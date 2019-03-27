最新！米其林「必比登名單」出爐 12間名店新上榜 [互動地圖]

2019-03-27 13:31 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 陳睿中 ／台北報導



2019米其林必比登新進名單。圖／udn走跳世界製表 分享 facebook

即將於4月10日正式公佈的2019《台北米其林指南》，已於3月27日率先公佈必比登推介美食名單當中的「新入榜店家名單」。今年共有34間入圍，較去年的36間減少2間。其中包括阿城鵝肉、都一處等12間餐廳均為新入榜。

相較於2018年榜單，今年除了減少2間之外，共有22間餐廳順利蟬聯，而有12間新進榜，其中10間更是首度獲選於指南之中。新進榜店家包括阿城鵝肉、阿國切仔麵、四川吳抄手、都一處、人和園、賣麵炎仔、女娘的店、榮榮園、番紅花、欣葉小聚今品、天下三絕與義興樓。其中四川吳抄手與番紅花過去曾入選餐盤，本次則入圍必比登名單。台灣米其林施淑芬指出，米其林指南的相關內容均是由法國主導，由於2018年是第一屆，所以公佈完整名單，今年就僅公佈新入榜名單。詳細的完整名單，則需至4月10日正式公佈

2019台北米其林指南即將於4月10日正式公佈。針對美食共區分成「星級美食、米其林餐盤與必比登推介」等級別。必比登推介代表具備「品質佳、價位親民」的象徵，獲選的標準是烹調手法簡易卻不失精巧，且所提供的三道料理在價位上必須不超過1,300元新台幣。隨著必比登公佈的新入榜名單，勢必也掀起2019台北米其林指南的討論熱潮。

《米其林指南臺北2019》總共收錄34家必比登推介餐廳。完整的必比登推介名單和獲選的星級餐廳將在4月10日正式公布。