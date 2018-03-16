因應中國對台31項措施 行政院提8大強台策略

2018-03-16 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院中午由副院長施俊吉（左三）主持召開記者會，針對大陸31項對台措施成立小組，及可能產生的影響，提出因應措施，一同出席的包括經濟部次長龔明鑫（左起）、教育部長潘文忠、行政院發言人徐國勇、文化部長鄭麗君、陸委會副主委林正義。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

針對中國大陸對台31項措施，行政院今中午由副院長施俊吉主持，以「壯大台灣 無畏挑戰」為題舉辦記者會，對外公開說明因應策略，提出八大強台策略，包括提升學研人才獎勵、強化新創發展動能、強化員工獎酬工具、優化醫事人員工作環境、加強保護營業秘密、強化產業創新升級、擴大股市動能，和發展影視產業。

中國大陸2月28日公布對台31項措施，鼓勵吸引我國專業人才、高教人才赴陸發展，引發爭議。行政院副院長施俊吉上周四召集陸委會、經濟部與教育部等官員舉行因應會議的「會前會」，彙整分析中國31項對台措施與台灣現有的政策，並預定12日召開跨部會會議，最後卻臨時取消。賴清德日前表示，將交由施俊吉進一步彙整資料，彙整、討論完後，再跟社會大眾報告。

行政院今舉辦記者會，由施俊吉主持對外公布因應策略，包括行政院發言人徐國勇、教育部長潘文忠、文化部長鄭麗君、經濟部次長龔明鑫，以及陸委會副主委林正義皆列席參加。施俊吉指出，行政院針對對岸對台措施，提出優化就學就業強化留才攬才、維持台灣在全球供應鏈的優勢、深化資本市場，和強化文化影視產業，四大方向。

行政院更提出八大強台策略，細節包括在提升學研人才獎勵方面，由高教深耕計畫成立65個卓越研究中心，擴大延聘博士後研究人力，並擴大彈性薪資方案，大幅提高學研人才的薪資差距，留住國內優秀人才等。

在強化員工獎酬工具方面，行政院擬研修「產創條例」，將員工獎酬股票與取得當年度依時價計算500萬元限額內，放寬為可選擇取得時市價或轉讓時市價孰低課稅等。在加強發展影視產業，行政院擬落實我國影視內容自製比例的規範，擴大我國自製節目播出平台及通路，還要推動「獎補助／投融資」雙軌制，國發基金再匡列60億元投資文化內容產業等。

行政院指出，陸委會將成立長期性專案小組，對中國大陸對台相關措施進行追蹤與研析，定期向社會說明。