行政院針對中國大陸惠台31項措施因應對策

2018-03-16 12:49 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 林俊良 ╱即時報導



行政院中午由副院長施俊吉主持召開記者會，針對大陸31項對台措施成立小組，由施俊吉召集相關部會，針對可能產生的影響，提出因應措施。