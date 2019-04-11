2019米其林／米其林餐盤79家餐廳完整名單 這次夜市小吃也榜上有名

2019-04-11 19:49 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



《2019台北米其林指南》同步公布了「米其林餐盤」。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

除了摘星名單外，《2019台北米其林指南》同步公布了「米其林餐盤」，也就是「評審員萬裡挑一的餐廳，食物新鮮、烹調用心，菜肴美味」。今年與去年不同之處，除了五星級飯店餐廳及一般餐廳外，這次也有數家夜市小吃上榜，加起來總共有79間，價位則是從30元到3,000元都有。

《2019台北米其林指南》「米其林餐盤」分別公布了餐廳及夜市小吃名單，餐廳有69家上榜，有16家新入榜餐廳，有台菜、火鍋、創新菜、義大利菜、日本菜等。夜市小吃則是有10間上榜，有4家新進榜小吃，如玉米家烤玉米、格登炸雞、景美米粉湯、鵝媽媽鵝肉切仔麵等，從更多元的小吃中顯見米其林指南更接地氣。

今年總共有79家餐廳入選米其林餐盤，其中有不少是夜市小吃。記者魏妤庭／攝影 分享 facebook

《2019台北米其林指南》「米其林餐盤」名單

餐廳（69家）

1.雞家莊/長春路

地址：中山區長春路55號

點菜：400元～600元

營業時間：11:00~21:40

2.米香

地址：中山區樂群二路55號3樓（美福大飯店）

價格：午膳套餐2,500~3,800元、點菜1,800~2,500元；晚膳套餐3,000~3,800元、點菜1,800~2,500元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00

