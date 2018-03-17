「強台」對策抗惠台 成效待觀察

行政院昨天由副院長施俊吉（中）主持記者會，針對大陸31項對台措施可能產生的影響，提出因應措施。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

行政部會對大陸「對台卅一項措施」提出因應對策，衛福部表示將持續改善台灣醫師的醫療狀況；文化部表示會持續壯大「台流」；經濟部工業局提出「強化新創」及「員工獎酬」十三項工具；智慧局則研擬修訂「營業秘密法」。不過多項措施都被指是之前相關部會已經或正在推動的政策，能發揮多少功效仍待觀察。

大陸對台灣醫療從業人員釋出利多，衛生福利部長陳時中表示，未來將會持續改善台灣醫師的醫療狀況，包含重症人力的協調、支付標準、醫療法修法要求醫療機構每年應提撥醫院所有盈餘的百分之五改善醫事人員的薪資與福利，並努力讓醫師納入勞基法準時於明年上路。衛福部醫事司長石崇良表示，醫療法修訂已在立院逐條審查完畢，目前正在等待二、三讀。

文教方面，文化部長鄭麗君表示將以「獎補助／投融資」雙軌制加強發展影視產業，成立文策院健全文創生態體系等；但業者質疑這些多為政府規畫已久的政策。

遠流董董事長王榮文指出，大陸邀台灣文創人才赴陸一起開發中華文化，政府未推出新政策或新限制，代表「不反對，也不鼓勵」，但在當前政治氛圍中，只要「不鼓勵」，文創人才便會擔心赴陸太積極「會被扣帽子」，政府這種態度會讓文創人才「無所適從」。

教育部和科技部提出的因應措施包括擴大彈性薪資方案、提高學研人才薪資差距，提高研究計畫主持人經費等。政大法律系副教授劉宏恩表示，年輕學者赴陸發展的原因在於台灣「職缺太少」，目前政府祭出的留才方式，都是針對已拿到教職的人，對於年輕學者「缺乏吸引力。」

經濟部工業局提出的工具，包括天使投資人租稅優惠、員工獎酬股票計價等，都是已三讀或是正在修法中的產創條例內容。擴大股市動能方面，政院祭出上市審查期間將縮短為六周，但證券商指出，審查期過去就是從六周改到八周，現在只是「改回來」；比較「創新」的是增列大型無獲利公司上市條件，但預料符合條件應是零星個案。