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防陸挖角科技人才 行政院擬放寬員工獎酬股票課稅

2018-03-16 21:38經濟日報 記者蘇秀慧╱即時報導

防大陸挖角我高科技人才，行政院決定再修改「產業創新條例」，將員工獎酬股票在取得當...
防大陸挖角我高科技人才，行政院決定再修改「產業創新條例」，將員工獎酬股票在取得當年度依時價計算500萬元限額內，放寬為可選擇「取得時市價」或「轉讓時市價」孰低課稅。記者林俊良／攝影
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防大陸挖角我高科技人才，行政院決定再修改「產業創新條例」，將員工獎酬股票在取得當年度依時價計算500萬元限額內，放寬為可選擇「取得時市價」或「轉讓時市價」孰低課稅。

同時，員工持股必須持續服務二年以上，才可以出售，以達到留才目的。所謂持續服務二年，是指同一公司或同一企業集團。

為了加速「產業創新條例」修法，經濟部長沈榮津16日已和民進黨立法院黨團經濟政策小組開會，決定由民進黨團提出修正草案，並已列為本會期最優先法案。

因應大陸對台31項措施，行政院16日提出強化員工獎酬工具五項措施，以因應企業留才所需，放寬員工獎酬股票轉讓時的價格計算方式，屬新措施。

另外，還有一項新措施是：企業為留才所需，提供員工獎酬的工具，如庫藏股年限、課稅價格選擇權等規定，在不違反國際會計準則（IFRS）下，將盡量放寬。

有關員工獎酬股票課稅，去年11月產創條例修正以前規定，每人每年500萬元限額內，「可選擇延緩五年課稅」。主要是避免若要繳稅可能被迫賣股籌錢，因此可以選擇緩課五年。

去年11月產創條例修正後，將「可選擇延緩五年課稅」改為「可選擇在實際轉讓時，依轉讓價格課稅」。是考量生技、科技股多年後獲利才爆發，緩課五年時間太短，得選擇在實際轉讓時再課稅。

未料如此一來，一旦股價飆漲，高科技員工必須承擔被課重稅的高風險，失去長期持有意願，留才意願仍不足。

在半導體產業協會向總統蔡英文建言後，府院決定再次修改產創條例，祭出更強力的留才策略。

經濟部官員解釋，員工獎酬股票改採可選擇「取得時市價」或「轉讓時市價」孰低課稅後，員工不論五年或十年後再出售，不必擔心稅負太重而不願長期持有。

至於員工持股必須持續服務二年以上，才可以出售。據了解，是財政部的建議，希望達到留才目的。

此外，對於員工獎酬股票課稅，國票金控董事長魏啟林建議，員工分紅配股一定張數以下改回採取面額課稅；財政部官員強調，與國際接軌，2006年修改商業會計法後，就不按面額課稅，不可能違背國際會計準則。　

經濟部民進黨國票金控
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