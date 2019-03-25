台北米其林指南晚宴開賣了！每人1.8萬元 開放部分座位供一般民眾預約

2019-03-25 14:00 聯合新聞網 記者 聯合新聞網 記者 魏妤庭 ╱即時報導



《台北米其林指南》晚宴於3月25日開賣。圖／摘自米其林指南官網 分享 facebook 第二屆《台北米其林指南》即將在4月10日登場，與去年相同，頒獎典禮結束後，當天晚上按往例舉辦米其林晚宴，目前已在官網開放預約，並在3月25日中午開放部分座位，提供一般民眾預約，餐費每人600美金，大約是1.8萬新台幣。

《台北米其林指南》晚宴預計在4月10日晚間登場，今年同樣在台北文華東方酒店舉行，此次邀請5位本地與亞洲米其林星級餐廳主廚，以藝術作品為靈感，多手聯彈呈現其創作。

台北米其林指南一星Longtail主廚林明健。圖／摘自米其林指南官網 分享 facebook

此次主廚包含去年拿到台北米其林指南一星Longtail主廚林明健，今年在港澳米其林指南拿下米其林二星的柏屋主廚Atsushi Takahashi，去年得到台北米其林指南一星的雅閣主廚謝文，今年拿到港澳米其林指南二星御膳房主廚Fabrice Vulin，去年新加坡米其林指南二星Les Amis主廚Sebastien Lepinoy，一同攜手創作晚宴菜肴。

去年拿到台北米其林指南一星雅閣主廚謝文也是晚宴主廚之一。圖／台北文華東方酒店提供 分享 facebook

此次米其林晚宴預計在晚上7點開始，每人600美金，換算成台幣約1.8萬元。其中有部分座位開放給一般民眾預約，不過根據去年經驗，開賣後一兩天內就會賣完，若想要品嘗星級廚師料理，可要早點預訂。另米其林指南官網提到，座位由主辦單位決定，分為每桌10人，可在活動兩周前透過Email與主辦單位告知飲食限制。訂票確定後不能退票。