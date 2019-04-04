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連2年登上必比登推介！士林夜市海友十全排骨 老闆：去年上榜生意就多1、2成

2019-04-04 01:47聯合新聞網 記者魏妤庭╱即時報導

海友十全排骨平常就大排長龍，上門品嘗藥燉排骨的客人絡繹不絕。記者魏妤庭／攝影
海友十全排骨平常就大排長龍，上門品嘗藥燉排骨的客人絡繹不絕。記者魏妤庭／攝影
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今年《米其林指南》「必比登推介」夜市小吃名單，其中在士林夜市老字號藥燉排骨「海友十全排骨」連續2年入榜。老闆蔡松田坦言，雖說連莊與否無所謂，但公布名單之前難免忐忑不安，再度上榜心情開心，也希望士林夜市有更多店進榜，帶動地方觀光

海友十全可說是士林夜市中相當知名的藥燉排骨店，已經有40多年歷史，過去原本店址在基河路口，但後來因為拆遷，於是搬到大東路，為了店長長久久，甚至還把房子給買了下來。老闆蔡松田是海友十全第二代，接手已經超過25年，個性相當豪爽的他，用著洪亮又豪邁的聲音，為內用客人帶位、點菜，太太也一同打拚，在內場忙著舀湯放排骨上菜，兩人如此分工合作無間。

海友十全第二代老闆蔡松田與妻子攜手打拚。記者魏妤庭／攝影
海友十全第二代老闆蔡松田與妻子攜手打拚。記者魏妤庭／攝影
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店內最招牌就是「十全」系列，而這「十全湯底」雖外面中藥店都可見，但海友十全用15種藥材燉10小時以上，才能有入口醇厚又甘甜滋味，可搭配藥燉排骨、肋排、羊肉、虱目魚等多種選擇，價格相當親民，最低80元起。另有肉燥飯、麵線，搭配著一起吃最對味。

海友十全排骨今年第二度入選必比登推介。記者魏妤庭／攝影
海友十全排骨今年第二度入選必比登推介。記者魏妤庭／攝影
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談及獲得《台北米其林指南》「必比登推介」的心情，蔡松田坦言，去年初次得獎的時候相當驚訝，一開始收到恭賀電話時感到不敢置信，因為一直以為米其林與高檔精緻料理畫上等號，沒料想街頭美味也能登上榜單，實在相當開心，可用一字「爽」形容。

但初次拿獎之後，壓力也伴隨而來。蔡松田說，「殊榮在頭上有壓力」，肯定伴隨而來的是責任。因此他比起以前更加注意店內的各種細節，不僅店內裝潢、桌椅到擺設等小細節都開始注意，甚至一度去反問自己「以後藥燉排骨要怎麼做？」說完便哈哈大笑，但也可從中可看出老闆對品質在意程度。

店的外頭可看到許多浸著十全湯底的虱目魚、肋排、排骨。記者魏妤庭／攝影
店的外頭可看到許多浸著十全湯底的虱目魚、肋排、排骨。記者魏妤庭／攝影
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今年名單出爐前，蔡松田雖看似豁達笑說「其實連莊與否無所謂」，但做足了功課，對考試結果難免會在意，畢竟「被刷掉的感覺很差，難免有些患得患失」，但結果再度上榜，他笑說「該來的還是會來！」此外，他也聊到，去年獲得「必比登推介」後，關注度連帶提升，也帶動生意成長至少1到2成。

這次除了海友十全排骨外，附近的鍾家原上海生煎包、好朋友涼麵初次入榜，但2家店都關門，其中，鍾家原上海生煎包因店家不清楚米其林指南要公布必比登名單，早已安排出國旅遊，4月1日到3日都休息。另好朋友涼麵則是不定時休息，所以如果要前往朝聖品嘗，最好先確定店家有開。

海友十全排骨

地址：台北市士林區大東路49號

電話：02-2888-1959

營業時間：周日到周四14:00~1:00；周五、六14:00~2:00（無特定公休日）

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