯 40
售價僅供參考以店家現場實際標示為準
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