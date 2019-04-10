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2019台北米其林

2019台北米其林完整名單／24家餐廳入榜 頤宮蟬聯奪三星

鯉魚王的天價商機：「日本錦鯉」為何掀起爆買旋風？

最新！《台北米其林指南2019》星級美食餐廳公布完整名單

2019-04-10 09:30聯合新聞網 旅遊美食綜合報導

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《台北米其林指南2019》今日上午10:00揭曉，除了一、二、三星級餐廳，也同步公布必比登美食推薦，意指餐館供應的料理具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過1,300元新台幣（約37歐元）；以及「食材新鮮且烹調用心」的米其林餐盤推薦。

去年首屆摘星餐廳有20家，加上必比登、餐盤推薦共逾百家餐廳、25間酒店上榜，今年名單將如何更新，備受矚目。udn聯合新聞網旅遊美食頻道為大家帶來第一手摘星餐廳獲獎名單，敬請共同鎖定udn～

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《臺北米其林指南2019》星級美食餐廳名單

三星餐廳

●君品酒店-頤宮中餐廳

地址：台北市大同區承德路一段3號17樓

電話：02-2181-9950#3261

米其林三星餐廳，頤宮拿三星。
米其林三星餐廳，頤宮拿三星。
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二星餐廳

米其林二星餐廳合照。
米其林二星餐廳合照。
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●RAW (升星)

地址：台北市中山區樂群三路301號

電話：02-8501-5800

圖／RAW。擷取自粉絲團。
圖／RAW。擷取自粉絲團。
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●鮨天本 (新進)

地址：台北市大安區仁愛路四段371號

電話：02-2775-1239

圖／鮨天本。擷取自粉絲團。
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●態芮 Tairroir (升星)

地址：台北市中山區樂群三路299號

電話：02-8501-5500

圖／Tairroir 態芮。擷取自粉絲團。
圖／Tairroir 態芮。擷取自粉絲團。
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●祥雲龍吟

地址：台北市中山區樂群三路301號

電話：02-8501-5808

圖／祥雲龍吟日本料理。擷取自粉絲團。
圖／祥雲龍吟日本料理。擷取自粉絲團。
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●台北喜來登大飯店-請客樓

地址：台北市中正區忠孝東路一段12號

電話：02-2321-1818

圖／台北喜來登大飯店-請客樓。擷取自官網。
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一星餐廳

米其林一星餐廳合照。
米其林一星餐廳合照。
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●Impromptu by Paul Lee (新進)

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號

電話：02-2521-2518

圖／Impromptu by Paul Lee。擷取自粉絲團。
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●Logy (新進)

地址：台北市大安區安和路一段109巷6號

電話：02-2700-0509

圖／Logy。擷取自粉絲團。
圖／Logy。擷取自粉絲團。
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●山海樓台菜餐廳 (新進)

地址：台北市中正區仁愛路二段94號

電話：02-2351-3345

圖／山海樓台菜餐廳。擷取自粉絲團。
圖／山海樓台菜餐廳。擷取自粉絲團。
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●台南擔仔麵 (新進)

地址：台北市萬華區華西街31號

電話：02-2308-1123

●大三元

地址： 台北市中正區衡陽路46號

電話： 02 2381 7180

圖／大三元酒樓。擷取自粉絲團。
圖／大三元酒樓。擷取自粉絲團。
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●大腕

地址：台北市大安區敦化南路一段177巷22號

電話：02-2711-0179

圖／大腕燒肉專門店。擷取自粉絲團。
圖／大腕燒肉專門店。擷取自粉絲團。
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●教父牛排

地址：台北市中山區樂群三路58號

電話：02-8501-1838

圖／教父牛排Danny_s Steakhouse。擷取自粉絲團。
圖／教父牛排Danny_s Steakhouse。擷取自粉絲團。
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●金蓬萊遵古台菜

地址：台北市士林區天母東路101號

電話：02-2871-1517

圖／金蓬萊遵古台菜餐廳。擷取自粉絲團。
圖／金蓬萊遵古台菜餐廳。擷取自粉絲團。
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●謙安和

地址：台北市大安區安和路一段127巷4號

電話：02-2700-8128

圖／謙安和日本料理。擷取自粉絲團。
圖／謙安和日本料理。擷取自粉絲團。
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●吉兆割烹壽司

地址：台北市大安區忠孝東路四段181巷48號

電話：02-2771-1020

圖／吉兆割烹壽司日本料理。擷取自粉絲團。
圖／吉兆割烹壽司日本料理。擷取自粉絲團。
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●L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳

地址：台北市信義區松仁路28號5樓

電話：02-8729-2628

圖／L_ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳。擷取自B...
圖／L_ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳。擷取自BELLAVITA官網。
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●Longtail

地址：台北市大安區敦化南路二段174號

電話： 02-2732-6616

圖／LONGTAIL Restaurant _ Bar 餐酒館。擷取自粉絲團。
圖／LONGTAIL Restaurant _ Bar 餐酒館。擷取自粉絲團。
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●明福台菜海產

地址：台北市中山區中山北路二段137巷18-1號

電話：02-2562-9287

圖／明福台菜海鮮。擷取自粉絲團。
圖／明福台菜海鮮。擷取自粉絲團。
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●MUME

地址：台北市大安區四維路28號

電話：02-2700-0901

圖／MUME。擷取自官網。
圖／MUME。擷取自官網。
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●鰭野村のむら

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷19弄4號

電話： 02-2707-7518

圖／鰭野村のむら。擷取自粉絲團。
圖／鰭野村のむら。擷取自粉絲團。
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●隆鮨Sushi RYU

地址：台北市中山區新生北路二段60-5號

電話：02-2581-8380

圖／隆鮨Sushi RYU。擷取自官網。
圖／隆鮨Sushi RYU。擷取自官網。
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●天香樓

地址：台北市中山區民權東路二段41號

電話：02-2597-1234

圖／亞都麗緻飯店-天香樓。擷取自粉絲團。
圖／亞都麗緻飯店-天香樓。擷取自粉絲團。
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●雅閣

地址：台北市松山區敦化北路158號

電話：02 2715 6788

圖／台北文華東方酒店雅閣中餐廳。擷取自官網。
圖／台北文華東方酒店雅閣中餐廳。擷取自官網。
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《台北米其林指南2019》直播

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米其林
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