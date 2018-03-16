親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
世代對立尋出路
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

Vicky兩點聲明打臉秀琴 認了投資20萬血本無歸

刷牙3重點沒做到 醫師：有刷等於沒刷

【重磅快評】阿Q可無畏挑戰 但有真本事才能壯大台灣

2018-03-16 16:30聯合報 主筆室

針對大陸對台31項措施，行政院今天「壯大台灣 無畏挑戰」為題舉辦記者會，對外公開...
針對大陸對台31項措施，行政院今天「壯大台灣 無畏挑戰」為題舉辦記者會，對外公開說明因應策略。記者林俊良／攝影
分享

在蔡政府眼裡，大陸近期惠台措施，大概堪稱是中國大陸發動的「新228事變」，並藉機提出「併吞台灣」31項措施。因此，蔡政府全面動員，積極應戰。

教育部、衛福部首先出陣，大聲警告，公私立大學教授和具公職身分醫師赴大陸任職，可能違法。嚴厲恫嚇，頗見山雨欲來之勢。

接著，賴清德下令禁用「惠台」措辭，改稱「對台」措施。原來，「務實的台獨工作者」也身懷阿Ｑ絕招；力抗中國大陸，技高一籌。

再經過半個月皓首窮經，行政院最偉大的發現，就是揭露了大陸對台31項措施，其實有14項是舊措施，10項是擴張性措施，只有7項是新措施。

於是，行政院整備多時，終於勇敢正面對戰。行政院以「八大強台策略」，力抗中國大陸的磁吸；陸委會並將成立長期性專案小組，持續追蹤與研析，定期向社會說明。行政院副院長施俊吉更喊出最動人的口號：「壯大台灣，無畏挑戰」！

其實大陸惠台31項措施，沒有「陰謀」，就是不折不扣的「陽謀」。中台辦強調，台灣問題的解決，是兩岸綜合實力較量的過程；習近平更擺明就是要用大陸實力來吸納台灣，從人才到資金，以倍數待遇與廣大市場，提供更好的出路與機會。

台灣教授慨嘆薪資低廉還年金被砍，每年量產的七百名流浪博士高歌「出無車、食無魚、無以為家」，他們看著江浙滬20所大學齊聚招聘150名台灣博士的陣仗，能不怦然心動？而郭台銘ＦＩＩ神速通關禮遇掛牌，又提供了什麼啟示？

賴揆說得客氣了！按照他對大陸「惠台」的認識，只禁用「惠台」而改稱「對台」，是萬萬不足以形容其政策本質的，乾脆直接正名為「併台」措施吧！

不過，那又如何！玫瑰不會因為換個名字，就不再散發芳香，更不會因此就立馬變得刺鼻難聞。

身擁阿Ｑ絕招，可以「無畏挑戰」，但關鍵還在如何真實的「壯大台灣」。可是，只看央行新總裁楊金龍可以為服務政治而不惜犧牲五百億改版新台幣，這個政府，迄今除了「轉型」正確，還有多少強台策略可以「壯大台灣」？

