親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
深澳電廠案過關
核二廠重啟報告
政院因應陸惠台
藍綠各黨拚選戰
世代對立尋出路
北農休市生風波
政治
軍事
綜合

管中閔遭爆違法赴陸兼職 台大：查證中

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

陸委會成立對台措施專案小組 定期說明

2018-03-16 15:12中央社 台北16日電

中國大陸日前提出「惠台」31項措施，行政院副院長施俊吉今天表示，陸委會將成立長期性專案小組，就中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會說明。

施俊吉中午召開記者會指出，31項措施本質上「名為惠台，實則利中」，應正名為「對台31項措施」；大陸委員會將成立長期性專案小組，對中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會說明。

施俊吉說，對於大陸研究經費與大陸事務，行政院會匡列預算，以利陸委會追蹤對台措施的可能影響。

陸委會副主委林正義說明，這會是常設性的專案小組，將由19日上任的新任主委陳明通主持，而且一定是跨部會的追蹤。

至於定期說明是多久說明一次？林正義說，目前常設機制對大陸和港、澳事務，約是半年或一年一次，對台31項措施因為是新議題，在近期內應會較為密集，時程方面留待陳明通決定。

林正義指出，面對中國大陸要聽其言、觀其行，雖然樂見台灣圖書到大陸出版、台商有更多營利機會，但仍必須經過後續觀察，因為大陸不是只有機會，還有很多風險，例如表意自由與人身自由都有可能受限。

林正義指出，新政府2016年5月20日上任第一天起，就不斷持續與中國大陸溝通，中國大陸有時會有回應，有時候沒有回應，但台灣都沒有放棄，因為不想讓兩岸關係有任何不穩定或不確定性，持續溝通，至今沒有任何放棄。

他說，中國大陸提出對台31項措施後，關心的是台灣的反應，透過海外管道，甚至派人來台了解，政府絕對有能力加以因應，將非常謹慎，不斷進行持續跨部會溝通。

中國國務院台灣事務辦公室2月28日的例行記者會主動宣布31項措施，企圖吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展；行政院今天提出優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場與強化文化影視產業4方向與8策略，回應中國對台31項措施。

林正義陸委會

相關新聞

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

2018-03-16 12:44

施俊吉：大陸對台措施名為「惠台」 實則「利中」

2018-03-16 13:03

中國大陸對台31項措施 行政院：14項都是舊措施

2018-03-16 13:18

政院向對岸喊話要求協商 也提醒國人注意風險

2018-03-16 13:07

政院提4大方向8大策略 回應大陸對台措施

2018-03-16 12:44

大陸「對台」31項措施 政院8字回應

2018-03-16 12:29

將陸「惠台」改「對台」 賴清德：避免中國玩文字遊戲

2018-03-16 09:50

冷眼集／反制陸「軟手」策略 政府須改變思維

2018-03-16 00:47

政院定調：將「惠台」改稱「對台」

2018-03-16 00:39

工程會：涉國安採購 不准陸資參與

2018-03-16 00:26

賴揆：「審批制度」傷害藝術創作自由

2018-03-16 00:22

面對惠台只能警告加正名 游梓翔：我方無計可施

2018-03-15 15:43

惠台變「對台」 羅智強諷「老虎改成貓、英明佩服」

2018-03-15 15:19

政府採購涉國安禁陸資 資深官員：如何查？

2018-03-15 13:39

不隨陸方起舞 政院避稱「惠台」改「對台」

2018-03-15 13:38

反制大陸惠台措施？公共工程嚴堵陸資

2018-03-15 13:35

陸祭31項措施 賴清德禁稱「惠台」該稱「對台」

2018-03-15 12:35

陸資參與敏感政府採購案？綠委：留意陸VIE模式入台

2018-03-15 12:23
看更多

熱門文章

海軍現存唯一戰功艦 恐怕還是保不住？

2018-03-15 23:08

陳為廷：若中國願意給簽證 到天安門大喊李明哲無罪

2018-03-16 09:07

馬英九又來花蓮了！逛夜市吃扁食行程大公開

2018-03-16 09:31

宜蘭人不受這種氣！深澳電廠過關陳金德嗆聲了

2018-03-15 16:27

深澳電廠環評通過 北部6縣市全反彈

2018-03-16 00:00

因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

2018-03-16 12:44

駁深澳陰謀論 詹順貴：不會讓自己這麼困窘

2018-03-16 03:22

孫大千：用鄭南榕自焚案來苛責侯友宜 是不公道的

2018-03-16 08:14

人氣竄升是真的！馬英九由黑翻紅現象分析

2018-03-16 13:30

談到陳吉仲就想罵髒話 柯P：人是他塞給我們的

2018-03-16 11:52

鄭南榕女兒回應侯友宜：迴避面對過去 才是二度傷害

2018-03-15 19:55

深澳電廠環評 詹順貴：個人不支持

2018-03-15 16:02

新聞眼／空汙往北燒 燒向年底選情

2018-03-16 00:32

深澳環評衝擊大 環評委員恐爆辭職潮

2018-03-15 20:56

吳音寧去留 陳吉仲：用白話文說 只有董事長有提案權

2018-03-15 16:39

苗栗縣下屆縣長選情添「柴火」 3徐又加1黃參選

2018-03-15 20:04

孫大千批新台幣改版為拿掉蔣中正 總統更該做5件事

2018-03-16 09:18

周玉蔻響應Me too 爆蔡政府有閣員酒後性騷擾

2018-03-16 09:18

核四掰掰 游梓翔：新的扔掉舊的重啓污染的給你

2018-03-16 09:54

新台幣將改版？孫大千：蔡英文應先做這5項

2018-03-16 09:29

柯文哲對手再添一人 邱文祥3月24日宣布參選

2018-03-16 11:54

核二重啟 藍解讀柯建銘的一句話：執政就不用再騙？

2018-03-16 07:14

立法院爆男助理性騷擾 受害者遭嗆申訴無用

2018-03-16 09:48

政院定調：將「惠台」改稱「對台」

2018-03-16 00:39

吳音寧誰找的？柯文哲沒說錯 就是農委會推薦的

2018-03-16 14:10

批侯友宜抓鄭南榕說法 段宜康：好比法官性騷擾案

2018-03-15 21:18

深澳闖關有感 劉建國：環團離我們越來越遠

2018-03-15 16:02

詹順貴「個人理念須退位」包正豪：可以辭職明志

2018-03-15 20:40

陽明大學事件 監院糾正教育部函釋開大門

2018-03-15 15:51

陳師孟：議處侯寬仁妨害司法 將約詢馬英九

2018-03-16 13:17

嚴德發首波人事調動 鍾樹明接政務辦公室主任

2018-03-16 13:36

續掌兩岸 張小月3月底接海基會董事長

2018-03-15 16:03

深澳爭議 黃國昌：不公不義的決定

2018-03-15 17:15

響應「#me too」 前立委自曝被政治人物摳手心

2018-03-16 11:41

【即時短評】難得冬日藍 請問賴院長什麼是乾淨的煤

2018-03-16 12:58

再提鄭南榕自焚 侯友宜只說這樣就轉身

2018-03-16 11:49

綠營嘉縣長初選結束 張花冠陳明文之爭無和解跡象

2018-03-15 18:05

深澳電廠關鍵一票 詹順貴：個人喜好不能凌駕法律

2018-03-16 00:11

冷眼集／反制陸「軟手」策略 政府須改變思維

2018-03-16 00:47

深澳電廠過關 羅智強批鄭文燦和林右昌講廢話

2018-03-16 10:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top