影／反制對岸31措施 政院提八大強台策略

2018-03-16 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王彥鈞 ╱即時報導



為了因應大陸的對台31項策略，行政院今天中午召開因應對策記者會，行政院副院長施俊吉表示，政府提出壯大台灣之四大方向及八大策略，並且強調，大陸真正目的是想利用台灣，名為惠台，實則利用，政府所推動八大強台策略，將打造台灣成為吸引全球頂尖人才的基地。

行政院長賴清德說：「檢視中國的31項措施，用對台比較平實，台灣也要避免中國玩文字遊戲。」

●政院提八大強台策略反制對岸 施俊吉：「大陸是利用台灣」

行政院副院長施俊吉說：「它的目的是想要從台灣引進技術、資本跟人才，協助中國大陸解決它經濟發展所遭遇的困難。」

政院祭出四方向、八策略強化留才攬才，四方向是：

一、優化就學就業強化留才攬才

二、維持台灣在全球供應鏈的優勢

三、深化資本市場

四、強化文化影視產業

八大策略則包括提升學研人才獎勵（擴大延聘博士後人力）、強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密、強化產業創新升級、擴大股市動能國際能見度、加強發展影視產業（國發基金匡列60億元投資）。

●是否延續禁止大學專任教授以專案方式赴陸任教？

教育部長潘文忠說：「其實這個行之有年，並沒有辦法來開放，在台灣就是一個專任的教師，不應該以這樣一個方式，赴中國大陸應聘專職等的角色。」

●政院高喊要國人團結 藍綠立委怎麼看？「擺脫口號」更實際

國民黨立委曾銘宗說：「即使中國大陸有政治的考慮，但我們必須很嚴肅的去面對它，每一項檢討之後，找出相關的因應措施，不可以只有存在口頭上的呼籲。」

民進黨立委葉宜津說：「中國幾乎沒有甚麼事情是沒有政治目的的，包括特別是對台的政策，你想要去中國發展的人，要特別特別的去評估，做風險的評估，這是政府的責任沒錯，但除了這個以外，希望在積極面，創造營造出台灣美好的就業或人才發展的環境。」