2019米其林／米其林餐盤79家餐廳完整名單 這次夜市小吃也榜上有名
除了摘星名單外，《2019台北米其林指南》同步公布了「米其林餐盤」，也就是「評審員萬裡挑一的餐廳，食物新鮮、烹調用心，菜肴美味」。今年與去年不同之處，除了五星級飯店餐廳及一般餐廳外，這次也有數家夜市小吃上榜，加起來總共有79間，價位則是從30元到3,000元都有。
《2019台北米其林指南》「米其林餐盤」分別公布了餐廳及夜市小吃名單，餐廳有69家上榜，有16家新入榜餐廳，有台菜、火鍋、創新菜、義大利菜、日本菜等。夜市小吃則是有10間上榜，有4家新進榜小吃，如玉米家烤玉米、格登炸雞、景美米粉湯、鵝媽媽鵝肉切仔麵等，從更多元的小吃中顯見米其林指南更接地氣。
《2019台北米其林指南》「米其林餐盤」名單
餐廳（69家）
1.雞家莊/長春路
地址：中山區長春路55號
點菜：400元～600元
營業時間：11:00~21:40
2.米香
地址：中山區樂群二路55號3樓（美福大飯店）
價格：午膳套餐2,500~3,800元、點菜1,800~2,500元；晚膳套餐3,000~3,800元、點菜1,800~2,500元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00
3.蓬萊
地址：北投區中和街238號
價格：200~400元
營業時間：午餐11:00~13:30；晚餐17:00~20:30
4.欣葉台菜/創始店
地址：中正區雙城街34之1號
價格：600~2,000元
營業時間：11:00~00:00
5.興蓬萊台菜（新進榜）
地址：士林區中山北路7段55號
價格：500~1,000元
營業時間：午餐11:00~13:30；17:00~20:30
6.老乾杯/松山
地址：松山區慶城街29號
價格：580~2,000元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:00~22:30
7.老乾杯/信義
地址：信義區松壽路9號8樓（新光三越A9館）
價格：580~2,000元
營業時間：午餐11:30~14:30；晚餐17:00~22:30
8.Wildwood Live Fire Cuisine（新進榜）
地址：信義區松壽路9號4樓（新光三越A9館）
價格：980~2,400元
營業時間：午餐11:30~14:30；晚餐17:30~21:00（周五六到21:30）
9.國賓粵菜廳
地址：中山區中山北路二段63號2樓（國賓飯店）
價格：800~2,600元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00
10.寒舍食譜
地址：信義區松仁路38號2樓（寒舍艾麗酒店）
價格：1,180~3,980元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00
11.香宮
地址：大安區敦化南路二段201號6樓（香格里拉遠東國際大飯店）
價格：1,380~6,000元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00
12.晶華軒
地址：中山區中山北路二段39巷3號3樓（晶華酒店）
價格：800~4,000元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00
13.辰園
地址：中山區忠孝東路一段12號B1（喜來登大飯店）
價格：900~3,880元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00
14.桃花林
地址：中山區南京東路一段9號3樓（大倉久和）
價格：1,200~5,500元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:30
15.JE Kitchen
地址：大安區光復南路346巷48號
價格：1,280~2,280元
營業時間：午餐12:00~14:30；晚餐18:00~20:30
16.The Restaurant
地址：北投區中山路32號（三二行館）
價格：1,380~7,000元
營業時間：午餐12:00~13:30；晚餐18:00~20:30
17.Chou Chou
地址：大安區忠孝東路四段170巷6弄22號
價格：980~2,780元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00
18.De Loin德朗
地址：內湖區金莊路98號
價格：1,500~6,600元
營業時間：午餐12:00~14:00；晚餐18:00~21:30
19.Ephernite
地址：大安區安和路二段233號
價格：1,800~5,000元
營業時間：18:30~20:30
20.50/50 Cuisine Francaise
地址：松山區富錦街448號
價格：1,388~3,588元
營業時間：午餐12:00~14:00；晚餐18:00~21:30
21.Monsieur L
地址：松山區民生東路四段131巷21號
價格：980~2,180元
營業時間：午餐11:30~13:30；晚餐18:00~20:30
22.Orchid蘭
地址：大安區安和路二段83號
