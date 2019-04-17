一位難求！ 米其林二星「鮨天本」 精彩絕倫的酒肴

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近期應該是餐飲屆的熱潮，接連兩大盛事，先是亞洲50，四月則是2019台北米其林。(雖然一個是賣水，一個是賣輪胎）

而說到2018年台北米其林最大遺珠，在許多日料饕客心中，鮨天本就少那顆星星點綴，但又不希望因為那一顆星吸引更多跟風人潮，造成更難訂位。

許多饕客朋友們便打趣說，天本沒摘到星的最主要原因，大概是它太難訂位，導致密探們在評審期間始終不得其門而入以致於無法給星。不過在這次2019評選，一掃前雪，直接強行拿下二星。

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而天本這家店，不是純江戶前壽司，不重鹽重醋，更曾經因為醋飯而在網路掀起一波論戰，它用料不是最頂級，但他對食材料理和調味掌握卻是精準無比。

它不單是壽司店，除了壽司外 這裡的酒肴精彩度更讓我念念難忘。它一直都屬於超予約困難，除了朋友賞位外，並無法說吃就吃，想去就去，而我的位置始終在很久以後。

這一次造訪，整餐下來更抓住我的心。天本師傅不拘泥傳統日式壽司作法，加入了許多創新，而在這短短幾個月，明顯又提升了技能。如果可以，我希望每個月，甚至退而求其次，每一季來一餐啊！

天本San

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談笑風聲，這裡氣氛很輕鬆。

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白子 奶油 豆腐

香氣足以及濃郁。

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比目魚- 魚生Ｑ彈

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剝皮魚肝

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燉煮鮑魚

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比目魚鰭邊

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今年最後一香箱蟹

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香箱蟹+鮭魚卵

我們運氣很好，抓到香箱蟹的尾巴。蟹內子味道濃郁，外子有點像蝦卵，混著蟹肉，而另一邊鮭魚卵的鹹味口感，配在一起好搭好美味。

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醬烤干貝

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生蠔

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選杯子

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煙霧彌漫，兼具視覺效果。

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煙燻鰆魚

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鰆魚握

今日最愛之一，煙燻後香氣十足。

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天婦羅鱈魚白子

調味精準，薄薄麵衣，哈，這是天婦羅店嗎？

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真鯛握

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白甘握

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牡丹蝦

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鮟鱇魚肝

招牌酒肴──利用清酒、味醂、醬油滷煮，然後再搗碎成肝醬。(這一大塊是同行友人的)

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海苔包魚肝

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小肌

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鮪魚腹握

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紅喉飯

表皮烤到酥脆，內富油脂外燒炭香，咬下去燙嘴噴汁 ，但連著下頭醋飯 放入嘴裡，那滿足感恨不得多來一份。

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海膽

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鰤魚握

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鰻魚飯

天本San的鰻魚是以直火式對決，就在壽司台旁的炭火爐慢烤，不停變換位置，白煙徐徐，香氣逼人。表皮一樣烤到酥脆，最後在刷上濃厚醬汁。鰻魚的香，表皮的脆，醬汁的醇甜，烤到燙嘴卻又鬆軟的肉，這鰻魚飯怎麼可以這麼強。

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玉子燒 1

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玉子燒2吃

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好美的鯖魚押壽司

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鯖魚押壽司

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最中餅

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饕客夫妻帶來的好吃國王派，替這餐敘畫龍點睛。

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得了米其林二星對天本來說是種肯定，但我相信絕對不是他的目標。如上次造訪時所聊到的，「我們作壽司的，位置不多只有少少幾個，是做給喜歡壽司和懂壽司的人吃，所以有沒有得星對我來說不是很重要。」但在之後肯定會被放大檢視。

吃完，就期待下次的來臨。看如簡單的料理 卻讓我念念不忘，光整理照片，寫完篇網誌，就已教人回味無窮。感謝朋友慷慨邀約，讓我再次坐上這一位難求的壽司檯，也很開心在這次餐敘認識了些新朋友。

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文章來源：愛迪生豬豬創造精采的生活 FB：愛迪生豬豬創造精彩生活

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