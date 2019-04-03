快訊／米其林必比登「夜市小吃」名單 24家上榜

2019-04-03 10:05 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 陳睿中 ／台北報導



福州世祖胡椒餅。圖／報系資料照 分享 facebook

暨《臺北米其林指南2019》公布新上榜必比登推介12家餐館名單之後(共收錄34家必比登推介餐廳)，米其林再公布本屆指南「必比登推介」名單中的24家夜市街頭小吃，其中有15家是首度上榜。總計有58個「必比登推介」店家收錄在本屆指南中。

「必比登推介」是米其林評審員評估店家供應的料理具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過1,300元新台幣（約37歐元）。

2019年必比登推介夜市街頭小吃類名單如下（『N』表示首度獲選於指南中）：

南機場夜市

阿男麻油雞

：提供四季合宜的養生麻油雞，現場可以添湯。雞腿七點多便售罄，得早點抵達以免撲空。

臭老闆 現蒸臭豆腐

：口感細緻、吸飽湯汁的現蒸純素豆腐，配上香菇和九層塔，香氣格外撲鼻。

松青潤餅（N）

：潤餅卷裡填滿10種不同的餡料，每一口都扎實豐富，口感層次交疊。

無名推車燒餅（N）

：靠近夜市的盡頭，總是有顧客大排長龍，推薦甜酥餅和長燒餅。

寧夏夜市

方家雞肉飯（N）

：雞肉飯的香味讓人無法抗拒，加上淋醬的魯豆腐口感綿密無比。

劉芋仔

：「香酥芋丸」外殼香脆，裹著綿細芋蓉，而「蛋黃芋餅」裡包裹豬肉鬆，滋味更加濃郁。

豬肝榮仔

：豬肝湯的湯汁鮮甜、豬肝爽脆，另外也別錯過淋上甜辣醬的肉粽。

饒河夜市

阿國滷味（N）

：有多款滷味，推薦鴨翅、脆腸、甜玉米筍。

紅燒牛肉麵牛雜湯（N）

：這家小吃攤沒有招牌，只能認明推車上的卡通牛頭圖案。牛雜湯和乾拌麵的好滋味都令人無法忘懷。

陳董藥燉排骨

：用中藥燉煮的招牌藥燉排骨香氣濃郁、味道鮮美，喝來瞬間暖心暖胃。

福州世祖胡椒餅

：新鮮製作的胡椒餅餅皮香脆，一口咬下滿是豬肉餡汁和胡椒的滋味，極受歡迎、要排隊才買得到。

士林夜市

鍾家原上海生煎包（N）

：生煎包底部煎得酥脆但上皮鬆軟，有鮮肉包和高麗菜包兩種口味。

好朋友涼麵（N）

：沾附香醇芝麻醬的麵條散發出淡淡的檸檬清香，再來碗味噌湯加蛋最對味。

海友十全排骨

：店家40多年來都以獨門秘方燉煮健康美味的藥燉排骨湯，使用的藥材多達15種以上。

通化夜市梁記滷味。記者陳睿中／攝影 分享 facebook

臨江街夜市

梁記滷味

：販售20多種滷味，如豆乾、雞內臟、海帶、鴨翅，門庭若市。

駱記小炒

：位置隱匿，但值得前來尋味，品項不多，炒羊肉、炒牛肉、炒蛤仔是招牌。

天香臭豆腐（N）

：炸到金黃酥脆的豆腐汁多味美，豆香滿溢，與爽脆解膩的泡菜是絕配。

御品元冰火湯圓（N）

：熱呼呼的芝麻湯圓或花生湯圓舖放在剉冰上，再淋上桂花蜜，冰火交融的滋味，口感極佳。

公館夜市（N）

雄記蔥抓餅（N）

：抓餅的外皮酥脆、內裡軟嫩，搭配蜂蜜芥末、九層塔，香味四溢。

藍家割包（N）

：割包裡包覆滿滿的花生粉、香菜、酸菜、滷豬肉，吃起來有多層次的口感風味。

延三夜市（N）

高麗菜飯 原汁排骨湯（N）

：高麗菜飯和原汁排骨湯的口味簡單，但卻令人唇齒留香，回味無窮。

大橋頭老牌筒仔米糕（N）

：米糕的糯米軟嫩而不爛、有嚼勁，可選擇肥豬肉或瘦豬肉口味，再淋上店家的自製醬汁。

施家鮮肉湯圓（N）

：湯圓外皮Q彈、肉餡飽滿，自1960年代以來就深受當地人的歡迎。

華西街夜市（N）

小王清湯瓜仔肉（N）

：除了品嘗清湯瓜仔肉之外，也推薦號稱「黑金」的魯肉飯。

《臺北米其林指南2019》總共收錄58家必比登推介店家。完整的必比登推介名單和獲選的星級餐廳將在4月10日正式公布。