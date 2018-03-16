兩岸有無協商？林正義：很多都是透過「空中的溝通」

2018-03-16 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



針對大陸31項對台措施，行政院副院長施俊吉（左三）今天提出政院因應對策，一同出席記者會的包括經濟部次長龔明鑫（左起）、教育部長潘文忠、行政院發言人徐國勇、文化部長鄭麗君、陸委會副主委林正義。記者林俊良／攝影 分享 facebook

中國大陸國台辦2月28日公布「31條惠台措施」，行政院副院長施俊吉今天中午公布行政院的因應對策。媒體詢問，兩岸是否曾針對這31項措施進行協商？有無溝通管道？陸委會副主委林正義回答表示，我方對大陸從來沒有放棄單邊的溝通機制。但他也坦言，與中國大陸的溝通，很多都是透過「空中的溝通」，「甚至今天在這裡開記者會，也是讓北京知道，我們政府對這個議題的相關回應」。

行政院今天中午公布「大陸對台31項措施」的因應對策，強調兩岸交流及合作，應立基於對等互惠，兩岸事務均應循雙方協商程序，方能確實保障兩岸人民權益；陸委會將成立長期性專案小組，對中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會說明。

媒體好奇，在大陸國台辦2月28日公布對台措施之後 ，兩岸是否曾針對這31項措施，進行官方或非官方協商？有無溝通管道？

出席記者會的林正義表示，從2016年520蔡英文總統就任第一天開始，我方不想讓兩岸關係有不穩定或不確定性，對大陸從來沒有放棄單邊的溝通機制。

林正義說，大陸提出31項措施之後，他們最關心台灣的反應，分別透過大陸、海外，甚至到台灣內部，想要了解台灣對31項措施的回應。

政府有無危機感？林正義強調，政府絕對有能力因應，而且是非常謹慎的，「在我的認知裡，政府從來沒有像這次，針對中國大陸對我們的措施，有這麼多跨部會、不斷且持續地進行溝通」，最重要的是，陸委會不僅要建立定期追蹤的機制，更要檢驗為什麼有這麼多台商在中國大陸遭受到不愉快的、失敗的例子，為什麼有這麼多人員到中國大陸產生人身自由堪憂的問題，甚至也討論31項措施裡，有沒有中國大陸資金進到台灣要進行銀行聯貸？因為包括2014、2016年都有失敗的例子。

最後，林正義坦言，與中國大陸的溝通，很多都是透過「空中的溝通」，「甚至今天在這裡開記者會，也是讓北京知道，我們政府對這個議題的相關回應」。