政院向對岸喊話要求協商 也提醒國人注意風險

2018-03-16 13:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院中午由副院長施俊吉（左三）舉行記者會，提出對大陸31項對台措施的因應對策。一同出席的包括經濟部次長龔明鑫（左起）、教育部長潘文忠、行政院發言人徐國勇、文化部長鄭麗君、陸委會副主委林正義。 記者林俊良／攝影 分享 facebook 中國大陸國台辦2月28日公布「31條惠台措施」，行政院副院長施俊吉今天中午公布行政院的因應對策。行政院向對岸喊話表示，兩岸交流及合作，應立基於對等互惠，兩岸事務均應循雙方協商程序，方能確實保障兩岸人民權益；此外，政院也提醒國人，旅居在外，要注意各該國在政治制度、社會環境中，所具有的不確定性及風險。

行政院表示，陸委會將成立長期性專案小組，對中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會說明。

行政院在因應對策的「結語」中表示，台灣是主權獨立的國家，自由民主法治是我們的核心價值，也是我們的優勢，更是兩岸最大的差異；政府會致力維護經濟的自由開放及保障人權的生活方式，「因為我們相信，人才只有在自由開放的環境中，才能充分發揮其能量 」。

行政院表示，兩岸之交流及合作，應立基於對等互惠，兩岸事務均應循雙方協商程序，方能確實保障兩岸人民權益；陸委會將成立長期性專案小組，對中國大陸對台相關措施持續進行追蹤與研析，並定期向社會說明。

行政院要求，中國大陸應對我國赴中之企業與個人，保障其投資權益，生命財產安全及人身自由；也提醒國人旅居在外，要注意各該國在政治制度、社會環境中，所具有的不確定性及風險。

結語最後表示，在國際競爭中，人才的跨國移動、企業的全球布局，都是必然的趨勢，對所有國家來說，這是衝擊也是機會，「我們應該善用優勢，自信面對，積極行動，也請國人團結一致，壯大台灣，無畏挑戰！」

記者會中，行政院以「壯大台灣 無畏挑戰」為主題，共提出4大方向及8大策略。

其中，4大方向包括：優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場、強化文化影視產業。

8大策略則包括：提升學研人才獎勵、強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密、強化產業創新升級、擴大股市動能及國際能見度、加強發展影視產業。

出席今天記者會的官員，還包括教育部長潘文忠、文化部長鄭麗君、經濟部次長龔明鑫、陸委會副主委林正義出席，以及行政院政務委員兼發言人徐國勇。

對於大陸以「惠台」稱呼31項措施，賴清德本周二在立法院答詢時，均已稱為「對台」措施，並以此定調；政院也指示各部會，統一使用「對台」一詞，釐清對岸這些措施的本質並非「惠台」，以正視聽。