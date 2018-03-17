行政院八大政策 孫大千：強台還是誤台？

2018-03-17 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



孫大千。聯合報系資料照／記者周志豪攝影 分享 facebook 針對中國大陸對台31項措施，行政院由副院長施俊吉以「壯大台灣 無畏挑戰」為題舉辦記者會，對外公開說明因應策略，提出八大強台策略；但台北市長擬參選人孫大千在臉書提出5項質疑，並表示行政院的「八大政策」到底是「強台」、或是「誤台」？在不久的將來，台灣的企業、人才和資金，會以實際行動來證明。

孫大千說，為何賴清德院長為什麼沒有親自主持？是因為他也看出來，這個計劃空洞無奇，避重就輕，舊酒新瓶嗎？

第二，請問此次的八大策略中，到底哪一些內容是屬於全新的作法與佈局？還是只不過急就章的，把各部會現有的計劃做一次總整理呢？

第三，政府要如何籌措經費來推動「八大強台策略」呢？是要追加預算？還是要動用預備金？甚至要編列特別預算呢？總不可能一毛錢都不用花，就可以完成這項包山包海的重大工作吧？

第四，政府是否要考慮進行一系列的鬆綁法規的修法，以及創新思維的立法呢？有哪些法案將會被列為優先法案呢？應該不會連一條法規都不需要調整，就可以推動這項影響未來的關鍵任務吧？

第五，如果政府連預算也沒有增加，修法也沒有規劃，那麼，為什麼民眾和企業要相信這一份「八大強台政策」是玩真的呢？搞不好，只不過是一份「大雜燴式」的「作文比賽」吧。

孫大千說，總而言之，中國大陸的「31項措施」究竟是「惠台」？還是「利中」？行政院的「八大政策」到底是「強台」？或是「誤台」？在不久的將來，台灣的企業、人才和資金，會以實際行動，證明給大家看