劉憶如：政院對策空泛 「先把台灣人的小孩找回來」

2018-03-16 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



行政院今日針對中共對台31項策略提出八大因應對策，前財政部長、香港北威集團董事長總經理劉憶如表示，我國政府提出的對策太空泛，她建議政府先從搶求人才著手，「先把台灣人的小孩找回來」。聯合報系資料照 分享 facebook

行政院今日針對中共對台31項策略提出八大因應對策，前財政部長、香港北威集團董事長總經理劉憶如表示，我國政府提出的對策太空泛，她建議政府先從搶求人才著手，「先把台灣人的小孩找回來」，考慮留住僑生與拉攏海外僑胞第二代，留住台灣的競爭力。

香港北威國際集團昨天舉行春季論壇，找來元大寶華綜合經濟研究院院長梁國源、台新投顧總經理李鎮宇與財信傳媒集團董事長謝金河等財經專家座談，以「利率雙漲的2018為題」討論美國量化寬鬆退場下，對台灣利率物價的影響及今年升息與通膨的機率。

先前中共對台提出31項策略，產學界都憂心將對我國人才產生磁吸效應，行政院今早緊急開記者會說明八大因應對策。劉憶如曾任國發會主委，她今天在北威論壇活動中表示，台灣僑胞旅居歐美等地，第二代孩子雖不在台灣出生，但他們懂外文、透過父母了解台灣文化，政府積極招攬僑生來台念書，「念完以後又把人家趕回去」，連在台灣申請身份證都會被刁難，至少要連續住一年以上才能核發。

她指出，這些都和留才、攬才政策相反，鬆綁這些法規不會增加支出，建議政府可以思考如何搶救人才。

財信傳媒集團董事長謝金河也表示，近年來大陸對台灣人才、產業磁吸政策從來沒有少過，年輕人如今還在計較一例一休，若喜歡安逸過生活，恐怕會沒有明天。

不過謝金河也說，台灣市場其實沒有特別差，去年每股稅後純益（EPS）超過10元以上的公司家數突破百家，有許多隱形冠軍企業，市值在今年站穩千億台幣的台股新貴族，一是上銀，市值到1086億，超越宏碁，光寶，仁寶；另外有日本Sumco加持的台勝科市值也達1063億元寫下今年的傳奇。有的公司市值飛天，有的向下沈淪，這其中積極進取的老闆，可以給他們多一些掌聲，我們不必妄自菲薄。