親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2019台北米其林

是否支持選總統 郭台銘：媽祖託夢叫我一定要出來

一位難求！ 米其林二星「鮨天本」 精彩絕倫的酒肴

2019-04-17 11:33udn走跳美食

文、圖／愛迪生豬豬創造精采的生活

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

近期應該是餐飲屆的熱潮，接連兩大盛事，先是亞洲50，四月則是2019台北米其林。(雖然一個是賣水，一個是賣輪胎）

而說到2018年台北米其林最大遺珠，在許多日料饕客心中，鮨天本就少那顆星星點綴，但又不希望因為那一顆星吸引更多跟風人潮，造成更難訂位。

許多饕客朋友們便打趣說，天本沒摘到星的最主要原因，大概是它太難訂位，導致密探們在評審期間始終不得其門而入以致於無法給星。不過在這次2019評選，一掃前雪，直接強行拿下二星。

分享

而天本這家店，不是純江戶前壽司，不重鹽重醋，更曾經因為醋飯而在網路掀起一波論戰，它用料不是最頂級，但他對食材料理和調味掌握卻是精準無比。

它不單是壽司店，除了壽司外 這裡的酒肴精彩度更讓我念念難忘。它一直都屬於超予約困難，除了朋友賞位外，並無法說吃就吃，想去就去，而我的位置始終在很久以後。

這一次造訪，整餐下來更抓住我的心。天本師傅不拘泥傳統日式壽司作法，加入了許多創新，而在這短短幾個月，明顯又提升了技能。如果可以，我希望每個月，甚至退而求其次，每一季來一餐啊！

天本San

分享

談笑風聲，這裡氣氛很輕鬆。

分享

分享

白子 奶油 豆腐

香氣足以及濃郁。

分享

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

比目魚- 魚生Ｑ彈

分享

剝皮魚肝

分享

燉煮鮑魚

分享

比目魚鰭邊

分享

今年最後一香箱蟹

分享

香箱蟹+鮭魚卵

我們運氣很好，抓到香箱蟹的尾巴。蟹內子味道濃郁，外子有點像蝦卵，混著蟹肉，而另一邊鮭魚卵的鹹味口感，配在一起好搭好美味。

分享

醬烤干貝

分享

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

生蠔

分享

選杯子

分享

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
分享

煙霧彌漫，兼具視覺效果。

分享

分享

煙燻鰆魚

分享

鰆魚握

今日最愛之一，煙燻後香氣十足。

分享

天婦羅鱈魚白子

調味精準，薄薄麵衣，哈，這是天婦羅店嗎？

分享

真鯛握

分享

白甘握

分享

分享

牡丹蝦

分享

鮟鱇魚肝

招牌酒肴──利用清酒、味醂、醬油滷煮，然後再搗碎成肝醬。(這一大塊是同行友人的)

分享

分享

海苔包魚肝

分享

分享

小肌

分享

鮪魚腹握

分享

紅喉飯

表皮烤到酥脆，內富油脂外燒炭香，咬下去燙嘴噴汁 ，但連著下頭醋飯 放入嘴裡，那滿足感恨不得多來一份。

分享

分享

分享

分享

海膽

分享

鰤魚握

分享

分享

鰻魚

天本San的鰻魚是以直火式對決，就在壽司台旁的炭火爐慢烤，不停變換位置，白煙徐徐，香氣逼人。表皮一樣烤到酥脆，最後在刷上濃厚醬汁。鰻魚的香，表皮的脆，醬汁的醇甜，烤到燙嘴卻又鬆軟的肉，這鰻魚飯怎麼可以這麼強。

分享

玉子燒 1

分享

玉子燒2吃

分享

分享

好美的鯖魚押壽司

分享

鯖魚押壽司

分享

最中餅

分享

饕客夫妻帶來的好吃國王派，替這餐敘畫龍點睛。

分享

得了米其林二星對天本來說是種肯定，但我相信絕對不是他的目標。如上次造訪時所聊到的，「我們作壽司的，位置不多只有少少幾個，是做給喜歡壽司和懂壽司的人吃，所以有沒有得星對我來說不是很重要。」但在之後肯定會被放大檢視。

