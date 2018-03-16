陸委會成立對台措施專案小組 定期說明

2018-03-16 15:12 中央社 台北16日電



中國大陸日前提出「惠台」31項措施，行政院副院長施俊吉今天表示，陸委會將成立長期性專案小組，就中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會說明。

施俊吉中午召開記者會指出，31項措施本質上「名為惠台，實則利中」，應正名為「對台31項措施」；大陸委員會將成立長期性專案小組，對中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會說明。

施俊吉說，對於大陸研究經費與大陸事務，行政院會匡列預算，以利陸委會追蹤對台措施的可能影響。

陸委會副主委林正義說明，這會是常設性的專案小組，將由19日上任的新任主委陳明通主持，而且一定是跨部會的追蹤。

至於定期說明是多久說明一次？林正義說，目前常設機制對大陸和港、澳事務，約是半年或一年一次，對台31項措施因為是新議題，在近期內應會較為密集，時程方面留待陳明通決定。

林正義指出，面對中國大陸要聽其言、觀其行，雖然樂見台灣圖書到大陸出版、台商有更多營利機會，但仍必須經過後續觀察，因為大陸不是只有機會，還有很多風險，例如表意自由與人身自由都有可能受限。

林正義指出，新政府2016年5月20日上任第一天起，就不斷持續與中國大陸溝通，中國大陸有時會有回應，有時候沒有回應，但台灣都沒有放棄，因為不想讓兩岸關係有任何不穩定或不確定性，持續溝通，至今沒有任何放棄。

他說，中國大陸提出對台31項措施後，關心的是台灣的反應，透過海外管道，甚至派人來台了解，政府絕對有能力加以因應，將非常謹慎，不斷進行持續跨部會溝通。

中國國務院台灣事務辦公室2月28日的例行記者會主動宣布31項措施，企圖吸引台灣企業、社團、藝文業等領域人士前往中國大陸發展；行政院今天提出優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場與強化文化影視產業4方向與8策略，回應中國對台31項措施。