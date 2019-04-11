2019米其林／24家摘星 君品頤宮連莊 唯一三星 鰭天本大黑馬 首入圍拿二星

2019-04-11 00:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／台北報導



第二版《台北米其林指南二○一九》昨天公布，相較去年，今年增列四家，共有二十四家餐廳摘星；除了去年一星餐廳La Cocotte by Fabien Verge結束營業，其餘並沒餐廳掉星。其中，被譽為「最大黑馬」的鰭天本，首次入圍即摘二星；君品頤宮則持續穩坐三星寶座。

《台北米其林指南2019》昨天揭曉一、二、三星級餐廳，摘星廚師一起合影。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

今年的摘星名單，美食家認為，「沒有意外，少有亮點」，但「密探比去年更接地氣」。尤其首度入圍摘下一星的華西街台南擔仔麵，開業超過五十年，是台灣早期高級海鮮套餐的代表，不僅食材新鮮，店內金碧輝煌，早年還有「夜市裡的凡爾賽宮」之稱；但華西街已沒落，美食家王瑞瑤認為「密探真的來晚了」。

去年獲得最高三星榮耀的君品酒店頤宮中餐廳二度連莊，依然是今年唯一的米其林三星餐廳。為了維持服務品質，頤宮表示，去年摘星後，食材成本增加百分之五十，並將座位數減少百分之二十五，同時引進茶文化、侍茶師等，展現深厚的文化底蘊；當被媒體問到維持三星的秘訣，頤宮主廚陳偉強笑說「很幸運」。

鮨天本 號稱全台最難訂位

首度入圍就摘下米其林二星的鮨天本，主廚並未出席領獎，被稱作「全台最難訂位的日本料理店」，只有十二個座位，食材採用日本長野的天然泉水烹煮壽司米，握壽司上的魚肉則依時令自日本進口，一套完整的無菜單料理共有二十道料理，被美食家評為「饕客才懂的福岡流握壽司」；Taïrroir態芮與Raw則從一星升級為二星；祥雲龍吟與喜來登請客樓則維持二星。

此外，今年還有四家餐廳新入榜摘下一星，包括去年才開幕的Impromptu by Paul Lee、東京米其林二星餐廳Florilège的台北姊妹店Logy，重金裝潢新開幕的山海樓，以及華西街的台南擔仔麵。

除了星級餐廳，二○一九年的台北指南還收錄了二十五家新上榜的「必比登推介」店家，今年推薦達五十八家，其中包括新入選的夜市小吃。

摘星三大關鍵 台美食躍進

以總數來看，《台北米其林指南二○一九》相較去年一百十家餐廳獲推薦，今年入選的有一百二十七家，米其林指南國際總監Gwendal Poullenec認為是「明顯的大躍進」。

他說，評審員看到了台灣美食文化的多元發展，他也回應台灣摘星的三大關鍵特色，包括食材多元、鮮味與海味是主要特色；廚藝與技術到位、味覺十分平衡；還有創意的展現豐富，且維持一致性。