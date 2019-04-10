2019米其林／「鮨天本」首度入圍就得二星

2019-04-10 11:13 聯合新聞網 綜合報導



日式料理在米其林二星大勝！日式料理除了「祥雲龍吟」蟬聯米其林二星，曾被媒體比喻為連米其林密探可能都訂不到位子的日式料理店「鮨天本」，今年首度入圍就贏得二星。

「鮨天本」由大廚天本昇吾主持，以精湛的壽司料理以及超難預約訂位聞名，去年「鮨天本」沒有獲得米其林星等，讓許多鐵粉跌破眼鏡，「鮨天本」今年總算扳回一城，不再是米其林遺珠，能不能吃到這傳說中的壽司，就看饕客們訂位的本事了。