教育部習近平
我的老天額 可以雙人出國去東京 因為______________同行免費送！

相關新聞

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

2018-03-16 12:44

施俊吉：大陸對台措施名為「惠台」 實則「利中」

2018-03-16 13:03

回應中國對台措施 陳時中：強化醫界待遇

2018-03-16 19:02

回應對台措施 賴揆要求用字謹慎策略具體

2018-03-16 19:01

兩岸有無協商？林正義：很多都是透過「空中的溝通」

2018-03-16 17:58

影／反制對岸31措施 政院提八大強台策略

2018-03-16 17:01

【即時短評】政院因應對台措施無新意 解決低薪一直拖

2018-03-16 15:36

政院提8大強台策略 游梓翔：光讓官員認真就很惠台

2018-03-16 15:35

【重磅快評】惠台改對台 蔡政府一字之辨所陷入的困境

2018-03-16 15:14

陸委會成立對台措施專案小組 定期說明

2018-03-16 15:12

中國大陸對台31項措施 行政院：14項都是舊措施

2018-03-16 13:18

政院向對岸喊話要求協商 也提醒國人注意風險

2018-03-16 13:07

政院提4大方向8大策略 回應大陸對台措施

2018-03-16 12:44

大陸「對台」31項措施 政院8字回應

2018-03-16 12:29

將陸「惠台」改「對台」 賴清德：避免中國玩文字遊戲

2018-03-16 09:50

冷眼集／反制陸「軟手」策略 政府須改變思維

2018-03-16 00:47

政院定調：將「惠台」改稱「對台」

2018-03-16 00:39

工程會：涉國安採購 不准陸資參與

2018-03-16 00:26

賴揆：「審批制度」傷害藝術創作自由

2018-03-16 00:22

面對惠台只能警告加正名 游梓翔：我方無計可施

2018-03-15 15:43

惠台變「對台」 羅智強諷「老虎改成貓、英明佩服」

2018-03-15 15:19
看更多

熱門文章

海軍現存唯一戰功艦 恐怕還是保不住？

2018-03-15 23:08

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

獨／不選高雄市長？韓國瑜今登記參選台北市長初選

2018-03-16 16:27

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

2018-03-16 12:44

孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14

深澳電廠環評通過 北部6縣市全反彈

2018-03-16 00:00

人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30

駁深澳陰謀論 詹順貴：不會讓自己這麼困窘

2018-03-16 03:22

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

談到陳吉仲就想罵髒話 柯P：人是他塞給我們的

2018-03-16 11:52

新台幣將改版？孫大千：蔡英文應先做這5項

2018-03-16 09:29

核四掰掰 游梓翔：新的扔掉舊的重啓污染的給你

2018-03-16 09:54

鄭南榕女兒回應侯友宜：迴避面對過去 才是二度傷害

2018-03-15 19:55

新聞眼／空汙往北燒 燒向年底選情

2018-03-16 00:32

深澳環評衝擊大 環評委員恐爆辭職潮

2018-03-15 20:56

嚴德發首波人事調動 鍾樹明接政務辦公室主任

2018-03-16 13:36

深澳電廠爭議 孫大千：民進黨自陷進退維谷局面

2018-03-16 12:16

周玉蔻響應Me too 爆蔡政府有閣員酒後性騷擾

2018-03-16 09:18

吳音寧誰找的？柯文哲沒說錯 就是農委會推薦的

2018-03-16 14:10

苗栗縣下屆縣長選情添「柴火」 3徐又加1黃參選

2018-03-15 20:04

柯文哲對手再添一人 邱文祥3月24日宣布參選

2018-03-16 11:54

核二重啟 藍解讀柯建銘的一句話：執政就不用再騙？

2018-03-16 07:14

立法院爆男助理性騷擾 受害者遭嗆申訴無用

2018-03-16 09:48

政院定調：將「惠台」改稱「對台」

2018-03-16 00:39

陳師孟：議處侯寬仁妨害司法 將約詢馬英九

2018-03-16 13:17

綠委入府談軍人年改 俸率傾向55％+2

2018-03-16 15:40

批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18

【即時短評】難得冬日藍 請問賴院長什麼是乾淨的煤

2018-03-16 12:58

詹順貴「個人理念須退位」包正豪：可以辭職明志

2018-03-15 20:40

再提鄭南榕自焚 侯友宜只說這樣就轉身

2018-03-16 11:49

周錫瑋：鄭南榕事件要為侯友宜打氣

2018-03-16 10:50

主計長「不吃滷肉飯」避談物價　鍾沛君：讓百姓無言

2018-03-16 14:40

影／陳吉仲「僅北農董座可換吳音寧」 柯P：想罵髒話

2018-03-16 14:24

響應「#me too」 前立委自曝被政治人物摳手心

2018-03-16 11:41

深澳電廠過關 羅智強批鄭文燦和林右昌講廢話

2018-03-16 10:08

主計長「不吃滷肉飯」 徐巧芯：不吃就不在意價格？

2018-03-16 13:39

深澳電廠關鍵一票 詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-16 00:11

冷眼集／反制陸「軟手」策略 政府須改變思維

2018-03-16 00:47

缺電壓力竟由地方埋單 侯友宜謝立功丁守中齊批蔡政府

2018-03-16 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top