最新！米其林「必比登名單」出爐 12間名店新上榜 [互動地圖]
即將於4月10日正式公佈的2019《台北米其林指南》，已於3月27日率先公佈必比登推介美食名單當中的「新入榜店家名單」。今年共有34間入圍，較去年的36間減少2間。其中包括阿城鵝肉、都一處等12間餐廳均為新入榜。
相較於2018年榜單，今年除了減少2間之外，共有22間餐廳順利蟬聯，而有12間新進榜，其中10間更是首度獲選於指南之中。新進榜店家包括阿城鵝肉、阿國切仔麵、四川吳抄手、都一處、人和園、賣麵炎仔、女娘的店、榮榮園、番紅花、欣葉小聚今品、天下三絕與義興樓。其中四川吳抄手與番紅花過去曾入選餐盤，本次則入圍必比登名單。台灣米其林施淑芬指出，米其林指南的相關內容均是由法國主導，由於2018年是第一屆，所以公佈完整名單，今年就僅公佈新入榜名單。詳細的完整名單，則需至4月10日正式公佈
2019台北米其林指南即將於4月10日正式公佈。針對美食共區分成「星級美食、米其林餐盤與必比登推介」等級別。必比登推介代表具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過1,300元新台幣。隨著必比登公佈的新入榜名單，勢必也掀起2019台北米其林指南的討論熱潮。
2019年新上榜必比登名單：
阿城鵝肉（首度獲選）
中山區的台菜餐廳，是源自土城總店於2010開業的分店。打響名號的鵝肉來自雲林縣，有白切和煙燻兩種口味，而煙燻口味是招牌。
地址：台北市中山區吉林路105號
電話：02-25415238
阿國切仔麵（首度獲選）
大同區的麵店，位於寧夏市場旁，店名取自傳統主食「切仔麵」－油麵配上豆芽菜和自製的油蔥酥，湯頭則是每天用豬骨熬煮數小時的清湯，美味可口。
地址：台北市大同區民生西路81號
電話：02-25578705
四川吳抄手
大安區的川菜館，60多年前以一家小麵館起家，店名取得一目了然。招牌的紅油豬肉水餃用的是豬後腿肉，包在特製的餃子皮裡。菜單每季都會有變化。
地址：台北市大安區忠孝東路4段250-3號
電話：02-27721707
都一處（首度獲選）
信義區的北平菜館，擁有60多年的歷史，菜色豐富多元，皆傳授自店老闆的曾叔，他曾是清朝慈禧太后的御廚。酥脆多汁的「炸丸子」採用豬後腿肉切塊製成，來店必嚐。
地址：台北市信義區仁愛路四段506號
人和園（首度獲選）
中山區的滇菜館，自1956年以來一直供應正統的雲南美食，有些菜餚在準備上還頗為繁瑣，煞費工夫。最令人驚豔的料理是「豇豆釀百花」，用豇豆包裹碎蝦仁，創造出有趣的食材對比和多層次的味覺享受。
地址：台北市中山區錦州街16號
電話：02-27206417
賣麵炎仔（首度獲選）
大同區的麵攤，位在一棟舊式公寓的一樓，已有80多年的歷史。總是有顧客前來排隊買他們的油麵或米粉，可選擇用豬骨熬成的湯麵配上美味的內臟和雞肉，也可以選擇用甜醬調味的乾麵。
地址：台北市大同區安西街106號
電話：02-25577087
女娘的店（首度獲選）
士林區的台菜餐廳，裝潢採1950年代的農舍風格，並以店老闆故鄉的紀念品做裝飾，烘托店裡的經典家常菜。招牌菜「古早味烘肉」選用當天現宰的黑豬肉，肉質綿密，入口即化。
地址：台北市士林區天母東路97號
電話：02-28741981
榮榮園（首度獲選）
大安區的江浙菜館，主廚在店裡已掌廚30年，每道菜皆維持1965年開店以來的製作方式。必嚐的美食「烤排骨」是以洋蔥湯慢火燉煮6小時，直到骨肉自動分離，用「光餅」夾著吃，滋味一絕。
地址：台北市大安區信義路四段25號
電話：02-27038822
番紅花
士林區的印度餐館，店面和牆柱以白色的灰泥粉飾，質樸高雅；落地窗的設計則是引入充足的自然採光。招牌菜是「喀拉拉雞肉咖哩（murgh Kerala）」和「芫荽雞肉咖哩（murgh kothmeri）」，店內甚至還有廚師在角落製作印度烤餅（naan）供顧客點選享用。
地址：台北市士林區天母東路38之6號
電話：02-28714842
欣葉小聚今品（首度獲選）
南港區的台菜餐廳，是老字號「欣葉台菜」的姊妹店，菜色是台式合菜，且標榜低油、低鹽，充分迎合小團體和家庭聚會。招牌菜如「青龍皮皮挫」、「蛋煎干貝絲瓜」，都是其他店吃不到的原創料理。
地址：台北市南港區經貿二路166號1樓
電話：02-27851819
天下三絕（首度獲選）
大安區的麵館，有別於一般狹小的麵店，室內空間高貴典雅，料理口味亦是不凡－招牌菜「天下三絕牛肉麵」，使用牛尾、腱心肉、牛腱、牛筋四個不同部位，讓饕客一次飽嚐多種肉質風味。
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷3號
電話：02-27416299
義興樓（首度獲選）
文山區的台菜餐廳，創始於1938年，目前是由第四代傳承經營，始終堅持高品質又平價的古早味料理。招牌菜「金錢蝦餅」內裹鮮蝦餡料和豬後腿油，炸到金黃酥脆，每咬一口都爆漿，美味四溢。
地址：台北市文山區景文街121號
電話：02-29313966
《米其林指南臺北2019》總共收錄34家必比登推介餐廳。完整的必比登推介名單和獲選的星級餐廳將在4月10日正式公布。
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