吃完，就期待下次的來臨。看如簡單的料理 卻讓我念念不忘，光整理照片，寫完篇網誌，就已教人回味無窮。感謝朋友慷慨邀約，讓我再次坐上這一位難求的壽司檯，也很開心在這次餐敘認識了些新朋友。

分享

文章來源：愛迪生豬豬創造精采的生活 FB：愛迪生豬豬創造精彩生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

壽司鰻魚米其林饕客日式料理

udn走跳美食

在地小吃、隱藏名店、異國料理，透過美食達人們的嗅覺與味蕾，為大家封存每一場美味饗宴在udn走跳美食世界裡！
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

米其林台菜推薦！「山海樓」 傳統與創新交織的百味台菜

2019-04-14 12:13

米其林日料推薦！「隆鮨SushiRyu」油脂香氣誘人

2019-04-13 21:00

米其林台菜推薦！「金蓬萊遵古台菜」名不虛傳的星級美味

2019-04-13 11:00

請客啦！ 2019米其林餐廳與「星」同樂　教父牛排南北大串聯、侯布雄邀大啖甜點

2019-04-11 13:27

擔仔麵奪米其林1星！你一定來過這條街 卻沒注意這家店

2019-04-11 08:10

2019台北米其林公布／主廚心聲比起摘星 留住星星更不易

2019-04-11 00:30

2019米其林／24家摘星 君品頤宮連莊 唯一三星 鰭天本大黑馬 首入圍拿二星

2019-04-11 00:12

2019米其林／餐飲水準一致 天香樓、金蓬萊穩坐一星

2019-04-10 21:50

2019米其林／二星唯一缺席「鮨天本」超狂！死忠老饕擁護一訂位就訂一年份

2019-04-10 19:46

2019米其林／MUME再摘一星！4月剛換新菜單　台灣客變多

2019-04-10 18:32

2019米其林／頤宮何以連兩年穩坐三星？

2019-04-10 18:28

2019米其林／打造「美好的壽司」 鮨隆開業不到兩年 蟬聯兩屆米其林

2019-04-10 16:31

2019米其林／跨越時空的30年老台菜 山海樓首次摘下一星

2019-04-10 15:43

2019米其林／才開幕4個月就摘星 Logy想去台南找食材

2019-04-10 15:27

2019米其林／黑馬！Impromptu by Paul Lee摘一星

2019-04-10 14:53

台北米其林指南／吃貨朝聖必看！24家餐廳完整美食地圖直擊

2019-04-10 12:07

獨家／米其林一星變二星！Taïrroir「態芮」再上一層樓

2019-04-10 10:25

完整名單／2019台北米其林指南餐廳公布 蟬聯三星「頤宮」最大贏家！

2019-04-10 09:30

2019米其林／描繪一座城市的美食風貌

2019-04-14 14:31

TAIPEI 2019 米其林一星的新勢力

2019-04-14 14:11

《2019台北米其林指南》 24星星閃耀台灣美食界

2019-04-14 13:29

2019米其林／2大餐廳蟬聯一星祭優惠 教父牛排免服務費、侯布雄滿額送巧克力球

2019-04-12 10:40

2019米其林／百元有找平民版米其林！10家夜市小吃入選「米其林餐盤」 烤玉米、炸雞都上榜

2019-04-11 20:26

2019米其林／米其林餐盤79家餐廳完整名單 這次夜市小吃也榜上有名

2019-04-11 19:49

2019米其林／擁有最多米其林名店的百貨 新光三越多家餐廳上榜

2019-04-11 19:34

2019米其林／請客樓再拿二星 主廚林菊偉：真的很怕掉星！

2019-04-11 17:15

2019米其林／頤宮守住三星 主廚陳偉強談摘星心情坦言接到挖角電話

2019-04-11 16:38

米其林寶寶曾有一段「黑」歷史！他當過演員，還變身成家具

2019-04-11 13:11

2019米其林／「餐點一致性」 摘星最大挑戰

2019-04-11 00:35

2019米其林／米其林指南 24餐廳摘星

2019-04-11 00:10

2019米其林／米其林帶旺 是否漲價受關注

2019-04-11 00:02

