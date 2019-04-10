2019米其林／「台南擔仔麵」等5店摘新星、「鮨天本」未出席原因是這樣！

2019-04-10 10:58 聯合新聞網 綜合報導



美食圈盛事、2019「台北米其林指南」今（10）日上午10:00揭曉一星、二星、三星餐廳名單，也同步公布必比登」、以及「米其林餐盤」推薦完整名單。去年（2018）共有20家餐廳摘星、36家「必比登、70家米其林餐盤，2019年誰能再度笑傲江湖，備受熱愛美食的網友關注。

本屆「米其林指南」一共有「山海樓」台菜餐廳、「Impromptu by Paul Lee」、東京米其林二星「Florilège」投資的台灣分店「logy」、「台南擔仔麵」新進榜摘一星，「大腕」、「教父牛排」、「吉兆割烹壽司」、「大三元酒樓」、「金蓬萊遵古台菜」、「謙安和」、「明福台菜」、「MUME」、「鰭野村」、「隆鮨」、「亞都麗緻飯店天香樓」、「文華東方雅閣中餐廳」、「侯布雄」、「Longtail」蟬聯一星寶座，「Taïrroir態芮」、「RAW」一星變二星。「鮨天本」則是新入榜二星。

獲得星等越多代表評等越高：獲得一星代表「同類別中，出眾的餐廳」；獲得二顆星為「廚藝高明，值得繞道前往」；三星則代表餐廳「出類拔萃，值得專程造訪」，是評鑑中最高星級。獲得一星的「logy」、「山海樓」、「台南擔仔麵」、「鮨天本」未到場領獎，其中「鮨天本」店內座位稀少，被比喻為最難預約的日式料理，主廚需要親自顧店，無法到場領獎。

2019米其林新入榜與升星名單

◎IMPROMPTU BY PAUL LEE(新入榜一星)

◎logy(新入榜一星)

◎山海樓(新入榜一星)

◎台南擔仔麵(新入榜一星)

◎鮨天本（新入榜二星）

◎RAW（一星升二星）

◎態芮 Tairroir（一星升二星）

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