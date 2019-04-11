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2019台北米其林

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2019米其林／頤宮守住三星 主廚陳偉強談摘星心情坦言接到挖角電話

2019-04-11 16:38聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

《2019台北米其林指南》由頤宮中餐廳再度拿下三星，比起去年得知摘三星的意外及驚喜，頤宮中餐廳行政主廚陳偉強表示，今年真的有些緊張，特別是這兩天只睡了5小時，擔心會掉星。並坦言有接到挖角電話，但他說要離開餐廳幾乎是不可能的事，畢竟拿三星不是一個人的功勞，是整體團隊合作才有的成果。

頤宮中餐廳在今年台北米其林指南中又再次奪得三星。記者陳立凱／攝影
頤宮中餐廳在今年台北米其林指南中又再次奪得三星。記者陳立凱／攝影
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眾所矚目的《2019台北米其林指南》終於在4月10日公布榜單，今年共有24家餐廳摘星，其中，頤宮中餐廳拿下三星殊榮，今年是蟬聯第二年摘三星。陳偉強會後接受媒體採訪坦言，宣布結果前心情緊張，尤其是這兩天睡不到5小時，確實對掉星感到有壓力。但也強調再次摘星，要用平常心看待這些事情，今年能維持住三星，覺得很幸運。

此外，陳偉強也提到，有收到挖角電話過，但對自己來說離開餐廳幾乎是不可能的事，畢竟三星殊榮不是屬於自己一人，不只要老闆支持，也要外場合作、廚師團隊合作，要離開的機會很渺茫，未來也會留在頤宮。

頤宮中餐廳雙主廚陳偉強（左）與陳泰榮連袂上台領獎。記者陳立凱／攝影
頤宮中餐廳雙主廚陳偉強（左）與陳泰榮連袂上台領獎。記者陳立凱／攝影
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同時，陳偉強談到摘星之後的頤宮改變，他說，頤宮中餐廳自從拿到米其林後，針對餐廳也重新裝潢過，座位數減少了40多個，另不論是人力或是原物料成本也增加了50%左右。如此言談，似乎間接回應外界對頤宮摘星後漲價的質疑。另聊到，摘星之後很多熟客表示難訂位，他笑說，我是廚師也很難給你們位置，除非你想坐在廚房吃。此外，現場也聊到去年摘星之後，頤宮中餐廳就一位難求，甚至最遠訂到了小年夜，陳偉強說，現在依然是訂位很滿，也不太會遇到no show的客人。

米其林

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