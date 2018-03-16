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惠台31條 淡大陸研所助理教授黃兆年：價值競爭

2018-03-16 22:23聯合報 記者林宸誼╱即時報導

中共國台辦日前宣布惠台31項措施，淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年，在該校國際評論專欄發表文章指出，面對來自對岸的價值競爭，台灣不應只是樹立管制或提高誘因來留住技術及人才，同等重要的是思考如何突顯兩岸之間的價值差異來留住人心。

黃兆年在評論中指出，惠台31項措施其中12項，涉及「加快給予台資企業與大陸企業同等待遇」，另外19項則涉及「逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等待遇」，內容涵蓋金融、醫療、教育、出版、影視、農業、民間社團等多個領域，企圖藉此吸引台灣企業及人才前往大陸發展。

首先，31項惠台措施反映大陸對台統戰的策略延續與調整。儘管從大方向上看，「以經促統」作為統戰兩面手法之一仍維持不變，但細部操作的對象及層次則發生轉變。從過去開放陸客來台、ECFA簽訂、一直到服貿協議的推動，大陸對台經濟收編皆以特定政黨、產業、企業為主要對象，體現在集體或團體的層次上。

然而中共在去年「十九大」宣示對台「分享大陸發展機遇」、「提供與大陸同胞同等待遇」，及至此次推出31項惠台措施，不僅延續對台灣企業的收編，更展現對台灣各領域人才直接吸納的意圖，等於把經濟統戰進一步落實到個體的層次上。

策略延續與調整，一方面是對台灣政府試圖以「新南向政策」分散台商對中國投資依賴的反制，另方面則是因應台灣民眾對於長期由特定政商團體獨攬的兩岸經濟紅利普遍無感、甚至反感的對策。

其次，31項惠台措施究竟是對台灣的利益分享，還是以大陸為中心的資源吸納？值得進一步商榷。從個體角度看，選擇前往中國發展的企業或個人，當然可能得到好處，但從總體角度看，大陸從中攫取的潛在利益，恐怕比台灣還要多。

根據該措施，台灣企業被賦予參與「中國製造2025」行動計畫的機會。該計畫是大陸邁向「製造強國」的第一個10年行動綱領，目標是將大陸經濟在各重點領域轉型為具創新能力、品牌質量、上下游垂直整合、並體現自主性的產業結構。台灣企業的參與，對於該計畫資金、技術與人才的取得恰有幫助。

具體來說，台灣政府應致力於提醒台商及民眾有關大陸所謂「同等待遇」的雙面性，指出在對岸所提供的各產業領域的機會之中，因兩岸價值及制度差異而潛藏著的諸多風險。

例如金融／徵信隱私被監控、優勢技術被竊取、圖書出版／學術發表被審查乃至下架、影視人才及作品被封殺等，如能有效強化對兩岸價值差異的認識，進而鞏固對台灣自由、民主價值的認同，應有助於讓更多創新企業及年輕人願意留在台灣一起打拚。

淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年。圖／擷自淡江大學國際研究學院
淡江大學中國大陸研究所助理教授黃兆年。圖／擷自淡江大學國際研究學院
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淡江大學國際研究學院國際評論截圖。
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