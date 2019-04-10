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2019台北米其林

2019台北米其林完整名單／24家餐廳入榜 頤宮蟬聯奪三星

鯉魚王的天價商機：「日本錦鯉」為何掀起爆買旋風？

2019米其林／「鮨天本」首度入圍就得二星

2019-04-10 11:13聯合新聞網 綜合報導

日式料理米其林二星大勝！日式料理除了「祥雲龍吟」蟬聯米其林二星，曾被媒體比喻為連米其林密探可能都訂不到位子的日式料理店「鮨天本」，今年首度入圍就贏得二星。

「鮨天本」由大廚天本昇吾主持，以精湛的壽司料理以及超難預約訂位聞名，去年「鮨天本」沒有獲得米其林星等，讓許多鐵粉跌破眼鏡，「鮨天本」今年總算扳回一城，不再是米其林遺珠，能不能吃到這傳說中的壽司，就看饕客們訂位的本事了。

圖／陳立儀攝影
圖／陳立儀攝影
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米其林日式料理壽司
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

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