3.蓬萊

地址：北投區中和街238號

價格：200~400元

營業時間：午餐11:00~13:30；晚餐17:00~20:30

4.欣葉台菜/創始店

地址：中正區雙城街34之1號

價格：600~2,000元

營業時間：11:00~00:00

5.興蓬萊台菜（新進榜

地址：士林區中山北路7段55號

價格：500~1,000元

營業時間：午餐11:00~13:30；17:00~20:30

6.老乾杯/松山

地址：松山區慶城街29號

價格：580~2,000元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:00~22:30

7.老乾杯/信義

地址：信義區松壽路9號8樓（新光三越A9館）

價格：580~2,000元

營業時間：午餐11:30~14:30；晚餐17:00~22:30

8.Wildwood Live Fire Cuisine（新進榜）

地址：信義區松壽路9號4樓（新光三越A9館）

價格：980~2,400元

營業時間：午餐11:30~14:30；晚餐17:30~21:00（周五六到21:30）

9.國賓粵菜廳

地址：中山區中山北路二段63號2樓（國賓飯店）

價格：800~2,600元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00

10.寒舍食譜

地址：信義區松仁路38號2樓（寒舍艾麗酒店）

價格：1,180~3,980元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00

11.香宮

地址：大安區敦化南路二段201號6樓（香格里拉遠東國際大飯店）

價格：1,380~6,000元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00

12.晶華軒

地址：中山區中山北路二段39巷3號3樓（晶華酒店）

價格：800~4,000元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00

13.辰園

地址：中山區忠孝東路一段12號B1（喜來登大飯店）

價格：900~3,880元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00

14.桃花林

地址：中山區南京東路一段9號3樓（大倉久和）

價格：1,200~5,500元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:30

15.JE Kitchen

地址：大安區光復南路346巷48號

價格：1,280~2,280元

營業時間：午餐12:00~14:30；晚餐18:00~20:30

16.The Restaurant

地址：北投區中山路32號（三二行館）

價格：1,380~7,000元

營業時間：午餐12:00~13:30；晚餐18:00~20:30

17.Chou Chou

地址：大安區忠孝東路四段170巷6弄22號

價格：980~2,780元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00

18.De Loin德朗

地址：內湖區金莊路98號

價格：1,500~6,600元

營業時間：午餐12:00~14:00；晚餐18:00~21:30

19.Ephernite

地址：大安區安和路二段233號

價格：1,800~5,000元

營業時間：18:30~20:30

20.50/50 Cuisine Francaise

地址：松山區富錦街448號

價格：1,388~3,588元

營業時間：午餐12:00~14:00；晚餐18:00~21:30

21.Monsieur L

地址：松山區民生東路四段131巷21號

價格：980~2,180元

營業時間：午餐11:30~13:30；晚餐18:00~20:30

22.Orchid蘭

地址：大安區安和路二段83號

價格：1,680~4,360元

營業時間：午餐11:30~13:30；晚餐18:00~20:30

23.五月雪客家私房珍藏（新進榜）

地址：大安區敦化南路一段329巷16號

價格：300~700元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:00~21:00

24.林家蔬菜羊肉爐（新進榜）

地址：中山區吉林路327號

價格：1,000~1,200元

營業時間：晚餐16:00~00:30

25.冶春茶社

地址：松山區八德路四段138號11樓（京華城）

價格：300~1,300元

營業時間：午餐11:00~13:00；晚餐17:00~22:30

26.Gen Creative

地址：大安區敦化南路二段63巷24號

價格：1,300~1,500元

營業時間：17:30~21:00（周五、六到21:30）

27.Indulge

地址：大安區復興南路一段219巷11號

價格：1,000~1,500元

營業時間：18:00~23:30

28.樂埔町

地址：大安區杭州南路二段67號

價格：1,080~1,680元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00

29.nku

地址：大安區仁愛路四段300巷26弄13號

價格：880~2,500元

營業時間：午餐12:00~13:30；晚餐18:00~20:30

30.松園禪林-原心

地址：士林區菁山路101巷160號

價格：1,500元

營業時間：午餐11:30~14:30；晚餐17:30~20:30

31.桌藏

地址：大安區和平東路二段76巷23弄9號

價格：1,500~2,980元

營業時間：午餐12:00~13:30；晚餐18:00~20:30

32.頁小館

地址：中山區北安路595巷20弄4號

價格：600~1,600元

營業時間：中午11:30~14:00；17:30~21:00

33.Bencotto

地址：松山區敦化北路158號6樓（文華東方酒店）

價格：1,488~3,980元

營業時間：午餐12:00~14:30；晚餐17:30~22:00

34.義瑪卡多

地址：士林區忠誠路二段164號

價格：1,580~3,880元

營業時間：午餐12:00~14:00；

35.蘿莎娜小廚房（新進榜）

地址：松山區八德路三段12巷52弄18號

價格：350~1,000元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:30

36.Tutto Bello

地址：中山區雙城街25巷15號

價格：2,000~4,800元

營業時間：中午12:00~13:30：18:00~21:30

37.小馬

地址：松山區民生東路三段111號B1

價格：2,000~6,000元

營業時間：午餐12:00~14:00；晚餐18:00~21:00

38.牡丹（新進榜）

地址：大安區四維路52巷17號

價格：午間套餐3,500元、晚間套餐6,500元

營業時間：午餐12:00~13:00；晚餐18:00~21:30

39.守破離

地址：大安區忠孝東路四段216巷32弄10號

價格：700~5,000元

