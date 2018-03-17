政院端強台8策略 應戰陸對台31措施

2018-03-17 00:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



行政院副院長施俊吉（右四）昨天召開記者會，針對大陸對台措施提出因應措施。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

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中國大陸國台辦二月廿八日公布「卅一條惠台措施」，行政院昨天定調「名為惠台，實則利中」，應正名為「對台卅一項措施」；同時公布「壯大台灣、無畏挑戰」因應對策，從四大方向，推動八大強台策略；陸委會將成立長期性專案小組，對中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會說明。

行政院並向對岸喊話：兩岸交流及合作，應立基於對等互惠，兩岸事務均應循雙方協商程序。政院要求中國大陸應對我國赴中之企業與個人，保障其投資權益，生命財產安全及人身自由，同時也提醒國人，旅居在外，要注意各該國在政治制度、社會環境中，所具有的不確定性及風險。

據了解，為擬定因應策略，行政院長賴清德至少兩度召集會議，聽取十六個部會報告，直到昨天上午才親自定稿，文中提及對岸多使用「中國大陸」，而非賴揆慣用的「中國」；中午則由副院長施俊吉舉行記者會，對外宣布。

行政院解析大陸對台卅一項措施，目的是從台灣引進技術、資本及人才，協助中國大陸解決其經濟發展所遭遇的困難；其中屬既有措施（舊措施）有十四項，擴張性措施有十項，新增措施七項，共可歸納為七類；對涉及我國公權力之運作，可能影響國家安全及傷害人民基本權益的措施，政府將維持禁止，防止可能的負面衝擊及風險；屬於正常交流者，不會改變。

行政院強調，政府將從優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場、強化文化影視產業等四大方向，推動提升學研人才獎勵、強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密、強化產業創新升級、擴大股市動能及國際能見度、加強發展影視產業等八大強台策略。