米其林日料推薦！「隆鮨SushiRyu」油脂香氣誘人

距離上次訪 隆壽司沒過多久，中間也吃了一次野村，無奈太太再次嘴饞想吃日本料理，身為太太背後小氣的男人，我也是無法抗拒日本料理的誘惑，當然要快訂到他想吃的餐廳，以免他不開心，造成整個家裡不開心。(開玩笑的…)這一天是平常日，下班後趕緊與太太會合。

分享 facebook

坐上位後，很快第一道就上菜。清爽、炙燒帶出油脂香味。

分享 facebook

老樣子，香氣十足的銀杏。

分享 facebook

紹興海膽

媽媽吃了 今晚二寶會比較乖乖睡覺嗎？？

分享 facebook

這一天我去台中，再忙，也是要趕回來陪太太吃頓飯！

分享 facebook

紅豆煮章魚

章魚口感好、Q彈多汁。

分享 facebook

烤尖縮握，從sasa到現在，這貫不用多做介紹，是楊師傅的拿手好菜。

分享 facebook

分享 facebook

烤白帶

這裡的烤物通常都有一定水準，無須擔心。

分享 facebook

分享 facebook

松皮碟 鰭邊肉

魚的部分處理的很好，但是醋飯偏軟。

分享 facebook

青魽

稍微有點水。

分享 facebook

熟成的時間與味道都恰到好處。

分享 facebook

竹莢 あじ

魚肉與醋飯稍微不夠平衡，醋飯一樣偏軟。

分享 facebook

仿間壽司店，不管高級還是平價，我發現都很喜歡用噴槍。噴槍會造成食材有些微的瓦斯味殘留，影響到魚生的味道。這裡是用木炭烤，更能逼出油脂香氣。

黑喉握

分享 facebook

青花魚

醋飯冷了後，硬度上來好多了。

分享 facebook

目光魚

烤得很棒，能配酒該有多好。

分享 facebook

海膽

今晚吃了三種不同海膽，綿密、鮮甜。

分享 facebook

分享 facebook

安康魚肝 醃西瓜

分享 facebook

甜蝦握

每次吃到這道，太太一定要說：「這是他的最愛！」蝦背面用炭火微微烤過，所帶出的香氣不是噴槍可以取代。

分享 facebook

鮪魚頸

分享 facebook

再來就是今晚的高潮──鮪魚三重奏

漬鮪魚

味道香氣足，但以在台北來說，我比較喜歡野村。

分享 facebook

分享 facebook

這貫好美，油脂夠，但太太不太喜歡，他覺得有筋然後太油。但吃這貫時，心想如果醋飯酸度能再多一點，會更平衡。

分享 facebook

再一海膽

分享 facebook

蛤蠣握

可惜熟成不夠，咬下去味道持續不久，醬油味道也不足，有點可惜。

分享 facebook

分享 facebook

小肌

醃的不夠，鹹味帶不出香氣。

分享 facebook

炙燒金目鯛握

美味，吃來吃去，還是烤得金目鯛最對味。

分享 facebook

分享 facebook

烤穴子

吃到這，就知道接近尾聲啦。

分享 facebook

今天甜點

哈密瓜 份量不多，但是品質好，甜味夠，那又何妨？

分享 facebook

楊師傅自行開業後，第二次造訪，兩次間隔不長，握壽司種類變化不大。隆對於魚的前置處理，熟成以及內場烤物的功力，一樣維持的很好。

如楊師傅在米其林頒獎時所說：「不是一隻魚拿來殺一殺就可以做成壽司。」越來越喜歡熟成壽司，畢竟是一種大將對於魚的掌握度以及不同想法加到料理內。

硬要挑小毛病，當然就是醋飯。從SASA到現在，我們清楚知道醋飯不是強項，如果醋飯與赤醋飯比例，以及軟硬能更為和諧，搭配原本就處理很好的魚料，隆壽司肯定更值得時常造訪。

我與太太今晚真的吃得很開心滿足，不管是在口腹慾還是精神面。吃進一口，嘴裡會發生意想不到的變化，我想這就是壽司的魔力吧！因為最近遇到的鳥人鳥事實在太多，稍微吃點好料犒賞自己都是很好的充電。

文章來源：愛迪生豬豬創造精采的生活 FB：愛迪生豬豬創造精彩生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」