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力抗惠台 政院提「強台八策略」

2018-03-17 00:40經濟日報 記者江睿智／台北報導

行政院昨由副院長施俊吉（左二）領軍說明大陸對台31項措施的影響，及因應策略，出席...
行政院昨由副院長施俊吉（左二）領軍說明大陸對台31項措施的影響，及因應策略，出席者包括教育部長潘文忠（左一）、行政院發言人徐國勇（右二）、文化部長鄭麗君（右一）。 記者林俊良／攝影
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回應中國大陸對台31項措施，行政院昨（16）日由副院長施俊吉領軍召開記者會，提出「強台八策略」。在擴大股市動能方面，我上市審查期間將縮短為六周，積極輔導台灣上市公司之海外子公司回台掛牌，並推動30家公司納入MSCI成分股。

施俊吉表示，對大陸對台31項措施，政府審慎嚴肅面對，不畏挑戰，台灣不只面對大陸競爭，還有來自全球各國，因此政院提出優化就學就業、強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場、強化文化影視產業等四大方向，並進一步擬定八大策略。

經濟日報提供
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鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）36天通過A股上市審查，在八大策略中，關於擴大股市動能及國際能見度，也提升上市審查效率，施俊吉指出，審查期間由八周縮短為六周，並提前派員訪查，確保上市公司品質。

施俊吉說，將推動多元上市，增列大型無獲利公司上市條件，成立專責服務窗口輔導上市櫃。積極輔導台灣上市公司海外子公司回台掛牌，擴大資本市場規模。推動30家公司納入MSCI成分股，吸引國際資金來台。

他強調，上述措施無須修法，只要上市櫃買中心董事會同意，即刻可以上路。

在強化員工獎酬工具方面，政院將研修《產業創新條例》，讓員工獎酬股票可選擇用「取得時」或「轉讓時」較低市價課稅；研修《公司法》，將員工獎酬工具，包括庫藏股、新股、認股權憑證發放對象，擴及控制公司及從屬公司員工。

施俊吉進一步指出，企業為留才所需提供員工獎酬工具，如庫藏股年限、課稅價格選擇權等規定，在不違反國際會計準則（IFRS）下，將盡量放寬。此舉涉及修法，須爭取立法院支持。

在強化新創發展動能方面，國發基金匡列新台幣1,000億元產業創新轉型基金、提出多元上市櫃條件，協助尚未獲利的新創事業進入資本市場。

政院提出八大強台策略，包括：提升學研人才獎勵、強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密、強化產業創新升級、擴大股市動能及國際能見度、及加強發展影視產業等。

施俊吉上市公司資本市場
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