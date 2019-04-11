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2019台北米其林

2019米其林／米其林帶旺 是否漲價受關注

2019-04-11 00:02聯合報 記者陳睿中／台北報導

自去年三月首次在台公布美食名單至今，米其林對台灣不僅帶來討論話題，也帶旺餐飲業。但在米其林光環加持下，似乎也帶來「漲價」效應，除了之前摘星餐廳有漲價事件外，獲得必比登推介的小吃老闆也透露，確實會擔心房東會藉此漲租。

引進米其林指南登台的觀光局表示，每年三月是餐飲業淡季，但自米其林名單公布之後，去年三月的餐飲業營業額達三百七十二億元，較前年同期增加百分之七點四。而去年全年餐飲業營業額達四千七百卅一億元，較前年成長百分之四點六。

獲得最高榮譽「米其林三星」的頤宮中餐廳表示，得獎之後，外國顧客人數成長五成；而一星的雅閣來客總數成長三成，外國旅客也有百分之五至一成增長。甚至連供應傳統酒家菜的金蓬萊都透露，會直接接到來自南非、北歐等地的訂位電話，店內的外國客人占比也從原本的二成增長至三成。

想要維持住摘星殊榮、提高外國旅客的接待能力，也成為各家餐廳的重要功課。不少星級餐廳為員工安排每天廿分鐘的英文、日文教學、前後場員工的教育訓練，甚至大規模的改造軟硬體工程，都是業者在客人看不見的地方所下的努力。

儘管米其林幫助很大，但是在耀眼光環之下，任何入選餐廳的行為都會被放大，尤其是「漲價」。

包括頤宮、奪下二星的請客樓等多間摘星餐廳，都曾因漲價事件而鬧上新聞。但業者認為，每季的菜色本都會調整內容與售價，並非因摘星而漲價。

至於曾獲選必比登推介的陳董藥燉排骨、阿男麻油雞、林東芳牛肉麵等店，都是在入選後傳因租約問題搬家；而老字號的新都里日本料理，更是獲得米其林餐盤後因「租約到期」結束營業。部分必比登推介的小吃老闆也透露，確實會擔心房東會藉此漲租。

台北米其林2019星級餐廳得獎者大合照。圖／聯合報
台北米其林2019星級餐廳得獎者大合照。圖／聯合報
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