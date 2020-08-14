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連3年米其林必比登推介！ 台北捷運松江南京站「My灶」 打中味蕾的滷肉飯無冕王

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My灶原本不是我的目標之一，主要是因為他們家的滷肉飯是不能單點的，一定要配其他菜色才能買他們的滷肉飯。對於他們的規定我能接受，但是只是怕吃不完，但是我越看是越想吃，到最後我還是衝了啦！

裡面的環境走懷舊街道風啊～把以前的街道搬進來店裡面，非常的有味道和獨特。這個帶外國人來一定很棒!

菜單

你們沒看錯！他們的滷肉飯一碗是60元，而且是不能單點的，一定要搭配其他菜才能點！

滷味雙拼(360)

他們的雙拼是這個是豬腳和豬肚和配一點泡菜，看起來很好吃啊！

豬腳的部分，他們應該是使用腿庫的部份，全部都是肉。不得不說他們的滷豬腳真好吃，肥瘦適中不重鹹，一入口，口味並不會很強烈，但是覺的越咀嚼越能吃到他的油脂香氣，口味不會重但越吃越香，這豬腳真厲害!

豬肚的部分，也是走相同的路線，口感軟中帶點微脆。

底下還有筍絲耶，他們的筍絲很好吃，口感軟而不爛，多沾一點醬汁更好吃。

這個泡菜我很愛啊～他們用得是大白菜，而調味方式跟我們一般吃的台式泡菜有很大的差異，反而有點像酸白菜的感覺，酸的有點強烈但是不會刺激，非常解膩。

滷肉飯(60)

聽老闆說他們上面的滷肉塊都是手切的，很花時間。所以以他們的營業模式來說，如果單賣滷肉飯對他們來說實在是不符成本，只能用搭配菜色的方式來賣。

鄉親啊⋯⋯他的滷肉飯太～強～大～了！一入口油脂的甜和黏稠感包覆了我的整個口腔，咀嚼之後香氣越發明顯，鹹味恰到好處，越吃越好吃，飯煮的也非常好，完全可以吸收醬汁也不會濕黏，這碗滷肉飯完全打到我的味蕾啊！

雖然這一小碗就要60元 但是太值得吃了！！！

吃了My灶的滷肉飯，硬是動搖我心中的第一名——矮仔財魯肉飯。My灶的滷肉飯真的非常好吃，吃到最後一口都好吃，但是他一碗要60元，而且還不能單點⋯⋯我不是說他貴喔～他是真的好吃，這個價錢我可以接受，但是我點是在他是超越一般滷肉飯的價格。矮仔財、小王、今大的價格都不到他的一半，拿他們跟他相比真的不大公平，就像一般餐廳和五星飯店的差異，所以我還是會把我心中的第一名給滷肉飯給矮仔財，畢竟這是庶民小吃，而My灶的滷肉飯不得不說，他是我心中的無冕王。

My灶

地點：台北市中山區松江路100巷9號之一(松江南京站3號出口附近 旁邊有大型停車場)

營業時間：11:30-14:00 17:30-21:00 每週一公休

文章來源：跳躍的宅男      FB：跳躍的宅男

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滷肉飯 米其林 捷運美食 大台北美食

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