營業時間：午餐12:00~14:00；晚餐18:00~20:00

40.旬採（中山）

地址：中山區中山北路二段50巷30號

價格：1,200~6,600元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00

41.日本橋玉井

地址：松山區復興北路313巷23號

價格：320~1,680元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00

42.鳥喜

地址：信義區松壽路26號

價格：650~2,000元

營業時間：18:00~22:30

43.山里

地址：中山區南京東路一段9號5樓

價格：1,000~4,300元

營業時間：11:30~14:00；18:00~21:30

44.彧割烹（新進榜）

地址：中山區合江街41巷4號

價格：2,500~4,500元

營業時間：午餐12:00~13:00；晚餐18:00~20:30

45.Yuu（新進榜）

地址：大安區忠孝東路四段216巷33弄15號

價格：2,000~4,600元

營業時間：午餐12:00~12:40；晚餐18:00~19:30

46.秀蘭小吃

地址：大安區信義路二段198巷5之5號

價格：400~800元

營業時間：午餐11:30~13:30；晚餐17:30~20:30

47.穆記牛肉麵（新進榜）

地址：信義區吳興街239號

價格：100~300元

營業時間：午餐11:00~15:00；晚餐17:00~21:00

48.先進海產店（新進榜）

地址：松山區延吉街23巷5號

價格：600~800元

營業時間：17:30~00:30

49.真的好海鮮

地址：大安區復興南路一段222號

價格：880~3,000元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00

50.田園海鮮（新進榜）

地址：中山區八德路二段174巷5號

價格：600~1,500元

營業時間：中午11:30~13:30；晚餐17:30~21:00

51.橘色涮涮鍋（新進榜）

地址：大安區大安路一段135號B1

價格：980~4,200元

營業時間：11:30~22:00

52.但馬家涮涮鍋（本館）

地址：松山區敦化北路166號5樓

價格：1,280元~7,600元

營業時間：午餐11:30~13:30；晚餐17:30~22:00

53.蘇杭/中正

地址：中正區濟南路一段2之1號1-2樓

價格：400~600元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~20:20

54.國賓川菜廳

地址：中山區中山北路二段63號12樓（國賓飯店）

價格：800~1,500元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00

55.驥園川菜（新進榜）

地址：大安區敦化南路一段324號

價格：600~1,500元

營業時間：午餐11:30~13:50；晚餐17:30~21:00

56.隱丹廚

地址：大安區延吉街261號

價格：午間套餐999元、晚間套餐2,399元

營業時間：午餐12:00~13:30；晚餐18:00~20:00

57.A Cut

地址：中山區中山北路二段63號B1（國賓飯店）

價格：1,200~7,600元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:30

58.寶艾

地址：信義區松壽路2號2樓（君悅酒店）

價格：1,280~7,280元

營業時間：午餐11:30~13:45（周日11:00開始）；晚餐18:00~20:45（五六到21:15）

59.Le Blanc

地址：大安區大安路一段183巷

價格：1,000~1,700元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00

60.N°168 PRIME 牛排館/中山

地址：中山區敬業四路168號4樓

價格：980~6,900元

營業時間：午餐11:30~14:30；晚餐17:30~21:00

61.笹鮨

地址：中山區中山北路二段42巷6號

價格：2,000~6,000元

營業時間：中午12:00~13:30；晚餐18:00~20:30

62.鮨七海（新進榜）

地址：信義區仁愛路四段425巷6號

價格：3,800~5,800元

營業時間：中午12:00~14:30；晚餐18:00~22:00

63.魚道生

地址：大安區信義路四段199巷13號

價格：1,200~7,000元

營業時間：中午12:00~14:00；晚餐18:00~20:30

64.Robin's鐵板燒

地址：中山區中山北路二段39巷3號2樓（晶華酒店）

價格：1,000~5,000元

營業時間：中午12:00~14:00；晚餐18:00~21:30

65.上林鐵板燒

地址：松山區敦化南路一段247巷10號2樓

價格：920元~5,180元

營業時間：午餐11:30~13:30；晚餐17:30~22:30

66.Thai & Thai

地址：松山區敦化北路166號5樓（文華精品）

價格：680元~2,000元

營業時間：午餐11:30~14:30；晚餐17:30~22:00

67.Verde（新進榜）

地址：大安區仁愛路四段401號

價格：880~2,080元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00

68.鈺善閣（新進榜）

地址：中正區北平東路14號

價格：998~4,998元

營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00

69.荷風中國菜

地址：松山區民權東路三段106巷32號

價格：400~1,000元

營業時間：午餐11:30~13:50；晚餐17:30~20:40

夜市（10家）

1.阿輝麵線

地址：士林區大南路84號

價格：25~50元

營業時間：14:00~23:45

2.玉米家烤玉米（新進榜）

地址：中正區中華路二段311巷

價格：60~80元

營業時間：17:00~23:30

3.格登炸雞（新進榜）

地址：大安區通化街39巷50弄35號

價格：30~150元

營業時間：17:30~00:00

4.景美米粉湯（新進榜）

地址：文山區景美街119號

價格：40~195元

營業時間：16:00~00:00

5.麻糬寶寶

地址：松山區饒河街111號前、

價格：30~60元

營業時間：16:00~23:30

6.鵝媽媽鵝肉‧切仔麵（新進榜）

地址：文山區景美街37之3號

價格：80~300元

營業時間：14:00~22:30

7.斌大腸包小腸

地址：士林區大南路84號

價格：35

營業時間：16:00~23:30；周末15:00~23:30

8.山內雞肉

地址：中正區中華路二段307巷20之3號

價格：70~150元

營業時間：11:00~20:00

9.東發號

地址：松山區饒河街94號

價格：60~100元

營業時間：08:30~00:00

10.圓環邊蚵仔煎

地址：大同區寧夏路46號

價格：70~170元

營業時間：12:00~14:30；1:30~01:30