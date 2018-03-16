大陸「對台」31項措施 政院8字回應

2018-03-16 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院副院長施俊吉。本報資料照／記者蘇健忠攝影 分享 facebook 中國大陸國台辦2月28日公布「31條惠台措施」，行政院長賴清德前晚聽取各部會提出報告後，今天中午12點30分由副院長施俊吉公布行政院的因應對策。

行政院以「壯大台灣 無畏挑戰」為主題，回應大陸對台31項措施。出席今天記者會的官員，還包括教育部長潘文忠、文化部長鄭麗君、經濟部次長龔明鑫、陸委會副主委林正義出席，以及行政院政務委員兼發言人徐國勇。

對於大陸以「惠台」稱呼31項措施，賴清德本周二在立法院答詢時，均已稱為「對台」措施，並以此定調；政院也指示各部會，統一使用「對台」一詞，釐清對岸這些措施的本質並非「惠台」，以正視聽。