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2019台北米其林

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米其林台菜推薦！「金蓬萊遵古台菜」名不虛傳的星級美味

2019-04-13 11:00udn走跳美食

文、圖／Whitney

早在「金蓬萊」尚未獲得米其林殊榮之前我就久仰其大名，這次沾了聖的同事的光，終於有機會來摘星星！

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「金蓬萊」的店址位於天母東路上，地點離天母棒球場及新光三越天母店不遠。

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不同於我印象中的台菜餐廳，其用餐環境相當雅緻。據東道主表示店內裝潢有重新翻修過，模樣看起來比以前更為氣派，不過餐點價格也有調漲。

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【蓬萊排骨酥】

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「排骨酥」是金蓬萊最出名的招牌菜，在還沒來之前我就聽說過它的美味。

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帶有飽滿醬色的排骨酥一上桌，光看就讓人食指大動。

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旁邊還有附上小碟漬菜可以搭配享用。

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排骨酥的口感外脆內多汁，肉質保有彈性又富嚼勁。

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越嚼越香的吮指美味，只吃一隻絕對會讓人意猶未盡，不愧是金蓬萊的經典菜色。

古早味干貝白菜滷】

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白菜滷的滋味清香爽口，不像坊間部分店家有過於油膩的問題。

【枸杞蝦】

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枸杞蝦的調味不重，主要是在品嚐蝦肉本身的鮮味。

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【嫩煎家常豆腐】

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豆腐是為了同桌的小朋友而點，味道老少偕宜。

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【土魠魚米粉鍋】

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炸土魠魚的酥皮雖被高湯浸潤得沒那麼脆口，但魚肉的鮮甜著實令我著迷。湯頭看似油潤實則鮮美不膩，當中還吃得到魷魚、芋頭等料，料多豐富又美味可說是我的心頭好。

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【烏魚子炒飯

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炒飯粒粒分明且鹹香四溢，當中的烏魚子用量更是不手軟。

【白片放山雞】

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放山雞肉質緊實具彈性，口感鮮嫩不乾柴十分可口，難怪會被選為招牌菜之一。

【菜脯蛋】

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菜脯蛋煎得蓬鬆帶厚度，外表略帶焦黃吃來酥香，內裡還是保有雞蛋的柔嫩。

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實際吃過「金蓬萊」，證實這裡的美味果然名不虛傳！被選為米其林一星其來有自，在這裡宴客絕對能賓主盡歡。

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金蓬萊遵古台菜

地址：台北市士林區天母東路101號

電話：02-28711517、02-28711580

時間：11：30～14：00、17：30～21：00（週一公休，遇假日順延）

品嚐日期：2018/10/13

文章來源：平心而論 FB：平心而論

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