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2019台北米其林

米其林加持！公館藍家割包「1天多賣1000顆」　排隊沒停過

2019-04-03 22:43聯合新聞網 記者陳睿中／台北報導

藍家割包以半肥半瘦的「綜合口味」最受歡迎，每份60元。記者陳睿中／攝影
藍家割包以半肥半瘦的「綜合口味」最受歡迎，每份60元。記者陳睿中／攝影
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2019台北米其林指南於4月3日公佈24間必比登推介的「夜市街頭小吃」。位於公館夜市的「藍家割包」今年也首度入選名單之中。業者透露，原本平日一天約可售出2,000顆割包，米其林公佈後人潮不斷，估計當日可售出3,000顆割包。

公館藍家割包獲得米其林後，門口人潮絡繹不絕。記者陳睿中／攝影
公館藍家割包獲得米其林後，門口人潮絡繹不絕。記者陳睿中／攝影
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開業近30年的藍家割包，販售有割包、肉粽、四神湯、麵線等庶民小吃，價位約落在50～70元。招牌的割包內餡可有肥、瘦、綜合等5種比例調整，配上店內調製的花生糖粉、香菜與酸菜，單個售價60元。由於食用便利、口味好，一直是公館商圈的人氣店家，在GOOGLE評論上有超過2,000則的評論，滿分5分中，也拿下4.0分的好成績。

肥胖的麵皮，配上肥肉、瘦肉、香菜、酸菜還有花生糖粉，就是一份經典的藍家割包。記者...
肥胖的麵皮，配上肥肉、瘦肉、香菜、酸菜還有花生糖粉，就是一份經典的藍家割包。記者陳睿中／攝影
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藍家割包老闆藍鳳榮表示，小吃都會有令人熟悉的味道，吃下去會有「就是這個味道！」的感覺。而藍家一直維持住割包的味道，東西又新鮮，因此會受到顧客的喜愛。自家割包又以「綜合口味」（半肥半瘦）最受歡迎，適合來台的外國顧客品嚐。藍鳳榮也開玩笑地說「除了穆斯林，世界各國的客人大概都來吃過！」

宵夜時段，仍然可見到門口長長的排隊人龍。記者陳睿中／攝影
宵夜時段，仍然可見到門口長長的排隊人龍。記者陳睿中／攝影
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隨著米其林必比登名單公佈，藍家全日生意沒停過。藍鳳榮表示，店內其實仍多是回流客居多，但也有不少民眾因米其林慕名而來。平常平日一天可售出2,000個割包，假日則能達到3,000個，而必比登公佈當日（4月3日，週三）估計就可售出達3,000個。一名現場女顧客透露，今日下午就訂了90顆割包當作公司下午茶，晚上又再帶國外歸台的朋友來吃。

藍家割包老闆藍鳳榮。記者陳睿中／攝影
藍家割包老闆藍鳳榮。記者陳睿中／攝影
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獲得米其林，藍鳳榮認為是一種肯定，相當開心，但仍會回到平常心繼續運作。而面對「獲得米其林後，是否會調漲價格？」的疑慮，藍鳳榮指出，去年5月曾因開發票而調漲5元，2017年也才與房東簽約，因此目前未有調漲價格的計畫。

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