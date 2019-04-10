最新！《台北米其林指南2019》星級美食餐廳公布完整名單
《台北米其林指南2019》今日上午10:00揭曉，除了一、二、三星級餐廳，也同步公布必比登美食推薦，意指餐館供應的料理具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過1,300元新台幣（約37歐元）；以及「食材新鮮且烹調用心」的米其林餐盤推薦。
去年首屆摘星餐廳有20家，加上必比登、餐盤推薦共逾百家餐廳、25間酒店上榜，今年名單將如何更新，備受矚目。udn聯合新聞網旅遊美食頻道為大家帶來第一手摘星餐廳獲獎名單，敬請共同鎖定udn～
《臺北米其林指南2019》星級美食餐廳名單
三星餐廳
●君品酒店-頤宮中餐廳
地址：台北市大同區承德路一段3號17樓
電話：02-2181-9950#3261
二星餐廳
●RAW (升星)
地址：台北市中山區樂群三路301號
電話：02-8501-5800
●鮨天本 (新進)
地址：台北市大安區仁愛路四段371號
電話：02-2775-1239
●態芮 Tairroir (升星)
地址：台北市中山區樂群三路299號
電話：02-8501-5500
●祥雲龍吟
地址：台北市中山區樂群三路301號
電話：02-8501-5808
●台北喜來登大飯店-請客樓
地址：台北市中正區忠孝東路一段12號
電話：02-2321-1818
一星餐廳
●Impromptu by Paul Lee (新進)
地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號
電話：02-2521-2518
●Logy (新進)
地址：台北市大安區安和路一段109巷6號
電話：02-2700-0509
●山海樓台菜餐廳 (新進)
地址：台北市中正區仁愛路二段94號
電話：02-2351-3345
●台南擔仔麵 (新進)
地址：台北市萬華區華西街31號
電話：02-2308-1123
●大三元
地址： 台北市中正區衡陽路46號
電話： 02 2381 7180
●大腕
地址：台北市大安區敦化南路一段177巷22號
電話：02-2711-0179
●教父牛排
地址：台北市中山區樂群三路58號
電話：02-8501-1838
●金蓬萊遵古台菜
地址：台北市士林區天母東路101號
電話：02-2871-1517
●謙安和
地址：台北市大安區安和路一段127巷4號
電話：02-2700-8128
●吉兆割烹壽司
地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號
電話：02-2771-1020
●L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳
地址：台北市信義區松仁路28號5樓
電話：02-8729-2628
●Longtail
地址：台北市大安區敦化南路二段174號
電話： 02-2732-6616
●明福台菜海產
地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號
電話：02-2562-9287
●MUME
地址：台北市大安區四維路28號
電話：02-2700-0901
●鰭野村のむら
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號
電話： 02-2707-7518
●隆鮨Sushi RYU
地址：台北市中山區新生北路二段60-5號
電話：02-2581-8380
●天香樓
地址：台北市中山區民權東路二段41號
電話：02-2597-1234
●雅閣
地址：台北市松山區敦化北路158號
電話：02 2715 6788
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