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2019台北米其林

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全台第一家「米其林落榜小吃」　網友：炸豆腐像塑膠

2019-04-03 11:34聯合新聞網 記者陳睿中／台北報導

施老闆麻辣臭豆腐。圖／報系資料照
施老闆麻辣臭豆腐。圖／報系資料照
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2019台北米其林指南於4月3日公佈第二波名單。此次重點為「夜市小吃」，共計有24間名店上榜，總數較去年10間新增14間。其中包括陳董藥燉排骨、駱記小炒等店家均順利蟬聯。但是饒河夜市中的「施老闆麻辣臭豆腐」，成為本名單唯一落選者，也成為2019第一間落榜米其林指南的店家。

新公佈的必比登推介夜市小吃中，包括公館夜市、延三夜市、華西街夜市均是首次入榜，商圈內的雄記蔥抓餅、藍家割包、高麗菜飯原汁排骨湯、大橋頭老牌筒仔米糕、施家鮮肉湯圓以及小王清湯瓜仔肉，都是首次入圍。其他如通化夜市內的御品元冰火湯圓、南機場夜市的松青潤餅，也都第一次登上米其林。

而唯一落榜的「施老闆麻辣臭豆腐」，位於饒河夜市內。去年米其林評論為「捧場者眾，麻辣臭豆腐湯加嫩滑鴨血是必點之選，配以醃白菜的炸臭豆腐也叫人欲罷不能」。儘管2018年入選必比登推薦，但施老闆麻辣臭豆腐在google評論為2.4分，有人認為「臭豆腐不夠臭，辣菜很辣可是有點太油」、「炸豆腐是我吃過最難吃的，外層好像塑膠的，咬下去又有股酸味」，直呼「不懂米其林是怎麼來的！」 但也有人給予「覺得麻辣鴨血很好吃」等好評。

今年必比登夜市小吃推薦名單共有9間店順利蟬聯，包括阿男麻油雞、臭老闆現蒸臭豆腐、劉芋仔、豬肝榮仔、陳董藥燉排骨、福州世祖胡椒餅、海友十全排骨、梁記滷味與駱記小炒等店家。今年必比登推介名單，共計將有34間餐廳、24間夜市小吃，目前尚有22間餐廳名單尚未公佈，預計將於4月10日正式宣佈。

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