2019米其林／主廚林明健不追逐潮流 LONGTAIL再奪一星

2019-04-10 18:25

2019米其林／大三元酒樓再摘一星！快看星級主廚推薦必吃招牌菜

2019-04-10 18:01

2019米其林／美食家評摘星餐廳 菜做得細就被肯定

2019-04-10 16:44

2019米其林／台南擔仔麵摘星 美食家王瑞瑤：「密探來晚了！」

2019-04-10 16:24

2019米其林／第二屆台北米其林榜單盤點　去年19家皆上榜 1家已停業

2019-04-10 16:23

2019米其林／台北侯布雄再度摘一星！台灣多樣海產讓料理發光

2019-04-10 15:33

2019米其林／官方訊息頻出錯 「大腕」變「大碗」 「 IOGY」是新餐廳嗎？

2019-04-10 14:43

2019米其林／「必比登」 林東芳等5家名店未蟬連

2019-04-10 14:27
看更多

熱門文章

最新！《台北米其林指南2019》星級美食餐廳公布完整名單

2019-04-10 09:30

2019米其林／「台南擔仔麵」等5店摘新星、「鮨天本」未出席原因是這樣！

2019-04-10 10:58

台北米其林指南／吃貨朝聖必看！24家餐廳完整美食地圖直擊

2019-04-10 12:07

RAW一星變二星 老饕：更訂不到位了

2019-04-10 11:14

獨家／米其林一星變二星！Taïrroir「態芮」再上一層樓

2019-04-10 10:25

2019台北米其林指南開放預購 推薦超過120家餐廳、20家酒店

2019-04-08 15:21

一分鐘速覽！2019「必比登」58家完整名單公佈 平民版米其林

2019-04-10 12:25

2019米其林／蟬聯一星 教父牛排主廚籲：年輕人要再更努力一點

2019-04-10 12:48

2019米其林／「鮨天本」首度入圍就得二星

2019-04-10 11:13

2019米其林／7家新上榜米其林餐廳 鰭天本、Taïrroir、RAW首奪2星

2019-04-10 11:50

2019米其林／頤宮再獲米其林三星！ 盛治仁靠2本日曆維持榮耀

2019-04-10 11:59

2019米其林／官方訊息頻出錯 「大腕」變「大碗」 「 IOGY」是新餐廳嗎？

2019-04-10 14:43

2019米其林／一位難求米其林頂級晚宴 型男主廚玩藝術上菜

2019-04-10 14:21

2019米其林／國際總監來台，揭曉台北米其林摘星的3大關鍵

2019-04-10 14:11

2019米其林／「必比登」 林東芳等5家名店未蟬連

2019-04-10 14:27

台北米其林指南放榜！四家餐廳新入榜一星評鑑

2019-04-10 10:43

2019米其林／黑馬！Impromptu by Paul Lee摘一星

2019-04-10 14:53

台北米其林指南24家摘星 君品頤宮蟬聯三星

2019-04-10 12:10

2019米其林／米其林來台 中價位衝擊大、星級餐廳加薪50%仍留不住人

2019-04-10 13:36

米其林一星餐廳放榜！18家餐廳入選

2019-04-10 11:04

回台再奪米其林 李皞盼台灣發展自身特色料理

2019-04-10 12:08

2019台北米其林／摘星名單 仍未見欣葉台菜、鼎泰豐

2019-04-10 13:47

台北米其林／2019台北米其林指南 收錄127家餐廳

2019-04-10 12:01

2019米其林／君品頤宮蟬聯米其林三星 董座盛治仁分享經營之道

2019-04-10 13:26

2019米其林／米其林台味不足？美食家：台灣應有「國際味蕾」概念

2019-04-10 13:44

2019米其林／台北米其林名單揭曉 摘星餐廳全公開

2019-04-10 13:19

台北米其林名單全公布 5家新餐廳入選快訂位！

2019-04-10 11:32

2019台北米其林指南誰摘星？完整名單看這裡！

2019-04-10 11:21

2019米其林／摘星之後…價格貴了、座位少了、外國客擠爆

2019-04-10 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top