看惠台措施 王榮文：應鼓勵兩岸一起開發中華文化

2018-03-17 02:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



針對大陸31惠台措施，行政院昨舉行記者會提出四方向八策略因應，其中文教部分多為惠台措施前便已提出的措施。經營華山文創園區的遠流董事長王榮文指出，這些「因應」措施象徵政府對於大陸的邀請「不反對，也不鼓勵」，這種態度會讓文創人才「無所適從」。

文化部長鄭麗君指出，因應大陸惠台政策，文化部會持續壯大「台流」，包括以「獎補助／投融資」雙軌制加強發展影視產業，成立文策院健全文創生態體系等。這些多為政府規劃已久的政策，並非針對「惠台」打造的新政策。

王榮文指出，大陸惠台政策邀台灣文創人才赴陸一起開發中華文化，政府未推出新政策或新限制，代表「不反對」台灣文創人才赴陸，但也嗅不出「鼓勵」的意味。在當前的政治氛圍中，政府只要「不鼓勵」，文創人才便會擔心赴陸太積極「會被扣帽子」。

王榮文認為，中華文化是台灣的優勢，文創人才在大陸開發、發展中華文化，比「南進」或前進歐美更有影響力。他指出，政府如果願意鼓勵台灣優秀的文創人才赴陸，以全世界為市場，跟大陸一起開發中華文化，必能打破台灣文化市場的困境。

針對留才攬才，教育部和科技部提出的因應措施包括擴大彈性薪資方案、提高學研人才薪資差距，提高研究計畫主持人經費等。