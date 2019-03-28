台北米其林必比登 台菜大爆發！

2019-03-28 00:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／台北報導



即將於4月10日公布的2019《台北米其林指南》，昨日率先公布必比登推介美食名單當中的「新入榜店家」。今年共有34間入圍，較去年的36間減少2間，其中，阿城鵝肉、都一處等12間餐廳均為新入榜。

「阿國切仔麵」招牌菜「切仔麵」。 本報資料照片 分享 facebook

米其林指南針對美食共區分成「星級美食、米其林餐盤、必比登推介」等級別。必比登推介代表具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的3道料理在價位上必須不超過1,300元。

雖然本次尚未公布完整的必比登名單，但是官方資料顯示，相較於2018年榜單，今年除減少2間之外，共有22間餐廳順利蟬聯、14間落榜，而有12間新進榜，其中10間更是首度獲選於指南之中。12間新成員包括阿城鵝肉、阿國切仔麵、四川吳抄手、都一處、人和園、賣麵炎仔、女娘的店、榮榮園、番紅花印度美饌、欣葉小聚今品、天下三絕與義興樓。其中，四川吳抄手與番紅花過去曾入選餐盤，本次則入圍必比登名單。

「青龍皮皮挫」是欣葉小聚今品的招牌菜之一。 圖／欣葉提供 分享 facebook

從新入榜的12間店家來看，阿城鵝肉、阿國切仔麵、賣麵炎仔與女娘的店等7間店，都具有濃厚的台菜背景，其他則有北平、川、滇、江浙等傳統中式菜系，或是印度等異國風格。例如位於大同區的賣麵炎仔，已經有80餘年歷史，乃是大稻埕的排隊老店，紅燒肉、內臟、雞肉都是不少在地人的心頭好；而天下三絕則是以招牌牛肉麵聞名，讓上屆已有8間牛肉麵入圍的必比登清單，再添一間牛肉麵名店。

美食家胡天蘭自認並非是米其林的追隨者，她聽聞本次必比登12間新店名單後，第一反應就是「比去年一星還好！」例如新入榜的「人和園」以手工菜為主，服務、衛生、作工都有一定水準。但去年有獲得一星的餐廳，烤鴨所使用的餅皮卻是從外面批發來的，所以吃起來都是冷的。她認為，當初米其林到香港時，功課可能做不足，所以有很多消費者反應的聲音，後來也有修改。雖然今年必比登感覺比去年用心一點，但米其林對於台灣飲食仍欠缺了解，不一定能令人信服。

美食家王瑞瑤認為，去年首屆米其林名單被批評不夠接地氣，而今年必比登新店名單就有「台菜大爆發」、「接地氣」的兩個特色。多間入選的台菜餐廳中，有新派的「欣葉小聚」，也有傳統的「切仔麵」，甚至找到老店「賣麵炎仔」，展現出庶民文化的一環。

榮榮園供應白斬土雞等中式料理。 本報資料照片 分享 facebook

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」