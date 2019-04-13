米其林日料推薦！「隆鮨SushiRyu」油脂香氣誘人
文、圖／愛迪生豬豬創造精采的生活
距離上次訪 隆壽司沒過多久，中間也吃了一次野村，無奈太太再次嘴饞想吃日本料理，身為太太背後小氣的男人，我也是無法抗拒日本料理的誘惑，當然要快訂到他想吃的餐廳，以免他不開心，造成整個家裡不開心。(開玩笑的…)這一天是平常日，下班後趕緊與太太會合。
坐上位後，很快第一道就上菜。清爽、炙燒帶出油脂香味。
老樣子，香氣十足的銀杏。
紹興海膽
媽媽吃了 今晚二寶會比較乖乖睡覺嗎？？
這一天我去台中，再忙，也是要趕回來陪太太吃頓飯！
紅豆煮章魚
章魚口感好、Q彈多汁。
烤尖縮握，從sasa到現在，這貫不用多做介紹，是楊師傅的拿手好菜。
烤白帶
這裡的烤物通常都有一定水準，無須擔心。
松皮碟 鰭邊肉
魚的部分處理的很好，但是醋飯偏軟。
青魽
稍微有點水。
熟成的時間與味道都恰到好處。
竹莢 あじ
魚肉與醋飯稍微不夠平衡，醋飯一樣偏軟。
仿間壽司店，不管高級還是平價，我發現都很喜歡用噴槍。噴槍會造成食材有些微的瓦斯味殘留，影響到魚生的味道。這裡是用木炭烤，更能逼出油脂香氣。
黑喉握
青花魚
醋飯冷了後，硬度上來好多了。
目光魚
烤得很棒，能配酒該有多好。
海膽
今晚吃了三種不同海膽，綿密、鮮甜。
安康魚肝 醃西瓜
甜蝦握
每次吃到這道，太太一定要說：「這是他的最愛！」蝦背面用炭火微微烤過，所帶出的香氣不是噴槍可以取代。
鮪魚頸
再來就是今晚的高潮──鮪魚三重奏
漬鮪魚
味道香氣足，但以在台北來說，我比較喜歡野村。
這貫好美，油脂夠，但太太不太喜歡，他覺得有筋然後太油。但吃這貫時，心想如果醋飯酸度能再多一點，會更平衡。
再一海膽
蛤蠣握
可惜熟成不夠，咬下去味道持續不久，醬油味道也不足，有點可惜。
小肌
醃的不夠，鹹味帶不出香氣。
炙燒金目鯛握
美味，吃來吃去，還是烤得金目鯛最對味。
烤穴子
吃到這，就知道接近尾聲啦。
今天甜點
哈密瓜 份量不多，但是品質好，甜味夠，那又何妨？
楊師傅自行開業後，第二次造訪，兩次間隔不長，握壽司種類變化不大。隆對於魚的前置處理，熟成以及內場烤物的功力，一樣維持的很好。
如楊師傅在米其林頒獎時所說：「不是一隻魚拿來殺一殺就可以做成壽司。」越來越喜歡熟成壽司，畢竟是一種大將對於魚的掌握度以及不同想法加到料理內。
硬要挑小毛病，當然就是醋飯。從SASA到現在，我們清楚知道醋飯不是強項，如果醋飯與赤醋飯比例，以及軟硬能更為和諧，搭配原本就處理很好的魚料，隆壽司肯定更值得時常造訪。
我與太太今晚真的吃得很開心滿足，不管是在口腹慾還是精神面。吃進一口，嘴裡會發生意想不到的變化，我想這就是壽司的魔力吧！因為最近遇到的鳥人鳥事實在太多，稍微吃點好料犒賞自己都是很好的充電。
文章來源：愛迪生豬豬創造精采的生活 FB：愛迪生豬豬創造精彩生活
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