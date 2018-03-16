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【即時短評】政院因應對台措施無新意 解決低薪一直拖

2018-03-16 15:36聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院中午由副院長施俊吉主持召開記者會，針對大陸31項對台措施成立小組，及可能產...
行政院中午由副院長施俊吉主持召開記者會，針對大陸31項對台措施成立小組，及可能產生的影響，提出因應措施。記者林俊良／攝影
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中國大陸2月28日公布31項「積極促進在投資和經濟合作領域加快給予台資企業與大陸企業同等待遇」對台優惠措施，行政院快馬加鞭，歷經1個多禮拜的討論，在16日舉辦記者會公布因應對策，氣勢磅礴，以「壯大台灣 無畏挑戰」為題，提出4大方向、8大強台策略，還細數對岸方案，直言所謂惠台措施幾乎全是舊，31項中有14項是既有措施。

不過行政院對對岸舉措細心之至，不但數出31項中有多少新舊，或擴張性措施，還逐一分類，一共分出7大類，並進行評析，不是批評本次方案在實務上沒有比過往運作情形優惠，就是強調本國已有保護方法，但談到我國的因應對策，究竟哪些是新、哪些是舊，民眾很難一目瞭然。

以8策略中「強化員工獎酬工具」為例，行政院副院長施俊吉指出，行政院提出要研修「產創條例」，將「員工獎酬股票」與取得當年度依時價計算500萬元限額內，放寬為可選擇「取得時市價」或「轉讓時市價」孰低課稅，為新因應方案之一，但本項修法早列在行政院於2月26日所公布的優先法案當中，要說是因應「惠台措施」新解，實在說不過去。

不過中國大陸對台居心叵測、謀定而後動，31項措施可能研議良久，行政院臨陣磨槍，不求亮但求光，拿老酒換新瓶還情有可原，然而對於國內留才攬才影響最深的低薪問題，施俊吉於農曆年前承諾要提出解決方案，左一句雞尾酒療法，右一句標靶治療，叫民眾驚喜萬分，誰知雷聲大雨點小，如今年前已過，逾年後多時，解決方案仍不見蹤影。

儘管日前國發會主委陳美伶稱已完成研究彙整，將方案交由施俊吉核定，仍遲遲沒有結果。向行政院長賴清德詢問，賴清德則回答要促進投資，顯見行政院眼前只有促進投資方案，沒有解決低薪之法。16日有媒體再向施俊吉施壓追問，他避重就輕回應，稱解決低薪方案在緊鑼密鼓準備中，完成之後就會跟社會公布。

觀察中國對台政策，行政院點出有7項新措施，包括：

1. 臺灣科研機構、高等學校、企業在中國大陸註冊的獨立法人，可參與國家重點研發計畫，享受同等政策。受聘於中國大陸獨立法人的臺灣科研人員，可作為國家重點研發計畫項目負責人，享受同等政策。臺灣地區知識產權在中國大陸之轉化，可參照執行中國大陸知識產權激勵政策。

2. 臺灣徵信機構可與中國大陸徵信機構開展合作，為兩岸同胞和企業提供徵信服務。

3. 支持鼓勵兩岸教育、文化、科研機構開展中國文化、歷史、民族等領域研究和成果應用。

4. 推動各類人事人才網站和企業線上招聘系統升級，支援使用臺胞證註冊登錄。

5. 鼓勵參與中華經典誦讀工程、文化遺產保護工程、非物質文化遺產傳承發展工程等。支持臺灣文化藝術界團體和人士參與中國大陸在海外舉辦的中國文化年（節）等品牌活動，參加「中華文化走出去」計畫。

6. 支持中華慈善獎、梅花獎、金鷹獎等經濟科技文化社會領域各類評獎專案提名涵蓋臺灣。

7. 鼓勵臺灣同胞加入中國大陸經濟、科技、文化、藝術類專業性社團組織、行業協會，參加相關活動。

實在不難看出對岸要搶的是人才，吸的是人心，若是行政院不能看出這麼簡單的道理，把自己本份做好，盡力解決根本的低薪問題，那「中國大陸惠台」因應、不因應，其實也沒有差別。

行政院副院長施俊吉。圖／行政院提供
行政院副院長施俊吉。圖／行政院提供
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