價格：1,680~4,360元
營業時間：午餐11:30~13:30；晚餐18:00~20:30
23.五月雪客家私房珍藏（新進榜）
地址：大安區敦化南路一段329巷16號
價格：300~700元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:00~21:00
24.林家蔬菜羊肉爐（新進榜）
地址：中山區吉林路327號
價格：1,000~1,200元
營業時間：晚餐16:00~00:30
25.冶春茶社
地址：松山區八德路四段138號11樓（京華城）
價格：300~1,300元
營業時間：午餐11:00~13:00；晚餐17:00~22:30
26.Gen Creative
地址：大安區敦化南路二段63巷24號
價格：1,300~1,500元
營業時間：17:30~21:00（周五、六到21:30）
27.Indulge
地址：大安區復興南路一段219巷11號
價格：1,000~1,500元
營業時間：18:00~23:30
28.樂埔町
地址：大安區杭州南路二段67號
價格：1,080~1,680元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00
29.nku
地址：大安區仁愛路四段300巷26弄13號
價格：880~2,500元
營業時間：午餐12:00~13:30；晚餐18:00~20:30
30.松園禪林-原心
地址：士林區菁山路101巷160號
價格：1,500元
營業時間：午餐11:30~14:30；晚餐17:30~20:30
31.桌藏
地址：大安區和平東路二段76巷23弄9號
價格：1,500~2,980元
營業時間：午餐12:00~13:30；晚餐18:00~20:30
32.頁小館
地址：中山區北安路595巷20弄4號
價格：600~1,600元
營業時間：中午11:30~14:00；17:30~21:00
33.Bencotto
地址：松山區敦化北路158號6樓（文華東方酒店）
價格：1,488~3,980元
營業時間：午餐12:00~14:30；晚餐17:30~22:00
34.義瑪卡多
地址：士林區忠誠路二段164號
價格：1,580~3,880元
營業時間：午餐12:00~14:00；
35.蘿莎娜小廚房（新進榜）
地址：松山區八德路三段12巷52弄18號
價格：350~1,000元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:30
36.Tutto Bello
地址：中山區雙城街25巷15號
價格：2,000~4,800元
營業時間：中午12:00~13:30：18:00~21:30
37.小馬
地址：松山區民生東路三段111號B1
價格：2,000~6,000元
營業時間：午餐12:00~14:00；晚餐18:00~21:00
38.牡丹（新進榜）
地址：大安區四維路52巷17號
價格：午間套餐3,500元、晚間套餐6,500元
營業時間：午餐12:00~13:00；晚餐18:00~21:30
39.守破離
地址：大安區忠孝東路四段216巷32弄10號
價格：700~5,000元
營業時間：午餐12:00~14:00；晚餐18:00~20:00
40.旬採（中山）
地址：中山區中山北路二段50巷30號
價格：1,200~6,600元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00
41.日本橋玉井
地址：松山區復興北路313巷23號
價格：320~1,680元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00
42.鳥喜
地址：信義區松壽路26號
價格：650~2,000元
營業時間：18:00~22:30
43.山里
地址：中山區南京東路一段9號5樓
價格：1,000~4,300元
營業時間：11:30~14:00；18:00~21:30
44.彧割烹（新進榜）
地址：中山區合江街41巷4號
價格：2,500~4,500元
營業時間：午餐12:00~13:00；晚餐18:00~20:30
45.Yuu（新進榜）
地址：大安區忠孝東路四段216巷33弄15號
價格：2,000~4,600元
營業時間：午餐12:00~12:40；晚餐18:00~19:30
46.秀蘭小吃
地址：大安區信義路二段198巷5之5號
價格：400~800元
營業時間：午餐11:30~13:30；晚餐17:30~20:30
47.穆記牛肉麵（新進榜）
地址：信義區吳興街239號
價格：100~300元
營業時間：午餐11:00~15:00；晚餐17:00~21:00
48.先進海產店（新進榜）
地址：松山區延吉街23巷5號
價格：600~800元
營業時間：17:30~00:30
49.真的好海鮮
地址：大安區復興南路一段222號
價格：880~3,000元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00
50.田園海鮮（新進榜）
地址：中山區八德路二段174巷5號
價格：600~1,500元
營業時間：中午11:30~13:30；晚餐17:30~21:00
