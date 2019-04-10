獨家／米其林一星變二星！Taïrroir「態芮」再上一層樓

2019-04-10 10:25 聯合新聞網 綜合報導



在去年獲得2018年米其林一星肯定的「態芮Taïrroir」餐廳，2019年一星變二星！聯合新聞網獨家取得情報，2019年台灣米其林指南，「態芮Taïrroir」再上一層樓，確認今年取得二星。