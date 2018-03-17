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政府提「強台八策略」抗陸 江啟臣批：傳統冷戰思維

2018-03-17 14:24聯合報 記者鄭媁╱即時報導

江啟臣。聯合報系資料照
江啟臣。聯合報系資料照
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回應中國大陸對台31項措施，行政院昨天由副院長施俊吉領軍召開記者會，提出「強台八策略」。國民黨立委江啟臣表示，蔡政府總算提出來對台31項政策的回應了，可惜的是，民進黨政府尚未務實、客觀面對中國經濟崛起的事實，似乎以為兩岸關係停留在中國改革開放初期，台商仍扮演中國經濟推手的美好年代。

江啟臣指出，蔡政府批評大陸都是舊政策，但是翻開「八大強台政策」也只是整理既有政策，是端不出新牛肉，還是無料可端？行政團隊很阿Q式的把「惠台」改成了「對台」，但仍掩飾不了對這些政策束手無策的態度。行政院主張要「嚴肅面對，務實因應」，雖然視其為國安威脅，損及主權與人民權益。但通盤否定其中的機會與收益，這是傳統的冷戰與典型「舊安全觀」的思維。

江啟臣強調，民進黨執政以來台灣經濟與競爭力的下滑，主因在於失去兩岸政治信任基礎、消極看待中國經濟崛起、抗拒與中國大陸經濟接軌所致。人才是會用腳選擇的，臺中一中校長日前表示「鎖國就會被割稻尾」，頂尖高中學生今年申請到大陸就讀大學人員倍增，現在已留不住學者，未來若連大學生都留不住，台灣競爭力在哪裡？

江啟臣認為，民間都懂的道理，民進黨政府何需把國人的共識作為抗拒與中國經濟對接的藉口，更何況堅持台灣政治民主與兩岸經濟互賴合作本來就不相互衝突，希望政府所謂的強台計畫，要擺脫與對岸意識對抗的心態，務實面對無法擺脫與中國大陸相處的事實，從活絡與擴大台灣與世界經濟基礎的基本面做出戰略觀與論述的結構性調整，才真正能為台灣民眾找到一條務實可行的「強台」之道。

江啟臣民進黨大陸惠台措施
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