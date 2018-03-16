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施俊吉：大陸對台措施名為「惠台」 實則「利中」

2018-03-16 13:03聯合報 記者周佑政╱即時報導

針對中國大陸祭出31項惠台措施，行政院今天舉行「壯大台灣、無畏挑戰」記者會，行政院副院長施俊吉表示，政府將嚴肅面對，務實因應。中國大陸磁吸我國各領域的尖端人才，我們面對挑戰無需畏懼，政府將以全方位的思考，從4大面向，推動8大強台策略。

施俊吉說，中國大陸2月28日發布的31項「對台措施」，檢視內容，在本質上名為「惠台」，實則「利中」，目的是想從台灣引進技術資本與人才，協助中國大陸經濟發展遭遇的困難。

施俊吉指出，中國大陸對台措施，屬於既有措施者有14項，擴張性措施有10項，新增措施有7項，可歸納為7大類，分別是台商投資、土地及稅率優惠、銀行類、教育類、文化類、影視產業、公益及醫療類。

他表示，政府將以全方位的思考，從4大面向，推動8大強台策略，以維持台灣在全球供應鏈的優勢，深化資本市場，優化就學就業環境完善，留才攬才等措施，政府也將在自由民主法治的基礎上，打造台灣成為吸引全球頂尖人才的國家，厚植經濟實力，壯大台灣。

4大面向，包含優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場以及強化文化影視產業。8大策略則包括提升學研人才獎勵、強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密、強化產業創新升級、擴大股市動能及國際能見度，以及加強發展影視產業。

大陸7大類對台措施中，施俊吉舉例，有關台商投資類共有5項措施，皆是中國大陸吸引我國資金及人才協助其發展經濟的既有措施。他說，對台商真正有利的項目，例如去除台灣電商平台的遮蔽、承認台商在台所做的產品檢測以避免重覆檢驗、鬆綁資金匯出的管制等，中國大陸均未放寬管制。

施俊吉也舉例，土地及稅率優惠類，我國整體稅制具有國際競爭力，營所稅稅率20%，加上配合提供合宜租稅優惠，有效稅率只有13%到14%，比中國大陸高新技術企業的稅率15%低，且中國企業所得稅稅率25%，也比我國高。

行政院中午由副院長施俊吉（左二）主持召開記者會，針對大陸31項對台措施成立小組，...
行政院中午由副院長施俊吉（左二）主持召開記者會，針對大陸31項對台措施成立小組，及可能產生的影響，提出因應措施，一同出席的包括教育部長潘文忠（左一）、行政院發言人徐國勇（右二）、文化部長鄭麗君等人（右）。記者林俊良／攝影
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行政院副院長施俊吉說明政府如何因應大陸31項惠台措施。圖／翻攝自行政院開麥啦影音...
行政院副院長施俊吉說明政府如何因應大陸31項惠台措施。圖／翻攝自行政院開麥啦影音直播平台
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施俊吉台商大陸惠台措施

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