51.橘色涮涮鍋（新進榜）
地址：大安區大安路一段135號B1
價格：980~4,200元
營業時間：11:30~22:00
52.但馬家涮涮鍋（本館）
地址：松山區敦化北路166號5樓
價格：1,280元~7,600元
營業時間：午餐11:30~13:30；晚餐17:30~22:00
53.蘇杭/中正
地址：中正區濟南路一段2之1號1-2樓
價格：400~600元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~20:20
54.國賓川菜廳
地址：中山區中山北路二段63號12樓（國賓飯店）
價格：800~1,500元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00
55.驥園川菜（新進榜）
地址：大安區敦化南路一段324號
價格：600~1,500元
營業時間：午餐11:30~13:50；晚餐17:30~21:00
56.隱丹廚
地址：大安區延吉街261號
價格：午間套餐999元、晚間套餐2,399元
營業時間：午餐12:00~13:30；晚餐18:00~20:00
57.A Cut
地址：中山區中山北路二段63號B1（國賓飯店）
價格：1,200~7,600元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:30
58.寶艾
地址：信義區松壽路2號2樓（君悅酒店）
價格：1,280~7,280元
營業時間：午餐11:30~13:45（周日11:00開始）；晚餐18:00~20:45（五六到21:15）
59.Le Blanc
地址：大安區大安路一段183巷
價格：1,000~1,700元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐18:00~21:00
60.N°168 PRIME 牛排館/中山
地址：中山區敬業四路168號4樓
價格：980~6,900元
營業時間：午餐11:30~14:30；晚餐17:30~21:00
61.笹鮨
地址：中山區中山北路二段42巷6號
價格：2,000~6,000元
營業時間：中午12:00~13:30；晚餐18:00~20:30
62.鮨七海（新進榜）
地址：信義區仁愛路四段425巷6號
價格：3,800~5,800元
營業時間：中午12:00~14:30；晚餐18:00~22:00
63.魚道生
地址：大安區信義路四段199巷13號
價格：1,200~7,000元
營業時間：中午12:00~14:00；晚餐18:00~20:30
64.Robin's鐵板燒
地址：中山區中山北路二段39巷3號2樓（晶華酒店）
價格：1,000~5,000元
營業時間：中午12:00~14:00；晚餐18:00~21:30
65.上林鐵板燒
地址：松山區敦化南路一段247巷10號2樓
價格：920元~5,180元
營業時間：午餐11:30~13:30；晚餐17:30~22:30
66.Thai & Thai
地址：松山區敦化北路166號5樓（文華精品）
價格：680元~2,000元
營業時間：午餐11:30~14:30；晚餐17:30~22:00
67.Verde（新進榜）
地址：大安區仁愛路四段401號
價格：880~2,080元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00
68.鈺善閣（新進榜）
地址：中正區北平東路14號
價格：998~4,998元
營業時間：午餐11:30~14:00；晚餐17:30~21:00
69.荷風中國菜
地址：松山區民權東路三段106巷32號
價格：400~1,000元
營業時間：午餐11:30~13:50；晚餐17:30~20:40
夜市（10家）
1.阿輝麵線
地址：士林區大南路84號
價格：25~50元
營業時間：14:00~23:45
2.玉米家烤玉米（新進榜）
地址：中正區中華路二段311巷
價格：60~80元
營業時間：17:00~23:30
3.格登炸雞（新進榜）
地址：大安區通化街39巷50弄35號
價格：30~150元
營業時間：17:30~00:00
4.景美米粉湯（新進榜）
地址：文山區景美街119號
價格：40~195元
營業時間：16:00~00:00
5.麻糬寶寶
地址：松山區饒河街111號前、
價格：30~60元
營業時間：16:00~23:30
6.鵝媽媽鵝肉‧切仔麵（新進榜）
地址：文山區景美街37之3號
價格：80~300元
營業時間：14:00~22:30
7.斌大腸包小腸
地址：士林區大南路84號
價格：35
營業時間：16:00~23:30；周末15:00~23:30
8.山內雞肉
地址：中正區中華路二段307巷20之3號
價格：70~150元
營業時間：11:00~20:00
9.東發號
地址：松山區饒河街94號
價格：60~100元
營業時間：08:30~00:00
10.圓環邊蚵仔煎
地址：大同區寧夏路46號
價格：70~170元
營業時間：12:00~14:30；1:30~01:30
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